Введение в расстройства пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения подразумевают стойкое нарушение питания или поведения, связанного с питанием, которое

Нарушает потребление или всасывание пищи

Значительно ухудшает физическое здоровье и/или психосоциальное функционирование

Специфические расстройства пищевого поведения включают:

Нервная анорексия характеризуется неослабевающим стремлением к худобе, болезненным страхом ожирения, искаженным образом собственного тела и ограничением потребления пищи относительно принятой нормы; при этом все перечисленные факторы приводят к очень низкому весу, до такой степени, что здоровью наносится вред. Это расстройство может включать или не включать очищение ЖКТ (например, самоиндуцированную рвоту).

Избегание/ограничение потребления пищи характеризуется избеганием приемов пищи или ограничением питания, что приводит к значительной потере веса, дефициту питательных веществ, зависимости от нутритивной поддержки и/или выраженному нарушению психосоциальной деятельности. Но, в отличие от нервной анорексии и нервной булимии, это расстройство не включает в себя переживания о форме или весе тела.

Компульсивное переедание характеризуется рецидивирующими эпизодами, когда люди поедают большое количество пищи с чувством утраты контроля над собой. Эпизоды не чередуются с очищающими процедурами (например, вызыв рвоты у самого себя).

Нервная булимия характеризуется рецидивирующими эпизодами переедания с последующим неадекватным компенсаторным поведением, таким как очищение ЖКТ (провоцирование рвоты, злоупотребление слабительными и мочегонными средствами), голодание или физические нагрузки.

Пикацизм - это постоянное употребление непитательных, непищевых веществ, которые не соответствуют уровню развития (т.е., пикацизм не диагностируется у детей < 2 лет), а также не является частью культурных традиций.

Руминация - это повторяющиеся срыгивания пищи после еды.

Расстройства питания чаще встречаются среди женщин, особенно молодых женщин, чем среди мужчин.

См. также the American Psychiatric Association’s Practice Guidelines: Treatment of Patients With Eating Disorders, 3rd Edition and guidelines from the National Institute for Clinical Excellence [NICE], December, 2020.