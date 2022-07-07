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Нейрогенная булимия

Авторы:Evelyn Attia, MD, Columbia University Medical Center;
B. Timothy Walsh, MD, College of Physicians and Surgeons, Columbia University
Проверено/пересмотрено июл. 2022

Нейрогенная булимия характеризуется рецидивирующими эпизодами переедания с последующим неадекватным компенсаторным поведением, таким как очищение (провоцирование рвоты, употребление слабительных или мочегонных средств), голодание или усиленные физические нагрузки; эпизоды случаются в среднем минимум один раз в неделю в течение 3-х месяцев. Диагностика основывается на изучении анамнеза и результатах клинического обследования. Лечение состоит в проведении психотерапии и назначении антидепрессантов.

(См. также Введение в расстройства пищевого поведения (Introduction to Eating Disorders)).

Риск заболеть нервной булимией в течение жизни составляет около 0,5% у женщин и 0,1% у мужчин (1). Все пациенты чрезмерно озабочены весом и формой своего тела. В отличие от больных нервной анорексией, больные нейрогенной булимией весят в пределах нормы или больше.

Общие справочные материалы

  1. 1. Udo T, Grilo CM: Prevalence and correlates of DSM-5–defined eating disorders in a nationally representative sample of U.S. adults. Biol Psychiatry 1;84(5):345-354, 2018. doi: 10.1016/j.biopsych.2018.03.014.

Патофизиология нервной булимии

Иногда развиваются серьезные нарушения водно-электролитного баланса, в частности – гипокалиемия. Крайне редко во время эпизода переедания или вызванной рвоты может возникнуть разрыв желудка или пищевода, что приводит к опасным для жизни осложнениям.

Так как для этого состояния потеря веса не характерна, то и другие серьезные физические осложнения, которые часто встречаются при нервной анорексии, практически не встречается. Однако кардиомиопатия может развиться в результате длительного использования сиропа ипекакуаны, если он применяется для вызова рвоты.

Симптомы и признаки нервной булимии

Пациенты с нервной булимией обычно описывают чередование приступов переедания с последующим очищением. Переедание подразумевает употребление пищи в объеме, который значительно превышает употребляемый большинством людей за такой же период времени при аналогичных обстоятельствах (хотя оценка чрезмерного количества блюд, съеденных во время обычного приема пищи по сравнению с праздничным застольем, может быть различной), и сопровождающееся чувством потери контроля над собой.

Во время эпизодов переедания пациенты предпочитают употреблять сладости, пищу с высоким содержанием жира (например, мороженое, пирожные). Количество потребляемой пищи в значительной степени варьирует и может достигать нескольких тысяч калорий. Переедание обычно носит эпизодический характер, часто провоцируется психосоциальным стрессом, может случаться несколько раз в день и, как правило, втайне от других.

За перееданием следует компенсаторное поведение: провоцируемая рвота, употребление слабительных или мочегонных средств, усиленные физические нагрузки и/или голодание.

Пациенты обычно имеют нормальный вес; только меньшинство имеют избыточный вес или ожирение. Тем не менее, пациенты чрезмерно обеспокоены весом и/или формой собственного тела; они часто недовольны своим телом и думают, что им нужно похудеть.

Как правило, по сравнению с больными нервной анорексией, пациенты с нервной булимией лучше осознают свое поведение и больше испытывают сожаление или вину по поводу него; они скорее признаются в своих переживаниях, если их опрашивает благожелательно настроенный клиницист. Они менее социально изолированы и склонны к импульсивным поступкам, приему наркотиков, злоупотреблению алкоголем и к развитию явной депрессии. У таких пациентов распространены депрессия, тревога (например, в отношении веса и/или социальных ситуаций) и тревожные расстройства.

Осложнения

Большинство физикальных симптомов и осложнений нервной булимии являются следствием очищающих процедур. Вызывание рвоты может привести к эрозии зубной эмали резцов, безболезненному увеличению околоушных (слюнных) желез и развитию эзофагита. Физические признаки включают:

  • Увеличение околоушных желез

  • Шрамы на тыльной стороне руки (от многократных инициирований рвотного рефлекса с помощью пальцев)

  • Эрозии зубной эмали

Диагностика нервной булимии

  • Клинические критерии

Клинические критерии (1) для диагностики нервной булимии включают следующие:

  • Периодические эпизоды переедания (неконтролируемое потребление необычно большого объема пищи), которые сопровождаются чувством потери контроля над приемом пищи и происходят в среднем 1 раз/неделю в течение 3 месяцев

  • Рецидивирующие эпизоды неадекватного компенсаторного поведения, направленного на изменение веса тела (в среднем, хотя бы 1 раз в неделю в течение 3 месяцев)

  • Самооценка, которая в чрезмерной степени зависит от формы и веса тела

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.

Лечение нервной булимии

  • Когнитивно-поведенческая терапия

  • Межличностная психотерапия

  • Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)

Когнитивно-поведенческая психотерапия является методом выбора лечения при нервной булимии. Обычно лечение состоит из 16–20 индивидуальных сеансов в течение 4–5 месяцев; также терапия может быть групповой. Лечение направлено на

  • Повышение мотивации к изменениям

  • Замену дисфункционального питания регулярным и гибким графиком

  • Уменьшение неоправданной озабоченности формой и весом тела

  • Предотвращение рецидива

Когнитивно-поведенческая терапия устраняет приступы переедания и чистки примерно у 30-50% пациентов. Некоторые пациенты не завершают полный курс лечения, некоторые не дают ответной реакции на лечение. При достижении улучшения оно сохраняется в течение достаточно длительного времени.

При межличностной психотерапии упор делается на выявление и изменение личностных проблем, которые могут провоцировать развитие расстройства пищевого поведения. Лечение сосредоточено непосредственно на купировании симптомов расстройства пищевого поведения. Межличностную психотерапию можно рассматривать в качестве альтернативного метода лечения при невозможности проведения когнитивно-поведенческой психотерапии.

СИОЗС используют для уменьшения частоты переедания и рвоты, хотя отдаленные последствия их приема еще неизвестны. СИОЗС также эффективны для лечения симптомов тревожности и депрессии. Для лечения нервной булемии рекомендуется прием флуоксетина 60 мг перорально 1 раз/день (эта доза выше, чем обычно используемая при депрессии).

Основные положения

  • Нервная булимия характеризуется рецидивирующими эпизодами переедания с последующим неадекватным компенсаторным поведением, таким как провоцирование рвоты, употребление слабительных и мочегонных средств, голодание или усиленные физические нагрузки.

  • В отличие от больных нервной анорексией, у пациентов с нервной булимией редко значительно снижается вес или развивается пищевая недостаточность.

  • Периодическое вызывание рвоты может привести к эрозии зубной эмали и/или стать причиной эзофагита.

  • Иногда развиваются серьезные нарушения водно-электролитного баланса, в частности – гипокалиемия.

  • Разрыв пищевода, желудка или кардиомиопатия являются редкими осложнениями.

  • Для лечения используется когнитивно-поведенческая психотерапия, а иногда СИОЗС.

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