Компульсивное переедание

Во время эпизода переедания люди едят гораздо большее количество пищи, чем большинство людей будут есть в аналогичное время при аналогичных обстоятельствах. Во время и после переедания люди чувствуют, что потеряли контроль. Переедание не сопровождается очисткой ЖКТ (индуцирование рвоты, злоупотребление слабительными средствами, мочегонными или клизмами), чрезмерной физической нагрузкой или голоданием. Переедание случается эпизодически; это не связано с постоянным объеданием ("грейзинг").

Люди, страдающие компульсивным перееданием, испытывают дискомфорт вследствие своего заболевания. Депрессия от лёгкой до умеренной степени и озабоченность формой и/или весом тела встречаются чаще у тучных людей с расстройством переедания, чем у людей с похожим весом, не имеющих такого расстройства.