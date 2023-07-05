Обзор парафилий и парафилических расстройств

Парафилическими расстройствами называют повторяющиеся интенсивные сексуально возбуждающие фантазии, позывы или поведение, калечащие или доставляющие дискомфорт, которые могут быть направлены на неодушевленные предметы, детей, а также на взрослых против их воли, или же на причинение страданий или унижение самого индивидуума или его партнера с риском нанесения вреда.

Парафилия предполагает сексуальное возбуждение от атипичных предметов, ситуаций, и/или объектов возбуждения (например, детей, трупов, животных). Однако некоторые парафилии, которые кажутся необычными для другого человека, не считаются парафилическими расстройствами просто по причине необычности. Люди могут иметь парафилические интересы, но не отвечать критериям парафилического расстройства.

Нетрадиционные сексуальные модели возбуждения в парафилиях считаются патологическими расстройствами только тогда, когда применимы оба следующих критерия:

Они интенсивные и стойкие.

Они вызывают значительный дискомфорт или проблемы в социальной, профессиональной или других важных сферах деятельности, или причиняют/могут причинить вред другим людям (например, детям, взрослым, не дававшим своего согласия).

У людей с парафилическими расстройствами может быть нарушена или полностью отсутствовать способность к эмоциональным и сексуальным отношениям по обоюдному согласию и в условиях взаимной привязанности. Также могут нарушаться и другие аспекты личной и эмоциональной адаптации.

Нарушение эротического возбуждения обычно начинается еще до полового созревания. В это могут быть вовлечены как минимум 3 процесса:

Тревожность или эмоциональная травма в раннем детстве нарушает нормальное психосексуальное развитие.

Стандартный паттерн полового возбуждения замещается на другой, иногда путем раннего воздействия сильных сексуальных переживаний, которые подкрепляют необычный опыт сексуального удовлетворения у человека.

Модель сексуального возбуждения часто приобретает символические и условные элементы (например, фетиш символизирует объект возбуждения, но, возможно, был выбран потому, что этот фетиш был случайно ассоциирован с сексуальным любопытством, желанием и возбуждением).

Спорно, является ли развитие всех парафилических расстройств результатом этих психодинамических процессов, при этом некоторые признаки измененного функционирования мозга и функциональной анатомии присутствуют при некоторых парафилиях (например, при педофилии).

В большинстве культур парафилии гораздо более распространены среди мужчин. Такая неравномерность, возможно, обусловлена биологически, но причины этого пока мало исследованы.

Были описаны десятки парафилий, но большинство из них не распространены широко или являются редкими. Наиболее распространенными парафилическими расстройствами являются

Некоторые парафилии (такие как педофилия, фроттеризм, вуайеризм, некоторые формы эксгибиционизма) являются незаконными и могут привести к лишению свободы и пожизненной регистрации в качестве сексуального преступника. У таких преступников иногда отмечаются серьезные расстройства личности (например, антисоциальное, нарциссическое), что значительно затрудняет лечение.

Зачастую у одного человека может присутствовать несколько парафилических расстройств.

Врачам, которые лечат пациентов с парафилическими расстройствами, доступны руководства по использованию фармакотерапии (1).