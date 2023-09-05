Шизоидное расстройство личности (ШРЛ)

Пациенты с шизоидным расстройством личности, кажется, не имеют никакого желания устанавливать близкие отношения с другими людьми, в том числе родственниками. У них нет близких друзей или доверенных, за редким исключением родственников первой линии. Они редко ходят на свидания и часто не вступают в брак. Они предпочитают быть сами по себе, выбирая деятельность и хобби, которые не требуют взаимодействия с другими людьми (например, компьютерные игры). Сексуальная активность, если она вообще входит в их интересы - невелика. Они также, судя по всему, испытывают меньше удовольствия от сенсорных и телесных переживаний (например, прогулки по пляжу).

Эти пациенты не кажутся обеспокоеными тем, что другие думают о них, будь то хорошее или плохое. Из-за того, что они не замечают обычных ключей социального взаимодействия, они могут казаться социально неумелыми, отстраненными или эгоцентричными. Они редко реагируют (например, улыбаются или кивают) или показывают эмоции в социальных ситуациях. Они испытывают трудности с выражением гнева, даже когда их провоцируют. Они не реагируют должным образом на важные события в жизни и могут показаться пассивными по отношению к изменениям обстоятельств. В результате складывается впечатление, что они не имеют направления в своей жизни.

Редко когда эти пациенты чувствуют себя комфортно, раскрывая себя. Они признают, что чувствуют боль, особенно при социальных взаимодействиях.

Симптомы шизоидного расстройства личности, как правило, остаются стабильными в течение долгого времени, дольше чем при других расстройствах личности.