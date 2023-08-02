Социальное тревожное расстройство

Социально-тревожное расстройство характеризуется страхом и тревогой по поводу определенных социальных или рабочих ситуаций. Этих ситуаций избегают или переносят с существенной тревогой. Диагноз основывается на клинических критериях. Лечение включает когнитивно-поведенческую терапию, экспозиционную терапию, а иногда и фармакотерапию.

Социальным тревожным расстройством страдает около 2,8% людей в течение года, а в течение жизни распространенность составляет около 5% (1). Эти показатели, по-видимому, выше в Соединенных Штатах. Также мужчины чаще, чем женщины, имеют избегающее расстройство личности, которое можно рассматривать как тревожное расстройство, которое является серьезным и достаточно стойким, чтобы повлиять на личность человека.

Страх и тревога у пациентов с социальным тревожным расстройством часто связаны со смущением или унижением, если они не оправдывают ожиданий людей или подвергаются пристальному вниманию со стороны других людей в процессе социального взаимодействия. Часто пациентов беспокоит то, что тревожное состояние обнаруживает себя через потоотделение, прилив крови к лицу, рвоту или дрожь (иногда дрожащий голос), или же снижение способности контролировать ход мыслей или найти подходящие слова в разговоре. Как правило, при этом деятельность не вызывает беспокойства.

Ситуации, в которых часто встречается социальная тревога, включают публичные выступления, участие в театральных представлениях и игру на музыкальных инструментах. Среди других потенциальных ситуаций можно перечислить: принятие пищи с другими людьми, встреча с незнакомыми людьми, поддержание разговора, подписание документов перед свидетелями, использование общественных туалетов. Более генерализованный тип социальной тревоги вызывает тревогу в широком спектре социальных ситуаций.

Большинство пациентов с социальным тревожным расстройством признают, что их страхи необоснованны и чрезмерны.

Общие справочные материалы 1. Grant BF, Hasin DS, Blanco C, et al: The epidemiology of social anxiety disorder in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. J Clin Psychiatry66(11):1351-1361, 2005 . doi: 10.4088/jcp.v66n1102

Диагностика социального тревожного расстройства Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим растройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR) Чтобы соответствовать диагностическим критериям DSM-5-TR (1), у пациентов должен наблюдаться заметный стойкий (≥ 6 месяцев) сильный страх или тревога по поводу одной или нескольких социальных ситуаций, в которых они сами или их действия могут подвергнуться пристальному вниманию со стороны других людей. Страх должен включать отрицательную оценку со стороны других людей (например, пациенты будут унижены, окажутся в неловкой ситуации, будут отвергнуты другими или оскорбят кого-либо). Кроме того, должны присутствовать все нижеперечисленные признаки: Одни и те же социальные ситуации почти всегда вызывают страх или тревогу.

Пациенты активно избегают таких ситуаций.

Страх или тревога не пропорциональны фактической угрозе (исходя из социокультурных норм).

Страх, тревога, и/или избегание причиняют значительный дискомфорт или значительно затрудняют социальную или профессиональную деятельность. Кроме того, страх и тревожность нельзя более правильно охарактеризовать как другое психическое расстройство (например, агорафобия, паническое расстройство, дисморфофобия тела, избегающее расстройство личности). Как и в случае с другими тревожными расстройствами, при диагностике социального тревожного расстройства полезно выявить катастрофическую спираль рассуждений; например, пациенты с социальным тревожным расстройством могут беспокоиться, что если они пойдут на вечеринку, то опозорятся, подвергнутся насмешкам со стороны незнакомых людей, а затем будут вынуждены покинуть вечеринку. Часто эта тревога начинается вполне обоснованно, но постепенно переходит в страх перед маловероятной катастрофой. Пациенты с социальным тревожным расстройством склонны вырабатывать стратегии избегания, например, отказываться от приглашений на вечеринки или от встреч с новыми людьми. Эти стратегии могут стать привычным делом и тогда поведение избегания не будет восприниматься как имеющее отношение к тревоге. Например, вначале они могут заявить, что избегают вечеринок, потому что они "скучные". Однако такое избегание усиливает тревогу, позволяя угрозе преувеличения остаться неоспоримой, и лишает их положительного опыта в обстановке, внушающей страх. Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition,Text Revision (DSM-5-TR), American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 229-235.