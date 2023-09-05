Обсессивно-компульсивное расстройство личности (ОКРЛ)

Обсессивно-компульсивное расстройство личности характеризуется первазивной обеспокоенностью порядком, перфекционизмом и контролем (в котором нет места для гибкости), что в конечном итоге замедляет или мешает выполнить задачу. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение осуществляется с помощью психодинамической психотерапии, когнитивно-поведенческой терапии и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).
(См. также Обзор расстройств личности (Overview of Personality Disorders)).
Пациентам с обсессивно-компульсивным расстройством личности необходимо контролировать ситуацию, поэтому они склонны к одиночеству в своих усилиях и не доверяют помощи других.
Расчетная медианная распространенность заболевания составляет 4,7%, однако может достигать 7,8% (1, 2). В популяционных исследованиях оно одинаково часто встречается у мужчин и женщин.
Наличие компульсивности в семейном анамнезе, ограниченный диапазон эмоций, и перфекционизм, как полагают, вносят свой вклад в это расстройство (3).
Также иногда наблюдаются сопутствующие заболевания. Пациенты часто также имеют депрессивное расстройство (большое депрессивное расстройство или персистирующее депрессивное расстройство), тревожное расстройство, или обсессивно-компульсивное расстройство (4).
Общие справочные материалы
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Симптомы и признаки ОКРЛ
Больных с обсессивно-компульсивным расстройством личности, зацикленностью на порядке, перфекционизмом и необходимостью контроля себя и ситуации не хватает гибкости, эффективности и открытости. Жесткие и упрямые в своей деятельности, эти пациенты настаивают на том, чтобы все было сделано определенным образом.
Для того, чтобы сохранить чувство контроля, пациенты сосредоточиваются на правилах, мельчайших деталях, процедурах, графиках и списках. В результате, основная суть проекта или деятельности теряется. Эти пациенты неоднократно проверяют ошибки и обращают исключительное внимание на детали. Они неправильно распределяют свое время, часто оставляя самые важные задачи на самый конец. Завершение работы может бесконечно откладываться из-за их поглощенности деталями и проверками того, что все идеально. Они не осознают о том, как их поведение влияет на их коллег. При фокусировке на одной задаче, эти пациенты могут пренебречь всеми другими аспектами их жизни.
Поскольку эти пациенты хотят чтобы все было сделано определенным образом, они испытывают трудности с делегированием задач и сотрудничестве с другими. При совместной работе с другими людьми, они могут составлять подробные списки того, каким образом необходимо выполнить задачу и расстраиваться в случае, если коллега предложит альтернативный способ. Они могут отказаться от помощи, даже если они отстают от графика.
Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством личности чрезмерно поглощены работой и производительностью; их преданность делу не мотивирована финансовой необходимостью. В результате проведением досуга и отношениями они пренебрегают. Они могут думать, что у них нет времени, чтобы расслабиться или пойти куда-нибудь с друзьями; они могут откладывать отпуск так долго, что его может и не быть или они могут чувствовать, что должны работать над собой, чтобы не тратить время. Времяпрепровождение с друзьями, когда оно происходит, как правило, носит характер формально организованной деятельности (например, спорт). Хобби и рекреационная деятельность рассматриваются как важные задачи, требующие организации и проведения сложной работы по усовершенствованию; целью является идеал.
Эти пациенты планируют все заранее в деталях и не хотят рассматривать изменения. Их неослабевающая ригидность может расстроить коллег и друзей.
Выражение привязанности также строго контролируется. Эти пациенты могут относиться к другим формальным, жестким, или серьезным образом. Часто они говорят после тщательного обдумывания. Они могут сосредоточиться на логике и интеллектуализации и быть нетерпимыми к эмоциональному или экспрессивному поведению.
Эти пациенты могут быть чрезмерно усердными, придирчивыми, и жесткими в вопросах касающихся морали, этики и ценностей. Они применяют жесткие моральные принципы по отношению к себе и другим, а также являются сильно самокритичными. Они строго почтительны к авторитетам и настаивают на точном соответствии с правилами, без каких-либо исключений при смягчающих обстоятельствах.
Симптомы обсессивно-компульсивного расстройства личности могут улучшаться с течением времени (например, в течение одного года), но их стойкость (т.е. частота ремиссии и рецидива) с течением времени менее очевидна.
Диагноз ОКРЛ
Критерии Руководства по диагностике и статистике ментальных нарушений, 5-е изд., переработанное (DSM-5-TR)
Для постановки диагноза обсессивно-компульсивного расстройства (1) личности необходимо наличие у пациентов
Устойчивая модель поведения со стремлением к порядку, перфекционизму и контролю над собой, другими людьми и ситуациями.
Эта закономерность проявляется в наличии ≥ 4 из следующих признаков:
Зацикленность на деталях, правилах, расписаниях, распорядке и списках
Стремление сделать что-то идеально, что мешает завершению задачи
Чрезмерная преданность работе и производительности (не обусловленная финансовой необходимостью), что приводит к игнорированию досуга и друзей
Чрезмерная совестливость, скрупулезность и негибкость по отношению к этическим и моральным проблемам и ценностям
Нежелание выбрасывать изношенные или бесполезные предметы, даже те, которые не несут сентиментальной ценности
Нежелание делегировать полномочия или работать с другими людьми, если эти люди не соглашаются поступать так, как этого хотят пациенты
Скупой подход к расходам для себя и других, потому что они рассматривают деньги как то, что следует сохранить на случай будущих бедствий
Жесткость и упрямство
Кроме того, необходимо, чтобы симптомы начали проявляться в раннем взрослом возрасте.
Дифференциальная диагностика
Ананкастное расстройство личности следует отличать от таких расстройств:
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР): пациенты с ОКР имеют истинные обсессии (повторяющиеся, нежелательные, навязчивые мысли, которые вызывают заметное беспокойство) и компульсии (ритуальное поведение, в выполнении которого они чувствуют необходимость, чтобы уменьшить интенсивность своих навязчивых идей, связанных с тревогой). Пациенты с ОКР часто огорчены отсутствием контроля над компульсивными движениями; у больных с обсессивно-компульсивным расстройством личности, потребность в контроле обусловлена их зацикленностью на том, чтобы их поведение, ценности и чувства являлись приемлемыми и соответствовали их самоощущению.
Избегающее расстройство личности: оба расстройства, избегающее и обессивно-компульсивное расстройство личности, характеризуются социальной изоляцией; однако у пациентов с обессивно - компульсивным расстройством изоляция становится результатом предоставления приоритета работе и производительности, а не отношениям, кроме того, эти пациенты не доверяют другим только из-за того, что они могут мешать перфекционизму.
Шизоидное расстройство личности: Оба расстройства личности как шизоидное, так и обсессивно-компульсивное характеризуются кажущейся формальностью и обособленностью в межличностных отношениях. Однако мотивы разные: основная неспособность к интимности у пациентов с шизоидным расстройством личности протиставляется эмоциональному дискомфорту и приверженности к работе у больных с обсессивно-компульсивным расстройством личности.
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 771-775.
Лечение ОКРЛ
Психодинамическая психотерапия
Когнитивно-поведенческая терапия
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)
Общее лечение обсессивно-компульсивного расстройства личности аналогично лечению при всех других расстройствах личности.
Имеется недостаточно информации о лечении обессивно-компульсивного расстройства личности. Кроме того, лечение осложняется жесткостью, упрямством и потребностью в контроле со стороны пациента, что может быть фрустрирующим для терапевтов.
Психодинамическая терапия и когнитивно-поведенческая терапия может помочь пациентам с обсессивно-компульсивным расстройством личности (1). Иногда во время терапии интересное, подробное, интеллектуализированное общение пациента может показаться психологически ориентированным, но это не является результатом влияния и не приводит к изменению.
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что СИОЗС могут быть эффективны (2).
Справочные материалы по лечению
1. Diedrich A, Voderholzer U: Obsessive-compulsive personality disorder: A current review. Curr Psychiatry Rep. 17(2):2, 2015. doi: 10.1007/s11920-014-0547-8
2. Gecaite-Stonciene J, Williams T, Lochner C, et al: Efficacy and tolerability of pharmacotherapy for obsessive-compulsive personality disorder: A systematic review of randomized controlled trials. Expert Opin Pharmacother 23(11):1351-1358, 2022. doi: 10.1080/14656566.2022.2100695