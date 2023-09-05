Нарциссическое расстройство личности (НРЛ)

Пациенты с нарциссическим расстройством личности переоценивают свои способности и преувеличивают свои достижения. Они думают, что они лучше других, уникальные или особенные. Их завышенное восприятие собственного достоинства и достижений часто подразумевает занижение значимости и достижений других.

Эти пациенты озабочены фантазиями великих достижений—быть предметом восхищения за их непомерный интеллект или красоту, иметь авторитет и влияние или испытывать большую любовь. Они чувствуют, что должны общаться только с такими же особенными и талантливыми, как они сами, а не с обычными людьми. Это взаимодействие с неординарными людьми используется для поддержки и повышения их самооценки.

Поскольку пациенты с нарциссическим расстройством должны получать восхищение, их самооценка зависит от положительного отношения других и поэтому, как правило, очень хрупкая. Люди с этим расстройством часто наблюдают за тем, что другие думают о них и насколько хорошо их оценивают. Они чувствительны к критике других и к неудачам, беспокоятся из-за них, чувствуя себя униженными и побежденными. Они могут реагировать с гневом или презрением, или они могут злобно контратаковать. Или же они могут отрицать, или внешне спокойно принимать ситуацию в попытке защитить свое чувство собственной значимости (грандиозность). Они могут избегать ситуаций, в которых они могут терпеть неудачу.