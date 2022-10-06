Эти препараты непосредственно активируют систему вознаграждения мозга и вызывают чувство удовольствия. Активация может быть настолько интенсивной, что пациенты сильно жаждут вещества и пренебрегают нормальной деятельностью, чтобы получить и использовать его. Эти вещества также имеют прямые физиологические эффекты, какими являются

Интоксикация

Абстинентный синдром

Психиатрические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ

Конкретные проявления и лечение интоксикации и синдрома отмены различаются в зависимости от вещества или его класса и рассматриваются в другом разделе РУКОВОДСТВА.