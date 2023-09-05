Шизоидное расстройство личности (ШРЛ)

Шизоидное расстройство личности характеризуется всепроникающей картиной отрешенности и общей незаинтересованностью в социальных отношениях, а также ограниченным диапазоном эмоций при межличностных взаимодействиях. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение предполагает когнитивно-поведенческую терапию.
(См. также Обзор расстройств личности (Overview of Personality Disorders)).
При шизоидном расстройстве личности способность осмысленно относиться к другим ограничена.
Расчетная медианная распространенность заболевания составляет 0,9%, однако может достигать 3,1% (1, 2). Некоторые исследования предполагают, что оно немного чаще встречается среди мужчин, в то время как другие исследования не обнаруживают гендерных различий. Шизоидное расстройство личности может быть более распространенным среди людей с семейным анамнезом шизофрении или шизотипического расстройства личности.
Часто сопровождаются сопутствующими заболеваниями. Более половины пациентов имели по крайней мере один эпизод большого депрессивного расстройства. Они часто также имеют другие расстройства личности, чаще всего шизотипическое, параноидальное, пограничное или избегающее.
Общие справочные материалы
1. Grant BF, Hasin DS, Stinson FS, et al: Prevalence, correlates, and disability of personality disorders in the United States: Results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry 65(7):948-958, 2004. doi: 10.4088/jcp.v65n0711
2. Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders. In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp. 173-196.
Этиология шизоидного расстройства личности
Эмоционально холодные, пренебрежительные и обособленные опекуны в течение детского периода могли внести свой вклад в развитие шизоидного расстройства личности, формируя у ребенка чувство того, что межличностные отношения не доставляют удовлетворения.
Симптомы и признаки шизоидного расстройства личности
Пациенты с шизоидным расстройством личности, кажется, не имеют никакого желания устанавливать близкие отношения с другими людьми, в том числе родственниками. У них нет близких друзей или доверенных, за редким исключением родственников первой линии. Они редко ходят на свидания и часто не вступают в брак. Они предпочитают быть сами по себе, выбирая деятельность и хобби, которые не требуют взаимодействия с другими людьми (например, компьютерные игры). Сексуальная активность, если она вообще входит в их интересы - невелика. Они также, судя по всему, испытывают меньше удовольствия от сенсорных и телесных переживаний (например, прогулки по пляжу).
Эти пациенты не кажутся обеспокоеными тем, что другие думают о них, будь то хорошее или плохое. Из-за того, что они не замечают обычных ключей социального взаимодействия, они могут казаться социально неумелыми, отстраненными или эгоцентричными. Они редко реагируют (например, улыбаются или кивают) или показывают эмоции в социальных ситуациях. Они испытывают трудности с выражением гнева, даже когда их провоцируют. Они не реагируют должным образом на важные события в жизни и могут показаться пассивными по отношению к изменениям обстоятельств. В результате складывается впечатление, что они не имеют направления в своей жизни.
Редко когда эти пациенты чувствуют себя комфортно, раскрывая себя. Они признают, что чувствуют боль, особенно при социальных взаимодействиях.
Симптомы шизоидного расстройства личности, как правило, остаются стабильными в течение долгого времени, дольше чем при других расстройствах личности.
Диагностика шизоидного расстройства личности
Критерии Руководства по диагностике и статистике ментальных нарушений, 5-е изд., переработанное (DSM-5-TR)
Для диагностики шизоидного расстройства личности (1) пациенты должны проявлять следующие характерные черты:
Отрешенность и общая незаинтересованность в социальных отношениях
Ограниченное выражение эмоций в межличностных взаимоотношениях
Эта закономерность проявляется в наличии ≥ 4 из следующих признаков:
Отсутствие желания близких взаимоотношений или удовольствия от них, включая отношения с членами семьи
Уверенное предпочтение уединенных видов деятельности
Незначительный, если вообще имеется, интерес к сексуальной активности с другим человеком
Наслаждение приносят немногие, если таковые имеются, виды деятельности
Отсутствие близких друзей или доверенных, за исключением, возможно, родственников первой линии
Кажущаяся индифферентность к похвале или критике от других
Эмоциональная холодность, отстраненность, или аффективная тупость
Кроме того, необходимо, чтобы симптомы начали проявляться в раннем взрослом возрасте.
Дифференциальная диагностика
Клиницисты должны различать шизоидное расстройства личности от следующих:
Шизофрения и сопутствующие расстройства: у пациентов с шизоидным расстройством личности, в отличие от пациентов с шизофренией, нет когнитивных нарушений или нарушения восприятия (например, паранойи, галлюцинаций).
Расстройства аутистического спектра: Социальная недостаточность и стереотипные формы поведения или интересы менее выражены у пациентов с шизоидным расстройством личности.
Шизотипическое расстройство личности: Это расстройство характеризуется искаженным восприятием и мышлением; эти признаки отсутствуют при шизоидном расстройстве личности.
Избегающее расстройство личности: Социальная изоляция при шизоидном расстройстве личности связана с повсеместной отстраненностью и незаинтересованностью в социальных отношениях, тогда как при избегающем расстройстве личности это происходит из-за страха быть смущенным или отвергнутым.
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 741-744.
Лечение шизоидного расстройства личности
Обучение социальным навыкам
Общие принципы лечения шизоидного расстройства личности такие же, как и при всех других расстройствах личности.
Никаких контролируемых исследований по эффективности психотерапии или фармакотерапии шизоидного расстройства личности опубликовано не было.
В целом попытки обмена мнениями по безличностным темам (например, имущество, коллекционирование, хобби), направленные к людям, предпочитающим уединенные занятия, могут помочь установлению отношения с пациентом и, возможно, способствовать терапевтическому взаимодействию.
Когнитивно-поведенческие подходы, направленные на приобретение социальных навыков могут также помочь пациентам измениться. Поскольку пациенты с шизоидным расстройством личности не имеют интереса к другим людям, они могут не иметь мотивации к переменам.