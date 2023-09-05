Обсессивно-компульсивное расстройство личности (ОКРЛ)

Больных с обсессивно-компульсивным расстройством личности, зацикленностью на порядке, перфекционизмом и необходимостью контроля себя и ситуации не хватает гибкости, эффективности и открытости. Жесткие и упрямые в своей деятельности, эти пациенты настаивают на том, чтобы все было сделано определенным образом.

Для того, чтобы сохранить чувство контроля, пациенты сосредоточиваются на правилах, мельчайших деталях, процедурах, графиках и списках. В результате, основная суть проекта или деятельности теряется. Эти пациенты неоднократно проверяют ошибки и обращают исключительное внимание на детали. Они неправильно распределяют свое время, часто оставляя самые важные задачи на самый конец. Завершение работы может бесконечно откладываться из-за их поглощенности деталями и проверками того, что все идеально. Они не осознают о том, как их поведение влияет на их коллег. При фокусировке на одной задаче, эти пациенты могут пренебречь всеми другими аспектами их жизни.

Поскольку эти пациенты хотят чтобы все было сделано определенным образом, они испытывают трудности с делегированием задач и сотрудничестве с другими. При совместной работе с другими людьми, они могут составлять подробные списки того, каким образом необходимо выполнить задачу и расстраиваться в случае, если коллега предложит альтернативный способ. Они могут отказаться от помощи, даже если они отстают от графика.

Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством личности чрезмерно поглощены работой и производительностью; их преданность делу не мотивирована финансовой необходимостью. В результате проведением досуга и отношениями они пренебрегают. Они могут думать, что у них нет времени, чтобы расслабиться или пойти куда-нибудь с друзьями; они могут откладывать отпуск так долго, что его может и не быть или они могут чувствовать, что должны работать над собой, чтобы не тратить время. Времяпрепровождение с друзьями, когда оно происходит, как правило, носит характер формально организованной деятельности (например, спорт). Хобби и рекреационная деятельность рассматриваются как важные задачи, требующие организации и проведения сложной работы по усовершенствованию; целью является идеал.

Эти пациенты планируют все заранее в деталях и не хотят рассматривать изменения. Их неослабевающая ригидность может расстроить коллег и друзей.

Выражение привязанности также строго контролируется. Эти пациенты могут относиться к другим формальным, жестким, или серьезным образом. Часто они говорят после тщательного обдумывания. Они могут сосредоточиться на логике и интеллектуализации и быть нетерпимыми к эмоциональному или экспрессивному поведению.

Эти пациенты могут быть чрезмерно усердными, придирчивыми, и жесткими в вопросах касающихся морали, этики и ценностей. Они применяют жесткие моральные принципы по отношению к себе и другим, а также являются сильно самокритичными. Они строго почтительны к авторитетам и настаивают на точном соответствии с правилами, без каких-либо исключений при смягчающих обстоятельствах.

Симптомы обсессивно-компульсивного расстройства личности могут улучшаться с течением времени (например, в течение одного года), но их стойкость (т.е. частота ремиссии и рецидива) с течением времени менее очевидна.