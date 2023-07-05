Эксгибиционистское расстройство

Эксгибиционизм характеризуется достижением сексуального возбуждения путем демонстрации половых органов, как правило, незнакомым людям. Это также относится к сильному желанию демонстрировать окружающим свою сексуальную активность. Эксгибиционистские расстройство заключается во взаимодействии из таких побуждений с человеком против его воли или наличии существенного дискомфорта или функциональных нарушений, связанных с такими побуждениями и импульсами.

Эксгибиционизм является одной из форм парафилии и для большинства людей, страдающих эксгибиционизмом, клинические критерии не позволяют диагностировать парафилическое расстройство; согласно существующим критериям предполагается, что поведение, фантазии или интенсивные желания человека должны приводить к клинически значимому дискомфорту, функциональным нарушениям или причинять вред другим (что в случае эксгибиционизма предполагает взаимодействие с человеком против его воли). Такое состояние также должно присутствовать на протяжении ≥ 6 месяцев.

Хотя истинная распространенность неизвестна, предполагаемая распространенность у мужчин составляет приблизительно 2–4% (1); у женщин распространенность ниже. Эксгибиционизм диагностируется у немногих женщин. Thomas et al (2) предполагают, что половые различия в социосексуальности могут иметь значение в этой давно наблюдаемой гендерной разнице.

Эксгибиционисты (обычно мужчины) могут мастурбировать на виду у других людей или фантазировать об этом. Они могут осознавать свое желание удивлять, шокировать или производить впечатление на посторонних людей. Жертвами эксгибиционистов, как правило, являются женщины или дети. Эксгибиционисты редко стремятся к физическому сексуальному контакту или наносят физический вред своим жертвам.

Начало обычно в подростковом возрасте; иногда первый акт происходит в более широком возрастном диапазоне, в период до подросткового или среднего возраста.

Около 30% мужчин, задержанных за сексуальные преступления, – эксгибиционисты (3). Частота рецидивов составляет примерно 40% (4). Хотя, по некоторым сообщениям, это и происходит, однако подавляющее большинство людей с эксгибиционизмом не демонстрируют физически агрессивное сексуальное поведение.

Несмотря на то что многие эксгибиционисты женаты, брак часто затруднен из-за плохой социальной и сексуальной адаптации, включая частую сексуальную дисфункцию (см. Мужская сексуальная функция и дисфункция и Женская сексуальная функция и дисфункция).

Эксгибиционисты также могут страдать расстройством личности (обычно антисоциальным) или расстройством поведения (5).

У некоторых людей эксгибиционизм выражается в сильном желании, чтобы другие люди наблюдали за их половыми актами. Таких людей привлекает не удивление окружающих, а скорее наблюдение за ними аудитории по собственному желанию. Люди с такой формой эксгибиционизма могут принимать участие в съемках порнографических фильмов или выступать в шоу для взрослых. Они редко испытывают дистресс или ухудшение из-за этого желания и, таким образом, могут не иметь психических расстройств.

Диагностика эксгибиционизма Критерии пятого издания Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM 5-TR) Для постановки диагноза эксгибиционизма требуется соблюдение следующих критериев (1): Пациенты испытывают периодическое и интенсивное сексуальное возбуждение от показа своих гениталий ничего не подозревающему человеку, что проявляется фантазиями, позывами или определенным поведением.

Пациенты действуют на основании своих сексуальных позывов с человеком против его воли, либо эти сексуальные позывы или фантазии вызывают клинически значимый дискомфорт или ухудшение в социальной, профессиональной или других важных сферах деятельности.

Такое состояние наблюдается на протяжении ≥ 6 месяцев. Врач должен уточнить, вызывает ли у пациента сексуальное возбуждение обнажение гениталий у детей препубертатного возраста, у физически зрелых людей или у тех и других. Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.

Лечение эксгибиционизма Психотерапия и группы поддержки

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)

Иногда антиандрогенные препараты При нарушении законов и получении статуса лица, совершившего преступление на сексуальной почве, лечение эксгибиционизма обычно начинается с психотерапии, групп поддержки и СИОЗС (1, 2). При неэффективности СИОЗС и серьезности расстройства, следует рассмотреть возможность использования препаратов, снижающих уровень тестостерона и, таким образом, уменьшающих либидо. Эти препараты называют антиандрогенами, хотя наиболее часто используемые препараты фактически не блокируют действие тестостерона. Эти препараты включают в себя агонист гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнВГ) (например, леупролид) и медроксипрогестерона ацетат в форме депо; и тот, и другой сокращают выработку гипофизом лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Требуется полное информированное согласие и соответствующий мониторинг функции печени и уровней тестостерона в сыворотке. Процент рецидивов довольно высок. Эффективность лечения контролируется на основании самоотчета, плетизмографии полового члена и данных об арестах. Справочные материалы по лечению 1. Garcia FD, Thibaut F: Current concepts in the pharmacotherapy of paraphilias. Drugs 71(6):771-790, 2011. doi: 10.2165/11585490-000000000-00000 2. Thibaut F: Pharmacological treatment of paraphilias. Isr J Psychiatry Relat Sci 49(4):297-305, 2012. Isr J Psychiatry Relat Sci 2012;49(4):297-305. PMID: 23585467