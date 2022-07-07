Нейрогенная булимия

Пациенты с нервной булимией обычно описывают чередование приступов переедания с последующим очищением. Переедание подразумевает употребление пищи в объеме, который значительно превышает употребляемый большинством людей за такой же период времени при аналогичных обстоятельствах (хотя оценка чрезмерного количества блюд, съеденных во время обычного приема пищи по сравнению с праздничным застольем, может быть различной), и сопровождающееся чувством потери контроля над собой.

Во время эпизодов переедания пациенты предпочитают употреблять сладости, пищу с высоким содержанием жира (например, мороженое, пирожные). Количество потребляемой пищи в значительной степени варьирует и может достигать нескольких тысяч калорий. Переедание обычно носит эпизодический характер, часто провоцируется психосоциальным стрессом, может случаться несколько раз в день и, как правило, втайне от других.

За перееданием следует компенсаторное поведение: провоцируемая рвота, употребление слабительных или мочегонных средств, усиленные физические нагрузки и/или голодание.

Пациенты обычно имеют нормальный вес; только меньшинство имеют избыточный вес или ожирение. Тем не менее, пациенты чрезмерно обеспокоены весом и/или формой собственного тела; они часто недовольны своим телом и думают, что им нужно похудеть.

Как правило, по сравнению с больными нервной анорексией, пациенты с нервной булимией лучше осознают свое поведение и больше испытывают сожаление или вину по поводу него; они скорее признаются в своих переживаниях, если их опрашивает благожелательно настроенный клиницист. Они менее социально изолированы и склонны к импульсивным поступкам, приему наркотиков, злоупотреблению алкоголем и к развитию явной депрессии. У таких пациентов распространены депрессия, тревога (например, в отношении веса и/или социальных ситуаций) и тревожные расстройства.