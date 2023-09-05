Шизотипическое расстройство личности (ШтРЛ)

Шизотипическое расстройство личности характеризуется первазивным паттерном интенсивного дискомфорта во взаимоотношениях, а также снижением способности к близким отношениям из-за искаженных когнитивных функций и восприятия, а также из-за эксцентричного поведения. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение включает медикаментозное лечение (например, нейролептики, антидепрессанты), когнитивно-поведенческую терапию и иногда поддерживающую психотерапию.
(См. также Обзор расстройств личности (Overview of Personality Disorders)).
При шизотипическом расстройстве личности когнитивные переживания отражают более витиеватую причину отхода от реальности (например, идеи ложных взаимосвязей, параноидальные идеи, телесные иллюзии, магическое мышление) и более выраженную дезорганизацию мышления и речи, чем это происходит при других расстройствах личности.
Расчетная медианная распространенность заболевания составляет 0,6%, однако может достигать 3,9% (1, 2). Это расстройство немного чаще встречается у мужчин.
Часто сопровождаются сопутствующими заболеваниями. Более половины пациентов с шизотипическим расстройством личности имели ≥ 1 эпизод большого депрессивного расстройства и от 30 до 50% из них имеют большое депрессивное расстройство на момент диагностирования шизотипического расстройства личности. Эти пациенты часто также имеют расстройства, вызванные употреблением вещества.
Общие справочные материалы
1. Pulay AJ, Stinson FS, Dawson DA, et al: Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV schizotypal personality disorder: Results from the wave 2 national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 11(2):53-67, 2009. doi: 10.4088/pcc.08m00679
2. Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders. In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp. 173-196.
Этиология шизотипического расстройства личности
Этиология шизотипического расстройства личности, как полагают, первично биологическая, потому что оно развивается на основе аномалий мозга, характерных для шизофрении. Оно встречается более часто среди родственников первой линии людей с шизофренией или другими психическими расстройствами.
Симптомы и признаки шизотипического расстройства личности
Пациенты с шизотипическим расстройством личности не имеют близких друзей или приятелей, за исключением родственников первой степени родства. С ними очень некомфортно общаться. Они общаются с людьми по мере надобности, но предпочитают не делать этого, потому что чувствуют себя отличными от других, не принадлежащими к остальным. Тем не менее, они могут сказать, что отсутствие отношений делает их несчастными. Они испытывают сильное волнение в социальных ситуациях, особенно в малознакомых обстоятельствах. Увеличение времяпровождения в ситуации не облегчает их волнение.
Эти пациенты часто неправильно интерпретируют обычные происшествия, как имеющие особое значение для них (идеи ложных взаимосвязей). Они могут быть суеверными или полагают, что имеют особые паранормальные способности, которые позволяют им чувствовать события, прежде чем они произойдут или читать мысли других людей. Они могут считать, что у них есть магический контроль над другими, полагая, что они могут подталкивать других людей к выполнению обычных действий (например, покормить собаку) или выполняя магические ритуалы могут предотвратить вред (например, мытье рук 3 раза может предотвратить болезнь).
Может присутствовать странная манера речи. Она может быть чрезмерно абстрактной или конкретной, или содержать странные фразы, либо фразы и слова могут использоваться странным способом. Пациенты с шизотипическим расстройством личности часто одеваются странным образом или имеют неопрятный вид (например, носят неподходящую или грязную одежду) и имеют необычные манеры. Они могут игнорировать обычные социальные условности (например, не поддерживать зрительный контакт) и вследствие непонимания обычных социальных сигналов, они могут взаимодействовать с другими ненадлежащим образом или натянуто.
Пациенты с шизотипическим расстройством личности часто подозрительны и могут думать, что другие поддевают их.
Диагностика шизотипического расстройства личности
Критерии Руководства по диагностике и статистике ментальных нарушений, 5-е изд., переработанное (DSM-5-TR)
Для диагностики шизотипического расстройства личности (1) необходимо наличие у пациента
устойчивой модели интенсивного дискомфорта и пониженной способности поддерживать близкие отношения
Когнитивных или перцептивных искажений и эксцентричности поведения
Эта модель проявляется при наличии ≥ 5 из следующих признаков:
Идеи ложных взаимосвязей (убежденность в том, что ежедневные события имеют особый смысл и имеют прямое важное отношение к ним), но не бредовые иллюзии (которые имеют схожесть, но характеризуются большей убежденностью)
Странные верования или магическое мышление (например, вера в ясновидение, телепатию или шестое чувство; озабоченность паранормальными явлениями)
Необычные перцепционные переживания (например, слушание голоса шепчущего их имя)
Странные мысли и манера речи (например, расплывчатые, метафорические, чрезмерно сложные или стереотипные)
Подозрения или параноидальные мысли
Несоответствующий или ограниченный аффект
Странное, эксцентричное или необычное поведение и/или внешний вид
Отсутствие близких друзей или доверенных, кроме родственников первой степени родства
Чрезмерная социальная тревожность, что не умаляет фамильярности и связана главным образом с параноидальными страхами
Кроме того, необходимо, чтобы симптомы начали проявляться в раннем взрослом возрасте.
Дифференциальная диагностика
Основная диагностическая задача состоит в том, чтобы отличить шизотипическое расстройство личности от
Большие расстройства мышления эти расстройства (например, шизофрения, биполярное расстройство или депрессивное расстройство с психотическими признаками), которые обычно имеют более тяжелые проявления и сопровождаются бредом и галлюцинациями.
Дифференциальный диагноз также следует проводить с:
Параноидальное расстройство личности и шизоидальное расстройство личности: шизотипическое расстройство личности можно отличить от параноидальных и шизоидных расстройств личности, потому что пациенты с этими расстройствами не имеют необычного, неорганизованного мышления и поведения.
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 744-748.
Лечение шизотипического расстройства личности
Атипичные (2-го поколения) нейролептики и антидепрессанты
Когнитивно-поведенческая терапия
Поддерживающая психотерапия
Общие принципы лечения шизотипического расстройства личности такие же, как и при всех других расстройствах личности.
Шизотипическое расстройство личности обычно лечат лекарственными препаратами. Атипичные нейролептики снижают беспокойство и подобные психотическим симптомы (1); антидепрессанты могут также помочь снизить беспокойство у пациентов с шизотипическим расстройством личности.
Может помочь когнитивно-поведенческая терапия, которая направлена на приобретение социальных навыков и управление тревожностью. Такая терапия может также улучшить осведомленность пациентов о том, как их собственное поведение может быть воспринято.
Также полезна поддерживающая психотерапия. Цель заключается в установлении эмоциональных, поощряющих, благоприятных отношений с пациентом и, таким образом, возможность помочь пациенту развить здоровые защитные механизмы, особенно в межличностных отношениях.
Справочные материалы по лечению
1. Jakobsen KD, Skyum E, Hashemi N, et al: Antipsychotic treatment of schizotypy and schizotypal personality disorder: A systematic review. J Psychopharmacol. 31(4):397-405, 2017. doi: 10.1177/0269881117695879