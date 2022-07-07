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Руминационное расстройство

Авторы:Evelyn Attia, MD, Columbia University Medical Center;
B. Timothy Walsh, MD, College of Physicians and Surgeons, Columbia University
Проверено/пересмотрено июл. 2022

Руминация - это повторяемое срыгивание пищи после приема пищи; регургитация не связана с тошнотой или рвотой и может быть умышленной.

(См. также Введение в расстройства пищевого поведения (Introduction to Eating Disorders)).

Пациенты с руминационным расстройством неоднократно срыгивают пищу после проглатывания, при этом не испытывая тошноты или непроизвольных позывов к рвоте. Еду пациенты могут выплевывать или еще раз проглатывать; некоторые повторно пережевывают пищу перед повторным проглатыванием. Срыгивание происходит несколько раз в течение недели, как правило, ежедневно.

Регургитация может возникать у младенцев, детей, подростков или взрослых.

Регургитация может быть преднамеренной или непреднамеренной и часто может непосредственно наблюдаться врачом.

Некоторые пациенты осознают, что такое поведение является социально нежелательным, и пытаются частично скрыть его, закрывая рот рукой или ограничивая потребление пищи. Некоторые избегают употреблять пищу с другими людьми и не едят во время социальной активности или работы, чтобы не срыгивать публично.

У пациентов, выплевывающих пищу после срыгивания или значительно ограничивающих потребление пищи, может снизиться вес или развиться пищевая недостаточность.

Диагностика руминационного расстройства

  • Клинические критерии (1)

Руминационное расстройство диагностируется, когда

  • Пациенты повторно отрыгивают пищу в течение периода ≥ 1 месяца.

  • Желудочно-кишечные расстройства, которые могут приводить к регургитации (например, гастроэзофагеальный рефлюкс, дивертикулы Ценкера) или другие расстройства пищевого поведения (например, нервная анорексия), при которых иногда наблюдается расстройство руминации, исключены.

  • Если регургитация возникает у пациента с другим расстройством, это является достаточно серьезным показанием к специализированному лечению.

Доктора могут наблюдать регургитацию непосредственно, или пациент может сообщить об этом.

Доктора также оценивают пищевой статус на предмет потери веса и дефицита питательных веществ.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.

Лечение руминации

  • Поведенческая модификация

Могут помочь методы поведенческой модификации, включая методы лечения, которые используют когнитивно-поведенческие стратегии.

Основные положения

  • Руминация – это повторяющаяся регургитация пищи после еды, но не сопровождающаяся тошнотой или непроизвольным рвотой.

  • Некоторые пациенты с руминацией осознают, что такое поведение социально неприемлемо и пытаются маскировать или скрывать его.

  • Некоторые ограничивают количество употребляемой еды (чтобы другие не видели, как они срыгивают), что иногда приводит к потере веса или недостаточности питательных веществ.

  • Руминацию диагностируют у пациентов, которые сообщают о повторной регургитации пищи в течение ≥1 месяца после исключения других возможных причин (например, расстройств желудочно-кишечного тракта, других расстройств пищевого поведения).

  • Лечение с использованием методов модификации поведения.

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