Расстройства, вызванные употреблением психоактивного вещества включают патологическую модель поведения, при которой пациенты продолжают использовать вещество, несмотря на то, что испытывают значительные проблемы, связанные с его употреблением. Диагностика расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, основывается на диагностических критериях модели поведения. Лечение расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, является сложным и варьируется в зависимости от вещества и обстоятельств.
Общие термины «наркомания», «злоупотребление» и «зависимость» часто используются в отношении употребления психоактивных веществ, но эти термины имеют слишком скудную и расплывчатую формулировку, чтобы представлять пользу для систематической диагностики. Формулировка "Расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ", является более полной и имеет меньше негативных коннотаций. Используемые вещества относятся к 10 классам лекарственных средств, которые обычно вызывают расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Физиологические эффекты употребления психоактивных веществ
Эти препараты непосредственно активируют систему вознаграждения мозга и вызывают чувство удовольствия. Активация может быть настолько интенсивной, что пациенты сильно жаждут вещества и пренебрегают нормальной деятельностью, чтобы получить и использовать его. Эти вещества также имеют прямые физиологические эффекты, какими являются
Интоксикация
Абстинентный синдром
Психиатрические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ
Конкретные проявления и лечение интоксикации и синдрома отмены различаются в зависимости от вещества или его класса и рассматриваются в другом разделе РУКОВОДСТВА.
Интоксикация
Интоксикация относится к развитию обратимого, обусловленного приемом определенных веществ синдрома психических и поведенческих изменений, которые могут быть связаны с измененным восприятием, эйфорией, когнитивными нарушениями, нарушениями суждений, нарушением физического и социального функционирования, лабильности настроения, воинственности или их комбинации. В крайней степени интоксикация может привести к передозировке, значительной заболеваемости и риску смерти.
Абстинентный синдром
Синдром отмены относится к специфическим физиологическим эффектам, симптомам и поведенческим изменениям, которые вызваны прекращением или уменьшением потребления вещества. Чтобы классифицироваться как абстинентный синдром, вызванный приемом веществ, такой синдром должен вызывать у пациента значительный дистресс и/или ухудшать функционирование (например, социальное, профессиональное). Большинство пациентов с синдромом отмены понимают, что повторное введение вещества уменьшит их симптомы.
Хотя у некоторых пациентов с абстинентным синдромом есть расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, некоторые лекарственные средства, в частности, опиоиды, седативные/снотворные и стимуляторы, могут вызвать синдром отмены даже тогда, когда принимаются по медицинским показаниям и в течение относительно коротких периодов (< 1 недели для опиоидов). Синдромы отмены, которые развиваются после надлежащего медицинского применения, не рассматриваются в качестве критерия для постановки диагноза расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ.
Психиатрические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ
Психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, – это психические изменения, вызванные употреблением психоактивных веществ или их отменой, которые напоминают самостоятельные психические расстройства (например, депрессию, психоз, тревогу или нейрокогнитивные расстройства).
Для того, чтобы психическое расстройство считалось вызванным психоактивным веществом, должно быть известно, что вовлеченное вещество способно вызвать расстройство. Вещества могут входить в 10 классов веществ, которые обычно вызывают расстройства, обусловленные приемом психоактивного вещества или в многие другие группы препаратов (например, антихолинергические и кортикостероиды могут вызвать временные психотические синдромы). Кроме того, психические расстройства должны:
Возникновение в течение 1 месяца токсической интоксикации или абстинентного синдрома
Развитие значительного дистресса или нарушение функционирования
Отсутствие признаков расстройства до применения вещества
Не возникают исключительно во время острого бреда, вызванного веществом
Отсутствуют проявления в течение значительного периода времени*
* Некоторые нейрокогнитивные расстройства, вызванные алкоголем, ингаляционными препаратами или расстройства, вызванные употреблением седативных/снотворных и перцептивные расстройства, вызванные галлюциногенами, могут иметь долгосрочные последствия.
Клинический подход к расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ
Употребление запрещенных наркотиков, хотя и является противоречивым вопросом ввиду своей незаконности, но не всегда приводит к расстройствам, вызванным их употреблением. С другой стороны, легальные вещества, такие как алкоголь и отпускаемые по рецепту лекарства (а также каннабис в постоянно возрастающем числе американских государств), могутприводить к расстройствам, обусловленным приемом веществ. Проблемы, вызванные употреблением предписанных и незаконных лекарств, наблюдаются во всех социально-экономических группах.
Рекреационное употребление наркотиков, хотя часто и не санкционированное обществом, не является новым явлением и существовало в той или иной форме на протяжении столетий. Люди употребляют наркотики по разным причинам:
С целью улучшения или поднятия настроения
В рамках религиозных церемоний
С целью достижения духовного просветления
С цеью повышения производительности
Некоторые люди, употребляющие психоактивные вещества, явно не пострадали; они склонны к эпизодическому употреблению наркотиков в относительно небольших дозах, исключающих клиническую токсичность и развитие толерантности и физической зависимости. Многие рекреационные наркотики (например, сырой опиум, алкоголь, марихуана, кофеин, галлюциногенные грибы, листья коки) являются «природными» (т.е., близкими к растительному происхождению); они содержат смесь относительно низких концентраций психоактивных соединений и неизолированных психоактивных соединений.
Этиология расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ
Лица с расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ, обычно переходят от экспериментов к периодическому употреблению, а затем к зависимости. Эта прогрессия сложна и понятна лишь частично. Процесс зависит от взаимодействия между наркотиками, пользователем и условий.
Наркотики
Наркотики 10-ти разных классов различаются своими способностями провоцировать расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ. Эта вероятность называется склонностью к зависимости. Возникновение зависимости зависит от комбинации факторов, включающих
Пути введения
Скорость, с которой препарат проходит гематоэнцефалический барьер и стимулирует проводящие пути системы поощрения
Время наступления эффекта
Способность индуцировать толерантность и/или абстинентный синдром
Кроме того, более вероятно, что вещества, которые являются законными и/или легкодоступными (например, алкоголь, табак) используют изначально и, таким образом повышается риск развития зависимости. Кроме того, так как восприятие риска в использовании определенного вещества уменьшается, может быть последующее экспериментирование и/или рекреационное использование препарата, усилению подверженности к злоупотреблению психоактивными веществами. На колебания в восприятии риска влияет множество факторов, в том числе выводы относительно медицинских и психиатрических осложнений от употребления и социальных последствий.
Во время лечения соматических заболеваний или после хирургических или стоматологических процедур пациентам могут назначать опиоиды. Значительная часть этих наркотиков остается неиспользованной, но может оставаться дома, представляя собой потенциальный риск для детей, подростков и взрослых, желающих использовать их в немедицинских целях. В связи с этим повышенное внимание уделялось необходимости
назначать опиоидные препараты в меньших количествах и в большем соответствии с вероятной продолжительностью и выраженностью боли
Необходимо содействовать безопасному хранению оставшихся лекарств
Расширить практику возврата рецептов
Пользователь
Факторы, представляющие интерес для пользователей, включают следующие:
Психологические характеристики
Обстоятельства и расстройства
Психологические характеристики явно не являются сильным фактором, хотя люди с низким уровнем самоконтроля (импульсивность) или с высоким уровнем склонности к риску и стремлению к новизне могут иметь повышенный риск развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ. Зависимый тип личности описывали различные ученые, изучающие проблемы поведения, но существует мало научных доказательств, поддерживающих эту концепцию.
Ряд обстоятельств и сопутствующие расстройства, судя по данным, увеличивают риск. Например, люди, которые испытывают грусть, находятся в эмоционально угнетенном состоянии или социально отчужденные могут воспринять эти чувства, как результат временного прекращения приема наркотика; это может привести к увеличению потребления, а иногда и к развитию расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ. Пациенты с другими, не взаимосвязанными психическими расстройствами, имеют повышенный риск развития расстройства, вызванного злоупотреблением психоактивных веществ. Пациенты с хронической болью (например, болью в спине, болью, вызванной серповидно-клеточной анемией, с нейропатической болью, фибромиалгией) часто принимают опиоиды для облегчения симптомов; у многих впоследствии развивается расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ. Тем не менее у многих из этих пациентов неопиоидные препараты и другие методы лечения могут быть адекватные для облегчения боли и страданий.
Зависимость, вероятно, является полиэтиологичным расстройством. Существует ряд генетических и эпигенетических факторов, которые влияют на прогрессирование зависимости. Исследования, касающиеся конкретных генетических аномалий, зависят от конкретного вещества.
Здравый смысл и предостережения
Окружение
Культурные и социальные факторы играют важную роль в инициации и поддержании (или возникновении рецидивов) употребления веществ. Наблюдения за членами семьи (например, родителями, старшими братьями и сестрами) и сверстниками, которые употребляют вещества, повышает риск того, что люди начнут использовать вещество. Особенно сильное влияние на подростков оказывают сверстники (смотрите Употребление наркотиков и психоактивных веществ у подростков). Люди, которые пытаются прекратить употреблять вещество, сталкиваются с дополнительными трудностями, если они окружены другими людьми, которые также употребляют это вещество.
Врачи могут непреднамеренно способствовать вредному употреблению психоактивных веществ, излишне рьяно выписывая их пациентам для снятия боли или стресса. Многие социальные факторы, включая средства массовой информации, внушают пациентам, что лекарства должны использоваться для облегчения всех бедствий.
Диагностика расстройств, вызванные употреблением психоактивных веществ
Диагностические критерии
Диагностика расстройства употребления психоактивных веществ основывается на выявлении патологического образца поведения, при котором пациенты продолжают употреблять вещество, несмотря на то, что испытывают значительные проблемы, связанные с его потреблением. В последней редакции Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, пятого издания (DSM5-TR) приводится 11 критериев, разделенных на 4 категории. Лица, отвечающие 2 или более из этих критериев в течение 12-месячного периода, считаются страдающими расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ.
Недостаточный контроль за употреблением
Человек принимает вещество в большем количестве или в течение более продолжительного времени, чем первоначально планировалось
Человек желает прекратить или сократить употребление психоактивного вещества
Человек тратит значительное время на приобретение, употребление или восстановление от последствий употребления вещества
У человека есть сильное желание (тяга) к употреблению вещества
Социальные нарушения
Человек не выполняет основные ролевые обязательства на работе, в школе или дома
Человек продолжает употреблять вещество, даже если это вызывает (или усугубляет) социальные или межличностные проблемы
Человек упускает или снижает важную социальную, профессиональную или рекреационную деятельность из-за употребления психоактивных веществ
Рискованное использование
Человек использует вещество в физически опасных ситуациях (например, при вождении или в опасных социальных обстоятельствах)
Человек продолжает использовать вещество, несмотря на осознание того, что это усугубляет медицинскую или психологическую проблему
Фармакологические симптомы
Толерантность: особа нуждается в постепенном увеличении дозы наркотика для получения интоксикации или эффекта удовольствия, либо эффект текущей дозы уменьшается со временем
Синдром отмены: неожиданные физические эффекты возникают, после прекращения употребления лекарственного средства или когда его влияние нейтрализуется специфическим антагонистом
Обратите внимание, что некоторые лекарственные средства, в частности, опиоиды, седативные/снотворные и стимуляторы, могут привести к развитию толерантности и/или симптомам отмены даже при употреблении в медицинских целях и за относительно короткий период времени (< 1 недели для опиоидов). Симтомы абстинентного синдрома, которые развиваются после такого надлежащего медицинского употребления не учитываются в качестве критерия для постановки диагноза расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ.
Тяжесть расстройства, вызванного употреблением психоактивного вещества, определяется количеством симптомов:
Слабая: от 2 до 3 критериев
Умеренная: от 4 до 5 критериев
Серьезная: ≥ 6 критериев
Лечение расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ
Различается в зависимости от используемого вещества и обстоятельств
Лечение расстройства, связанного с употреблением психоактивного вещества, представляет собой сложную задачу и включает в себя один или более из следующих этапов:
Острая детоксикация
Профилактика и лечение абстинентного синдрома
Прекращение (или, в редких случаях, сокращение) использования
Поддержание абстиненции
Различные этапы терапии могут проходить с применением лекарств и/или при помощи консультирования и поддержки. Конкретные меры и вопросы обсуждаются в рамках конкретной темы в других разделах РУКОВОДСТВА, включая Расстройства, связанные с употреблением алкоголя и Расстройства, связанные с употреблением наркотиков.
С увеличением доказательств и более глубоким пониманием биологических процессов, лежащих в основе компульсивного употребления наркотиков, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, гораздо прочнее утвердились в качестве медицинских заболеваний. Как таковые, эти болезни поддаются различными формам лечения, включая группу поддержки (Анонимные алкоголики и другие 12 шаговые программы); психотерапию (например, мотивационная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, профилактика рецидивов); и лекарства, начиная от терапии агонистами (например, никотин-заместительная терапия для расстройства, вызванного употреблением табака, метадона и бупренорфина для лечения опиоидного расстройства) до новых подходов, которые исследуются в настоящее время. Сосредоточение на точной идентификации пациентов с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, и направленность на специализированное лечение будет в значительной степени способствовать снижению индивидуальных последствий, а также оказанию влияния на общество.
Основные положения
Расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, включает в себя патологическую модель поведения, в рамках которой пациенты продолжают употреблять вещество, несмотря на то, что испытывают значительные проблемы, связанные с этим.
Проявления подразделяются на нарушение контроля употребления, социального взаимодействия, рискованное употребление и фармакологические симптомы.
Термины «пристрастие», «злоупотребление» и «зависимость» являются расплывчатыми и оценочными; предпочтительнее говорить о "расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ" и сосредоточиться на конкретных проявлениях и их тяжести.
Последствия и лечение расстройства, вызванного приемом психоактивных веществ, сильно варьируется в зависимости от употребляемого вещества.