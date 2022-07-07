Компульсивное переедание характеризуется рецидивирующими эпизодами поедания большого объема пищи с чувством утраты контроля над собой. Эти эпизоды не чередуются с очищающими процедурами: больные не вызывают рвоту, не принимают слабительные и не ставят клизмы. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение когнитивно-поведенческой терапией или, в некоторых случаях, межличностной психотерапией или препараты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина [СИОЗС], или лиздексамфетамином).
(См. также Введение в расстройства пищевого поведения (Introduction to Eating Disorders)).
Компульсивное переедание встречается приблизительно у 3,5% женщин и 2% мужчин в общей популяции в течение жизни. В отличие от нейрогенной булимии, компульсивное переедание чаще наблюдается среди людей с избыточным весом или ожирением и способствует излишнему потреблению калорий; данное расстройство может иметь место у ≥ 30% пациентов, проходящих различные курсы по снижению веса. По сравнению с больными нервной анорексией или нейрогенной булимией, пациенты с компульсивным перееданием старше и среди них чаще встречаются мужчины.
Симптомы и признаки расстройства пищевого поведения
Во время эпизода переедания люди едят гораздо большее количество пищи, чем большинство людей будут есть в аналогичное время при аналогичных обстоятельствах. Во время и после переедания люди чувствуют, что потеряли контроль. Переедание не сопровождается очисткой ЖКТ (индуцирование рвоты, злоупотребление слабительными средствами, мочегонными или клизмами), чрезмерной физической нагрузкой или голоданием. Переедание случается эпизодически; это не связано с постоянным объеданием ("грейзинг").
Люди, страдающие компульсивным перееданием, испытывают дискомфорт вследствие своего заболевания. Депрессия от лёгкой до умеренной степени и озабоченность формой и/или весом тела встречаются чаще у тучных людей с расстройством переедания, чем у людей с похожим весом, не имеющих такого расстройства.
Диагностика компульсивного переедания
Клинические критерии
Клинические критерии для диагностики компульсивного переедания требуют, (1) чтобы соблюдалось следующее:
Компульсивное переедание происходит в среднем, по крайней мере, 1 раз/неделю в течение 3 месяцев
Пациенты чувствуют отсутствие контроля над процессом питания
Кроме того, должны присутствовать ≥ 3 из следующих симптомов:
Прием пищи происходит гораздо быстрее нормы
Больной ест, пока не почувствует, что он съел излишне
Употребление большого объема пищи без физического чувства голода
Употребление пищи в одиночестве
Чувство отвращения, стыда или вины после переедания
Расстройство компульсивного переедания отличается от нейрогенной булимии (которая также предполагает переедание) отсутствием компенсаторного поведения (как, например, вызывания рвоты, прием слабительных или мочегонных средств, чрезмерных физических нагрузок, голодания).
Справочные материалы по диагностике
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.
Лечение компульсивного расстройства пищевого поведения
Когнитивно-поведенческая терапия
В редких случаях, межличностная психотерапия
Рассмотреть назначение препаратов, обычно группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) или лиздексамфетамина
Когнитивно-поведенческая терапия является наиболее изученным и наиболее эффективным методом лечения компульсивного расстройства пищевого поведения, но межличностная психотерапия также эффективна. Оба результата приводят к ремиссии: ≥ 60%, и улучшение, как правило, хорошо сохраняется в течение длительного времени. Эти методы лечения не приводят к ощутимому снижению веса у больных с ожирением.
Традиционная терапия по снижению веса обычно кратковременно купирует приступы переедания с тенденцией к развитию рецидивов. Антидепрессанты (например, СИОЗС) также оказывают кратковременный эффект, а отсроченные последствия применения антидепрессантов не изучены. Лисдексамфетамин одобрен для лечения умеренного и тяжелого расстройства пищевого поведения. Он может уменьшить количество дней переедания и, как представляется, вызывает небольшую потерю веса, но его долгосрочная эффективность неизвестна. Препараты, подавляющие аппетит (например, топирамат) или препараты для снижения веса (например, орлистат) могут быть полезны.
Основные положения
Компульсивное переедание проявляется в виде эпизодов потребления большого количества пищи, при этом пациенты не вызывают у себя рвоту и не принимают слабительные и потому, как правило, имеют избыточный вес или ожирение.
Диагноз расстройства пищевого поведения ставится на основе клинических критериев (в том числе эпизоды переедания по крайней мере 1 раз/неделю в течение 3 месяцев, ощущение отсутствия контроля над процессом поглощения пищи).
Схема лечения включает когнитивно-поведенческую терапию или межличностную психотерапию, а иногда и лекарственные средства (например, СИОЗС, лиздексамфетамин).