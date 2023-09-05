Шизотипическое расстройство личности (ШтРЛ)

Пациенты с шизотипическим расстройством личности не имеют близких друзей или приятелей, за исключением родственников первой степени родства. С ними очень некомфортно общаться. Они общаются с людьми по мере надобности, но предпочитают не делать этого, потому что чувствуют себя отличными от других, не принадлежащими к остальным. Тем не менее, они могут сказать, что отсутствие отношений делает их несчастными. Они испытывают сильное волнение в социальных ситуациях, особенно в малознакомых обстоятельствах. Увеличение времяпровождения в ситуации не облегчает их волнение.

Эти пациенты часто неправильно интерпретируют обычные происшествия, как имеющие особое значение для них (идеи ложных взаимосвязей). Они могут быть суеверными или полагают, что имеют особые паранормальные способности, которые позволяют им чувствовать события, прежде чем они произойдут или читать мысли других людей. Они могут считать, что у них есть магический контроль над другими, полагая, что они могут подталкивать других людей к выполнению обычных действий (например, покормить собаку) или выполняя магические ритуалы могут предотвратить вред (например, мытье рук 3 раза может предотвратить болезнь).

Может присутствовать странная манера речи. Она может быть чрезмерно абстрактной или конкретной, или содержать странные фразы, либо фразы и слова могут использоваться странным способом. Пациенты с шизотипическим расстройством личности часто одеваются странным образом или имеют неопрятный вид (например, носят неподходящую или грязную одежду) и имеют необычные манеры. Они могут игнорировать обычные социальные условности (например, не поддерживать зрительный контакт) и вследствие непонимания обычных социальных сигналов, они могут взаимодействовать с другими ненадлежащим образом или натянуто.

Пациенты с шизотипическим расстройством личности часто подозрительны и могут думать, что другие поддевают их.