Сексуальное садистское расстройство

Сексуальным садизмом называется причинение физических или психологических страданий (например, унижение, запугивание) другому человеку для стимуляции сексуального возбуждения и оргазма. Сексуальное садистическое расстройство является сексуальным садизмом, который вызывает клинически значимый дискомфорт или функциональные нарушения, либо является действиями над человеком против его воли.

Лица с сексуальным садистическим расстройством либо уже совершали какие-либо действия из этих побуждений, либо страдают от изнурительных или неприятных фантазий на сексуальные садистические темы, которые они не совершали. Такое состояние также должно присутствовать на протяжении ≥ 6 месяцев.

Сексуальный садизм является одной из форм парафилии, но умеренное садистическое сексуальное поведение является распространенной сексуальной практикой между взрослыми по обоюдному согласию, которая, как правило, ограничена в объеме, практикуется таким образом, чтобы не причинить вреда и не соответствует клиническим критериям парафилического расстройства. Однако, в некоторых случаях садистское поведение перерастает в желание причинять физическую боль. Определение, когда садизм становится патологическим, является вопросом степени его проявления.

Большинство сексуальных садистов страдают от постоянных фантазий, в рамках которых сексуальное возбуждение достигается от причинения страданий партнеру как с его согласия, так и против воли. При половом сношении по принуждению сексуальный садизм расценивается как уголовное преступление. Тем не менее сексуальный садизм не является синонимом изнасилования, это сложная смесь принуждения к сексу и власти над жертвой. Сексуальный садизм диагностирован у < 10% насильников, но его распространенность среди людей, совершивших сексуально мотивированные убийства, достигает от 37 до 75%.

Сексуальный садизм особенно опасен при сочетании с социопатией. Эта комбинация расстройств может привести к криминальному садизму, связанному с похищением людей, которым может быть причинен вред или которые могут быть убиты (1). Лица с обоими состояниями считаются особенно стойкими к психиатрическому лечению (2). Такие люди, будучи задержанными и осужденными, иногда подвергаются гражданской ответственности как сексуально агрессивные насильники в течение десятилетий из-за отсутствия эффективных методов лечения (3).

Общие справочные материалы 1. Jones S, Chan HCO: The psychopathic–sexually sadistic offender. In Routledge International Handbook of Psychopathy and Crime Routledge/Taylor & Francis Group, 2018, pp. 398-412. 2. Meloy JR: The psychology of wickedness: Psychopathy and sadism. Psychiatric Annals 27(9):630-633, 1997. https://doi.org/10.3928/0048-5713-19970901-10 3. DeClue G: Paraphilia NOS (nonconsenting) and antisocial personality disorder. J Psychiatry Law 34(4):495-514, 2006. https://doi.org/10.1177/009318530603400404

Диагностика сексуального садистического расстройства Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria Конкретные клинические критерии следующие (1): Пациенты получают повторяющееся и интенсивное сексуальное возбуждение от физических или психологических страданий другого человека; возбуждение выражается в фантазиях, интенсивных позывах или поведении.

Пациенты реализуют свои нужды с человеком против его воли, либо эти фантазии, интенсивные позывы или поведение вызывают клинически значимый дискомфорт либо создают проблемы на работе, в социальной сфере или в других важных областях их жизни.

Такое состояние наблюдается на протяжении ≥ 6 месяцев. Клиницист должен уточнить, проживает ли пациент в контролируемой среде (например, в тюрьме, в учреждении) или находится в полной ремиссии (т.е. не действует согласно своим позывам с партнером против его воли, нет дискомфорта/проблем в социальной, профессиональной или других областях деятельности в течение не менее 5 лет в неконтролируемой среде). Сексуальное садистическое расстройство можно диагностировать у пациентов, которые отрицают, что у них есть фантазии или позывы, связанные с половым возбуждением, вызванным болью или страданием других, особенно если эти пациенты сообщают о нескольких сексуальных эпизодах причинения боли или страданий человеку против его воли. Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.