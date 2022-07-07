Руминация - это повторяемое срыгивание пищи после приема пищи; регургитация не связана с тошнотой или рвотой и может быть умышленной.

(См. также Введение в расстройства пищевого поведения (Introduction to Eating Disorders)).

Пациенты с руминационным расстройством неоднократно срыгивают пищу после проглатывания, при этом не испытывая тошноты или непроизвольных позывов к рвоте. Еду пациенты могут выплевывать или еще раз проглатывать; некоторые повторно пережевывают пищу перед повторным проглатыванием. Срыгивание происходит несколько раз в течение недели, как правило, ежедневно.

Регургитация может возникать у младенцев, детей, подростков или взрослых.

Регургитация может быть преднамеренной или непреднамеренной и часто может непосредственно наблюдаться врачом.

Некоторые пациенты осознают, что такое поведение является социально нежелательным, и пытаются частично скрыть его, закрывая рот рукой или ограничивая потребление пищи. Некоторые избегают употреблять пищу с другими людьми и не едят во время социальной активности или работы, чтобы не срыгивать публично.

У пациентов, выплевывающих пищу после срыгивания или значительно ограничивающих потребление пищи, может снизиться вес или развиться пищевая недостаточность.

Диагностика руминационного расстройства Клинические критерии (1) Руминационное расстройство диагностируется, когда Пациенты повторно отрыгивают пищу в течение периода ≥ 1 месяца.

Желудочно-кишечные расстройства, которые могут приводить к регургитации (например, гастроэзофагеальный рефлюкс, дивертикулы Ценкера) или другие расстройства пищевого поведения (например, нервная анорексия), при которых иногда наблюдается расстройство руминации, исключены.

Если регургитация возникает у пациента с другим расстройством, это является достаточно серьезным показанием к специализированному лечению. Доктора могут наблюдать регургитацию непосредственно, или пациент может сообщить об этом. Доктора также оценивают пищевой статус на предмет потери веса и дефицита питательных веществ.

Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.

Лечение руминации Поведенческая модификация Могут помочь методы поведенческой модификации, включая методы лечения, которые используют когнитивно-поведенческие стратегии.