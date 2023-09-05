Истероидное расстройство личности (HPD)

Пациенты с истероидным расстройством личности постоянно пытаются быть в центре внимания, часто впадают в депрессивное состояние, когда им это не удается. Часто они ведут себя живо, драматически, с энтузиазмом, кокетливо, и иногда очаровывают новых знакомых.

Эти пациенты часто одеваются и ведут себя неуместно соблазнительно и провокационно, не только при потенциальном романтическом интересе, но также и в большинстве других случаев (например, на работе, учебе). Из-за их желания произвести впечатление на других своей внешностью, они часто озабочены тем, как они выглядят.

Выражаемые эмоции могут быть неглубокими (отстраненным или слишком быстрым) и преувеличенными. Они разговаривают в драматичной манере, выражая глубокие убеждения, но с небольшим количеством фактов или деталей, которые могли бы подтвердить их мнение.

Пациенты с истрероидным расстройством личности легко поддаются влиянию других, а также современным тенденциям. Они могут быть слишком доверчивыми, особенно в отношении к авторитетным фигурам, которые, по их мнению, могут решить все их проблемы. Им часто кажется, что отношения более близкие, чем они есть на самом деле. Они жаждут новизны и им быстро становиться скучно. Таким образом, они могут часто менять рабочие места и друзей. Отсроченное удовлетворение их расстраивает, поэтому их действия часто мотивированы получением немедленного удовлетворения.

Могут возникать сложности с достижением эмоциональной или сексуальной близости. Пациенты могут, часто не зная об этом, играть определенную роль (например, жертвы). Они могут пытаться контролировать своего партнера, используя соблазнительность или эмоциональные манипуляции, становясь очень зависимыми от партнера.