Избегающее/ограничивающее расстройство потребления пищи (ИОРПП)

Расстройство избегания/ограничения потребления пищи (ИОРПП) характеризуется ограничением потребления пищи; оно не включает в себя искажение восприятия тела или чрезмерную озабоченность внешним видом (в отличие от нервной анорексии и нервной булимии).

(См. также Введение в расстройства пищевого поведения (Introduction to Eating Disorders)).

Расстройство избегания/ограничения потребления пищи обычно начинается в детстве, но может развиваться в любом возрасте. Точная причина заболевания неизвестна, но она может иметь генетическую и психосоциальную подоплеку, включая травмы, тревогу, аутизм и нарушения развития. ИОРПП может сначала напоминать разборчивость в еде, типичную для детского возраста, когда дети отказываются принимать определенную пищу, или пищу определенного цвета, консистенции или запаха. Однако, такая разборчивость, если речь не идет о расстройстве избирательного питания, обычно затрагивает только небольшой набор продуктов, и аппетит ребенка, общее потребление пищи, рост и развитие остаются в пределах нормы.

Пациенты с расстройством избегания/ограничения потребления пищи не могут есть, потому что они теряют интерес к еде или потому, что боятся, что употребление пищи приведет к пагубным последствиям, таким как удушье или рвота. Они могут избегать определенных продуктов из-за их органолептических характеристик (например, цвет, консистенция, запах).

Симптомы и признаки ИОРПП Пациенты с избегающим/ограничивающим расстройством приёма пищи избегают потребления пищи или настолько ограничивают ее потребление, что у них наблюдается ≥ 1 из следующих симптомов: Значительная потеря веса или, у детей, недостаточный по сравнению с нормой рост организма

Значительная пищевая недостаточность

Зависимость от энтерального питания (например, через питательную трубку) или от пищевых добавок

Заметно нарушенное психосоциальное функционирование Пищевая недостаточность может быть опасной для жизни, а социальная деятельность (например, участие в семейных приемах пищи, свободное время с друзьями в ситуациях, когда может произойти прием пищи) может быть значительно нарушена.

Диагностика ИОРПП Клинические критерии Критерии для определения избегающего/ограничительного расстройства пищевого поведения (1) включают следующее: Ограничение питания приводит к значительной потере веса, у детей к невозможности роста до ожидаемых показателей, значительной нехватке питательных веществ, зависимости от нутритивной поддержки и/или выраженному нарушению психосоциальной деятельности

Ограничение питания не вызвано отсутствием продовольствия, культурными практиками (например, религиозным постом), соматической болезнью, лечебной терапией (например, лучевой терапией, химиотерапией), или другим расстройством пищевого поведения - особенно нервной анорексией или булимией

Нет никаких признаков нарушения восприятия массы тела или формы. Тем не менее, пациенты с соматическим расстройством, вызывающим снижение потребления пищи, которые поддерживают сниженное потребление гораздо дольше, чем обычно необходимо, и до такой степени, что требуется особое вмешательство, могут страдать расстройством избирательного питания. Когда пациенты приходят впервые, клиницисты должны исключить соматические заболевания, а также психические расстройства другого типа, ухудшающие аппетит и/или сокращающие потребление пищи, в том числе другие расстройства пищевого поведения, депрессию, шизофрению, а также симулятивное расстройство, сочетаемое с другим нарушением.

Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.

Лечение ИОРПП Когнитивно-поведенческая терапия Чтобы помочь пациентам нормализовать свое питание, обычно используется когнитивно-поведенческая терапия. Это также может помочь им меньше беспокоиться о том, что они едят.