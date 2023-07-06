Несуицидальное самоповреждение (НССП)

Несуицидальным самоповреждением называется действие, в результате которого человек сам себе причиняет боль или поверхностное повреждение без суицидальных мотивов.

Хотя используемые для этого методы иногда совпадают с теми, что применяются для суицидальных попыток (например, нанесение порезов на запястье лезвием бритвы), несуицидальное самоповреждение отличается от самоубийства, потому что пациенты не руководствуются суицидальными мотивами. Пациенты могут прямо указывать на отсутствие такого намерения или вывод об этом может быть сделан на основании повторного использования пациентами методов, которые явно не способны привести к смерти. Несмотря на отсутствие немедленного летального исхода, долгосрочный риск суицидальных попыток и завершения самоубийства увеличивается, а поэтому несуицидальные самоповреждения не должны проходить мимо внимания.

Наиболее распространенные примеры несуицидальных повреждений включают:

Порезы или проколы кожи острым предметом (например, ножом, лезвием бритвы, иглой)

Обжигание кожи (как правило, сигаретой)

Часто пациенты за один прием наносят многократные повреждения в одном и том же месте, как правило, в легко скрываемых, но доступных местах (например, на предплечьях, передней части бедра). Такое поведение повторяется неоднократно, что приводит к обширным формам рубцевания. Пациенты часто заняты мыслями о действиях, наносящих ущерб.

Несуицидальное самоповреждение, как правило, начинается в раннем подростковом возрасте (1). Показатели, полученные в ходе общепопуляционных исследований, сходны между мужчинами и женщинами. Естественное развитие заболевания не ясно, но такие проявления имеют тенденцию ослабевать в процессе взросления. Распространенность также высока среди преступных групп населения, которые, как правило, в основном состоят из мужчин.

Мотивы самоповреждения не с целью самоубийства неясны, но могут выступать как способ:

Снижения напряжение или негативных чувств

Решения межличностных трудностей

Самонаказания за предполагаемые недостатки

Обращения за помощью

Некоторые пациенты считают самоповреждения положительной деятельностью и поэтому, как правило, не ищут и не принимают консультативную помощь.

Несуицидальное членовредительство часто сопровождается другими расстройствами, в частности, пограничным расстройством личности, антисоциальным расстройством личности, расстройствами пищевого поведения, алкоголем и злоупотреблением психоактивными веществами, а также аутизмом.

Общие справочные материалы 1. Klonsky ED, Victor SE, Saffer BY: Nonsuicidal self-injury: What we know, and what we need to know. Can J Psych 59(11):565-568, 2014. doi: 10.1177/070674371405901101

Диагностика несуицидальных самоповреждений Недопущение суицидального поведения

Оценка самоповреждения Диагностика несуицидального членовредительства должна исключать суицидальное поведение. Оценивание самоповреждения, как и при суицидальном поведении, необходимо осуществлять до начала лечения. Совместное с пациентом обсуждение членовредительства обязательно для адекватной оценки и помогает врачам в планировании лечения. Врачи могут оказать содействие такому обсуждению, выполнив следующие действия: Придать значимость опыту пациента, сообщив, что пациент услышан и к его переживаниям относятся серьезно

Понять эмоции пациента (например, подтвердить, что эмоции и действия пациента понятны в свете обстоятельств) Оценка состояния несуицидного самоповреждения должна включать следующее: Определение типа самоповреждения количества видов повреждений, нанесенных пациентом себе самому

Выяснение того, как часто происходит несуицидальное самоповреждение и как долго оно уже продолжается

Определение функции, которую несет членовредительство для пациента

Исследование на сопутствующие психические расстройства

Оценивание риска попытки самоубийства

Определение того, насколько пациент хочет принимать лечение

Лечение несуицидального самоповреждения (НССП) Некоторые виды психотерапии (например, когнитивно-поведенческая терапия, диалектическая поведенческая терапия, групповая терапия регуляции эмоций)

Лечение сопутствующих расстройств Когнитивно-поведенческая терапия обычно проводится в виде амбулаторной индивидуальной терапии, но может проводиться и в группах в условиях стационара. Помогая человеку изменить способ реагирования на его автоматические мысли и устраняя связь между негативными моделями мышления, поведения и настроения, можно вызвать улучшение. Диалектическая поведенческая терапия предполагает индивидуальную и групповую терапию в течение не менее 1 г. Эта терапия фокусируется на выявлении и попытке изменения модели негативного мышления и способствовании позитивным изменениям. Она направлена на то, чтобы помочь пациентам найти более подходящие способы реагирования на стресс (например, противостоять побуждениям вести себя саморазрушительно). Эмоционально-регулятивная групповая терапия проводится в течение 14 недель. Эта терапия включает в себя обучение пациентов тому, как повысить осведомленность об их эмоциях и предоставить им навыки для управления своими эмоциями. Эмоционально-регуляционная групповая терапия помогает пациентам принять негативные эмоции как часть жизни и, таким образом, не реагировать на них так интенсивно и импульсивно. Никакие медикаментозные препараты не были одобрены для лечения несуицидального самоповреждения. Однако налтрексон и некоторые антипсихотики второго поколения оказались эффективными у некоторых пациент (1). Сопутствующие психические расстройства (например, депрессию, расстройство пищевого поведения, наркотическую зависимость, пограничное расстройство личности, биполярное расстройство личности) следует лечить соответствующим образом. При необходимости пациенты должны быть направлены к соответствующему врачу. Должны быть запланированы последующие визиты для наблюдения пациента. Справочные материалы по лечению 1. Turner BJ, Austin SB, Chapman AL: Treating nonsuicidal self-injury: a systematic review of psychological and pharmacological interventions. Can J Psychiatry. 2014 Nov;59(11):576-85. doi: 10.1177/070674371405901103