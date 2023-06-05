Экскориационное расстройство (невротическое расчесывание кожи)

При отсутствии лечения дерматилломания (экскориационное расстройство) обычно носит хронический характер и протекает с нарастающими и ослабевающими симптомами. Область расчесывания кожи может со временем меняться. Схема расчесывания кожи варьируется в зависимости от пациента. У некоторых из них имеются несколько областей расчесывания; другие сосредоточены только на нескольких повреждениях. Многие пациенты пытаются скрыть повреждения кожи одеждой или макияжем.

Расчесывание кожи может сопровождаться различными типами поведения или ритуалами. Пациенты могут скрупулезно выискивать струп определенного вида и удалять его определенным образом (пальцами или каким-либо инструментом), а также кусать или проглатывать уже содранный струп.

Пациенты с расстройством экскориации пытаются прекратить ковырять свою кожу или делать это реже, но не могут этого сделать.

Некоторые пациенты чувствуют себя неловко или стыдятся вида мест с расчесанной кожей или стыдятся за свою неспособность контролировать свое поведение. В результате пациенты могут избегать ситуаций взаимодействия с другими людьми, в которых эти люди имеют возможность заметить их кожные поражения; как правило, они не расчесывают кожу перед другими, разве что за исключением членов семьи. Пациенты могут иметь нарушения в других сферах деятельности (например, профессиональная, академическая), главным образом потому, что они избегают социальных ситуаций.

Некоторые пациенты могут расчесывать кожу других людей. У многих пациентов наблюдается и другое повторяющееся поведение, сфокусированное на теле, например, они выдергивают волосы или грызут ногти.

В тяжелых случаях дерматилломания может привести к образованию рубцов, инфицированию, обильному кровотечению и даже септицемии.

Многие пациенты с расстройствами экскориации имеют и другие расстройства психического здоровья, такие как обсессивно-компульсивное расстройство или большое депрессивное расстройство.