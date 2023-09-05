Нарциссическое расстройство личности (НРЛ)

Нарциссическое расстройство личности характеризуется первазивной моделью грандиозности, потребностью в лести и отсутствием эмпатии. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение проводится с применением психодинамической психотерапии.
(См. также Обзор расстройств личности (Overview of Personality Disorders)).
Пациенты с нарциссическим расстройством личности испытывают трудности с регулированием чувства собственного достоинства, они нуждаются в похвале и принадлежности к особенным людям или организациям; они также склонны обесценивать других людей, чтобы поддерживать чувство превосходства.
Обзор 5 эпидемиологических исследований показал, что медиана распространенности составляет 1,6% (1). Оно чаще встречается среди мужчин, чем среди женщин.
Часто сопровождаются сопутствующими заболеваниями. Пациенты также часто имеют депрессивное расстройство (например, клиническую депрессию, хроническое депрессивное расстройство), нервную анорексию, расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ (в особенности кокаина) или другие расстройства личности (истерическое, пограничное, параноидальное) (2).
Общие справочные материалы
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2. Stinson FS, Dawson DA, Goldstein RB, et al: Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV narcissistic personality disorder: Results from the wave 2 national epidemiologic survey on alcohol and related conditions. J Clin Psychiatry 69(7):1033-1045, 2008. doi: 10.4088/jcp.v69n0701
Этиология нарциссического расстройства личности
Ограниченные данные о биологических факторах, которые способствуют нарциссическому расстройству личности, предполагают наличие значительного наследственного компонента. Некоторые теории постулируют, что опекуны могли не воспитывать ребенка надлежащим образом, например, были чрезмерно критичны или чрезмерно хвалили, восхищались или снисходительно относились к ребенку.
Некоторые пациенты с этим расстройством имеют особенные дарования или таланты и привыкают ассоциировать свою самооценку и чувство собственного достоинства с восхищением и уважением других.
Симптоматика нарциссического расстройства личности
Пациенты с нарциссическим расстройством личности переоценивают свои способности и преувеличивают свои достижения. Они думают, что они лучше других, уникальные или особенные. Их завышенное восприятие собственного достоинства и достижений часто подразумевает занижение значимости и достижений других.
Эти пациенты озабочены фантазиями великих достижений—быть предметом восхищения за их непомерный интеллект или красоту, иметь авторитет и влияние или испытывать большую любовь. Они чувствуют, что должны общаться только с такими же особенными и талантливыми, как они сами, а не с обычными людьми. Это взаимодействие с неординарными людьми используется для поддержки и повышения их самооценки.
Поскольку пациенты с нарциссическим расстройством должны получать восхищение, их самооценка зависит от положительного отношения других и поэтому, как правило, очень хрупкая. Люди с этим расстройством часто наблюдают за тем, что другие думают о них и насколько хорошо их оценивают. Они чувствительны к критике других и к неудачам, беспокоятся из-за них, чувствуя себя униженными и побежденными. Они могут реагировать с гневом или презрением, или они могут злобно контратаковать. Или же они могут отрицать, или внешне спокойно принимать ситуацию в попытке защитить свое чувство собственной значимости (грандиозность). Они могут избегать ситуаций, в которых они могут терпеть неудачу.
Диагностика нарциссического расстройства личности
Критерии Руководства по диагностике и статистике ментальных нарушений, 5-е изд., переработанное (DSM-5-TR)
Для постановки диагноза нарциссического расстройства личности (1) необходимо наличие у пациентов
Устойчивая модель поведения с чувством собственного величия, потребностью в восхищении и отсутствием эмпатии.
Эта модель проявляется при наличии ≥ 5 из следующих признаков:
Преувеличенное, необоснованное чувство собственной значимости и талантов (грандиозность)
Озабоченность фантазиями неограниченных достижений, влияния, власти, интеллекта, красоты или идеальной любви
Вера в свою особенность и уникальность, сопровождающаяся потребностью в общении только с людьми самого высокого уровня
Необходимость в безоговорочном восхищении
Ощущения права на вознаграждение
Эксплуатация других для достижения своих собственных целей
Отсутствие эмпатии
Зависть к другим и убеждение, что другие им завидуют
Высокомерие и надменность
Кроме того, необходимо, чтобы симптомы начали проявляться в раннем взрослом возрасте.
Дифференциальная диагностика
Нарциссическое расстройство личности можно отличить от следующих заболеваний:
Биполярное расстройство: У пациентов с нарциссическим расстройством личности часто присутствуют депрессии, а из-за их грандиозности, может быть ошибочно диагностировано биполярное расстройство. Такие пациенты могут иметь депрессию, но их настойчивая потребность возвыситься над другими отличает их от тех, которые страдают биполярным расстройством. Кроме того, при нарциссическом расстройстве личности изменения настроений вызваны ударами по самооценке.
Антисоциальное расстройство личности: Эксплуатация других с целью продвижения себя характерна для обоих расстройств личности. Однако мотивы разные. Пациенты с антисоциальным расстройством личности используют других для материальной выгоды; те, у которых присутствует нарциссическое расстройство личности эксплуатируют других, чтобы поддерживать свою самооценку.
Истерическое расстройство личности: Поиск внимания других характерен для обоих расстройств личности. Но пациенты с нарциссическим расстройством личности, в отличие от тех, у которых истерическая психопатия, пренебрегают милыми и глупыми действиями для привлечения внимания; они хотят, чтобы ими восхищались.
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 760-764.
Лечение нарциссического расстройства личности
Психодинамическая психотерапия
Общие принципы лечения нарциссического расстройства личности такие же, как и при всех расстройствах личности.
Психодинамическая психотерапия, которая фокусируется на лежащих в основе конфликтах, может быть эффективной (1). Некоторые подходы, разработанные для лечения пограничного расстройства личности, могут быть эффективно адаптированы для применения у пациентов с нарциссическим расстройством личности (2, 3). Они включают:
Эти подходы направлены на проблемах нарушения у пациентов способности эмоционально чувствовать себя и других.
Когнитивно-поведенческая терапия может применяться у пациентов с нарциссическим расстройством личности, поскольку они могут найти в этом возможность для повышения мастерства соблазнения; их потребность в похвале может позволить терапевту формировать их поведение. Некоторые пациенты с нарциссическим расстройством личности считают последовательные когнитивно-поведенческие подходы слишком упрощенными или общеупотребляемыми для их особых потребностей.
Справочные материалы по лечению
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2. Choi-Kain LW, Simonsen S, Euler S: A mentalizing approach for narcissistic personality disorder: Moving from "me-mode" to "we-mode." Am J Psychother 75(1):38-43, 2022. doi: 10.1176/appi.psychotherapy.20210017
3. Diamond D, Yeomans F, Keefe JR: Transference-focused psychotherapy for pathological narcissism and narcissistic personality disorder (TFP-N). Psychodyn Psychiatry 49(2):244-272, 2021. doi: 10.1521/pdps.2021.49.2.244