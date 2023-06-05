Трихотилломания - это периодическое выдергивание собственных волос, результатом которого становится их выпадение.
Пациенты с трихотилломанией периодически вытягивают или выдергивают собственные волосы по некосметическим причинам. Чаще всего, они выдергивают волосы из кожи головы, бровей и/или век, но могут и выдергивать их из любых других мест на теле. Область выдергивания волос может со временем меняться.
Для некоторых пациентов, эта деятельность носит частично автоматический характер (т.е., без полного осознания); другие делают это более осознанно. Выдергивание волос не вызвано обсессиями или озабоченностью внешностью (как при дисморфофобии), но ему может предшествовать чувство напряжения или тревоги, которые облегчает выдергивание волос, после чего, в свою очередь, часто следует чувство удовлетворения.
Пациенты с трихотилломанией пытаются прекратить вырывать волосы или делать это реже, но они не могут полностью избавиться от этого.
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Выдергивание волос начинается, как правило, непосредственно до или после периода полового созревания. Примерно от 1 до 2% людей страдают этим расстройством. По клиническим данным, около 80–90% взрослых с трихотилломанией составляют женщины.
Симптомы и признаки трихотилломании
Трихотилломания - это, как правило, хроническое расстройство, которое при отсутствии лечения протекает с колебанием интенсивности симптомов.
Схема потери волос меняется в зависимости от пациента. У некоторых пациентов наблюдаются участки полного облысения или отсутствия ресниц и/или бровей; у других - просто поредевшие волосы.
Выдергивание волос могут сопровождать определенные модели поведения (ритуалы). Пациенты могут скрупулезно выискивать конкретный тип волос для выдергивания; они могут определенным образом проверять, что волос вытащен. Они могут накручивать волосы на пальцы, тянуть пряди между зубами или кусать вытащенные волосы. Многие пациенты глотают свои волосы. Иногда в результате проглатывание волос возникает волосяная опухоль (плотно упакованные скопления проглоченных волос, которые не могут быть выведены из желудка естественным путем), которая в редких случаях является причиной медицинских осложнений (например, желудочной непроходимости или перфорации) и которая может потребовать хирургического удаления.
Пациенты могут чувствовать себя неловко или испытывать чувство стыда из-за своей внешности или неспособности контролировать свое поведение. Многие пытаются скрыть потерю волос, закрывая облысевшие участки (например, с помощью парика или шарфа). Некоторые пациенты выдергивают волосы из нескольких различных мест на теле, чтобы скрыть выпадение волос. Они могут избегать ситуаций, в которых другие люди имеют возможность заметить потерю волос; обычно больные не выдергивают волосы на виду у других, разве что за исключением членов семьи.
Некоторые пациенты выдергивают волосы у других или у домашних животных, а также тянут нити из волокнистых материалов (например, из одежды, одеял).
У большинства пациентов наблюдается и другое повторяющееся поведение, направленное на тело, например, они щипают кожу или грызут ногти. У многих из них отмечается большое депрессивное расстройство.
Диагностика трихотилломании
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
Диагностические критерии трихотилломании обычно включают в себя следующее:
Удаление волос, приводящее к их выпадению
Повторяющиеся попытки уменьшить или прекратить выдергивание волосы
Ощущение значительного дискомфорта или нарушение деятельности в результате такого поведения
В то время как алопеция имеет ряд причин, лица, страдающие трихотилломанией, обычно добровольно считают, что их облысение связано с выдергиванием волос.
Лечение трихотилломании
Когнитивно-поведенческая терапия (как правило, обучение отказу от привычки)
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или кломипрамин
N-ацетилцистеин или мемантин (модуляторы рецепторов глутамата)
Когнитивно-поведенческая терапия, специально разработанная для лечения специфических симптомов расстройства выдергивания волос, является предпочтительной начальной терапией (1). Рекомендуется обучение отказу от привычки, преимущественно поведенческая терапия; оно включает в себя следующее:
Обучение психической ориентированности (например, социальный самомониторинг, выявление инициирующих факторов при поведенческой реакции)
Управление стимулами (изменение ситуаций – например, избегание триггеров – для уменьшения вероятности инициирования выдергивания)
Конкурирующий ответный тренинг (обучение пациентов замене другим поведением, таким как сжатие кулаков, вязание или сидение на руках – при трихотилломании)
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что для уменьшения тяжести симптомов может быть эффективен кломипрамин (трициклический антидепрессант с мощными серотонинергическими эффектами) (2). Кломипрамин более эффективен, чем дезипрамин (трициклический антидепрессант, который ингибирует обратный захват норадреналина) (3). Результаты исследования СИОЗС у пациентов с трихотилломанией ограничены небольшими размерами выборки и, следовательно, имеют недостаточную статистическую силу.
Модуляторы глутамата N-ацетилцистеин и мемантин были эффективны для взрослых в рандомизированных исследованиях (4, 5). Тем не менее, в небольшом исследовании у детей N-ацетилцистеин не был более эффективным, чем плацебо (6). Существуют также немногочисленные свидетельства того, что эффективны блокаторы дофамина, такие как оланзапин, в низких дозах, однако соотношение риск-польза должно быть тщательно оценено.
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Основные положения
В случае с трихотилломанией, выдергивание волос не вызвано обсессиями или озабоченностью внешностью, но ему может предшествовать чувство напряжения или тревоги, которые процесс выдергивания волос обычно облегчает, и после этого часто следует чувство удовлетворения.
Характер выпадения волос варьируется от участков с истонченными волосами, отсутствия ресниц и/или бровей до областей полной алопеции.
Пациенты с трихотилломанией стараются перестать выдергивать волосы или делать это реже, но у них это не получается.
Лечение проводится с использованием когнитивно-поведенческой терапии, специально разработанной для лечения специфических симптомов трихотилломании (в частности, перестройка поведенческих нарушений) и, возможно, СИОЗС или кломипрамина, N-ацетилцистеина или мемантина.