Истероидное расстройство личности (HPD)

Истероидное расстройство личности характеризуется первазивной моделью поведения с чрезмерной эмоциональностью и потребностью во внимании. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение проводится с применением психодинамической психотерапии.
(См. также Обзор расстройств личности (Overview of Personality Disorders).)
Пациенты с истероидным расстройством личности используют свою внешность, действуя неуместно соблазнительным или провокационным образом, с целью привлечения внимание других. У них отсутствует саморегуляция и они легко поддаются внушению, часто ведут себя послушно, чтобы удержать внимание других.
Зависимое расстройство предположительно затрагивает менее 2% общей численности населения (1). Распространенность среди женщин и мужчин одинакова. Предыдущие отчеты о большей распространенности среди женщин были, возможно, обусловлены смещением обнаружения в проведенных в больнице исследованиях.
Часто встречаются сопутствующие заболевания, особенно другие расстройства личности (антисоциальное, пограничное, нарциссическое) (2). У некоторых пациентов также наблюдаются соматические заболевания, которые могут быть причиной предъявленных симптомов. Сопутствующими также могут быть большое депрессивное расстройство, дистимическое расстройство и конверсионное расстройство.
Общие справочные материалы
1. Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders. In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp. 173-196.
2. Zimmerman M, Rothschild L, Chelminski I: The prevalence of DSM-IV personality disorders in psychiatric outpatients. Am J Psychiatry 162:1911-1918, 2005. doi: 10.1176/appi.ajp.162.10.1911
Симптомы и признаки истерического расстройства личности
Пациенты с истероидным расстройством личности постоянно пытаются быть в центре внимания, часто впадают в депрессивное состояние, когда им это не удается. Часто они ведут себя живо, драматически, с энтузиазмом, кокетливо, и иногда очаровывают новых знакомых.
Эти пациенты часто одеваются и ведут себя неуместно соблазнительно и провокационно, не только при потенциальном романтическом интересе, но также и в большинстве других случаев (например, на работе, учебе). Из-за их желания произвести впечатление на других своей внешностью, они часто озабочены тем, как они выглядят.
Выражаемые эмоции могут быть неглубокими (отстраненным или слишком быстрым) и преувеличенными. Они разговаривают в драматичной манере, выражая глубокие убеждения, но с небольшим количеством фактов или деталей, которые могли бы подтвердить их мнение.
Пациенты с истрероидным расстройством личности легко поддаются влиянию других, а также современным тенденциям. Они могут быть слишком доверчивыми, особенно в отношении к авторитетным фигурам, которые, по их мнению, могут решить все их проблемы. Им часто кажется, что отношения более близкие, чем они есть на самом деле. Они жаждут новизны и им быстро становиться скучно. Таким образом, они могут часто менять рабочие места и друзей. Отсроченное удовлетворение их расстраивает, поэтому их действия часто мотивированы получением немедленного удовлетворения.
Могут возникать сложности с достижением эмоциональной или сексуальной близости. Пациенты могут, часто не зная об этом, играть определенную роль (например, жертвы). Они могут пытаться контролировать своего партнера, используя соблазнительность или эмоциональные манипуляции, становясь очень зависимыми от партнера.
Диагностика истерического расстройства личности
Критерии Руководства по диагностике и статистике ментальных нарушений, 5-е изд., переработанное (DSM-5-TR)
Для постановки диагноза истероидного расстройства личности (1) необходимо наличие у пациента
Устойчивая модель поведения с чрезмерной эмоциональностью и потребностью во внимании.
Эта модель проявляется при наличии ≥ 5 из следующих признаков:
Дискомфорт, когда они не находятся в центре внимания
Неуместное сексуально соблазнительное или провокационное взаимодействие с другими
Быстрая смена и поверхностное выражение эмоций
Постоянное использование внешности с целью привлечения внимание к себе
Манера речи чрезмерно импрессионистична и отсутствуют конкретные детали
Самодраматизация, театральность и преувеличенное выражение эмоций
Внушаемость (легко подпадает под влияние других людей или ситуаций)
Интерпретация отношений как более близких, чем они есть
Кроме того, необходимо, чтобы симптомы начали проявляться в раннем взрослом возрасте.
Дифференциальная диагностика
Истероидные расстройства личности можно отличить от других расстройств личности на основе характерных особенностей:
Нарциссическое расстройство личности: Пациенты с нарциссическим расстройством личности также ищут внимания, но они, в отличие от страдающих истероидным расстройством, хотят чувствовать восхищение и возвышение со стороны других; пациенты с истерической психопатией не столь разборчивы в том, какого рода внимание они получают и не против прослыть милыми или глупыми.
Пограничное расстройство личности: пациенты с пограничным расстройством личности считают себя плохими и испытывают глубокие и интенсивные эмоции; в то время как больные истерическим расстройством личности не считают себя плохими, даже если их зависимость от реакции других обусловлена низкой самооценкой.
Зависимое расстройство личности: Пациенты с зависимым расстройством личности, подобно людям с истероидным расстройством личности, стараются быть рядом с другими, но более беспокойно, сдержано, и безропотно (из-за боязни быть отвергнутыми); пациенты с истерической психопатией менее замкнуты и более яркие.
Диференциальную диагностику расстройства личности истерического типа проводят с соматическими заболеваниями и болезненным тревожным расстройством.
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp. 757-760.
Лечение истерического расстройства личности
Психодинамическая психотерапия
Общие принципы лечения истерического расстройства личности такие же, как и при всех расстройствах личности.
Мало что известно об эффективности когнитивно-поведенческой терапии и фармакотерапии истерического расстройства личности.
Может применяться психодинамическая психотерапия, которая фокусируется на лежащих в основе конфликтах. Терапевт может начать с поощрения пациентов заменять поведение речью, что будет способствовать менее драматичному общению с другими людьми. Терапевт также может помочь пациентам понять, что именно их наигранное поведение является неадекватным способом привлечения внимания окружающих и каким образом управлять своей самооценкой.