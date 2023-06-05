Трихотилломания - это периодическое выдергивание собственных волос, результатом которого становится их выпадение.

Пациенты с трихотилломанией периодически вытягивают или выдергивают собственные волосы по некосметическим причинам. Чаще всего, они выдергивают волосы из кожи головы, бровей и/или век, но могут и выдергивать их из любых других мест на теле. Область выдергивания волос может со временем меняться.

Для некоторых пациентов, эта деятельность носит частично автоматический характер (т.е., без полного осознания); другие делают это более осознанно. Выдергивание волос не вызвано обсессиями или озабоченностью внешностью (как при дисморфофобии), но ему может предшествовать чувство напряжения или тревоги, которые облегчает выдергивание волос, после чего, в свою очередь, часто следует чувство удовлетворения.

Пациенты с трихотилломанией пытаются прекратить вырывать волосы или делать это реже, но они не могут полностью избавиться от этого.

Трихотилломания Изображение © Springer Science+Business Media

Выдергивание волос начинается, как правило, непосредственно до или после периода полового созревания. Примерно от 1 до 2% людей страдают этим расстройством. По клиническим данным, около 80–90% взрослых с трихотилломанией составляют женщины.

Симптомы и признаки трихотилломании Трихотилломания - это, как правило, хроническое расстройство, которое при отсутствии лечения протекает с колебанием интенсивности симптомов. Схема потери волос меняется в зависимости от пациента. У некоторых пациентов наблюдаются участки полного облысения или отсутствия ресниц и/или бровей; у других - просто поредевшие волосы. Выдергивание волос могут сопровождать определенные модели поведения (ритуалы). Пациенты могут скрупулезно выискивать конкретный тип волос для выдергивания; они могут определенным образом проверять, что волос вытащен. Они могут накручивать волосы на пальцы, тянуть пряди между зубами или кусать вытащенные волосы. Многие пациенты глотают свои волосы. Иногда в результате проглатывание волос возникает волосяная опухоль (плотно упакованные скопления проглоченных волос, которые не могут быть выведены из желудка естественным путем), которая в редких случаях является причиной медицинских осложнений (например, желудочной непроходимости или перфорации) и которая может потребовать хирургического удаления. Пациенты могут чувствовать себя неловко или испытывать чувство стыда из-за своей внешности или неспособности контролировать свое поведение. Многие пытаются скрыть потерю волос, закрывая облысевшие участки (например, с помощью парика или шарфа). Некоторые пациенты выдергивают волосы из нескольких различных мест на теле, чтобы скрыть выпадение волос. Они могут избегать ситуаций, в которых другие люди имеют возможность заметить потерю волос; обычно больные не выдергивают волосы на виду у других, разве что за исключением членов семьи. Некоторые пациенты выдергивают волосы у других или у домашних животных, а также тянут нити из волокнистых материалов (например, из одежды, одеял). У большинства пациентов наблюдается и другое повторяющееся поведение, направленное на тело, например, они щипают кожу или грызут ногти. У многих из них отмечается большое депрессивное расстройство.

Диагностика трихотилломании Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria Диагностические критерии трихотилломании обычно включают в себя следующее: Удаление волос, приводящее к их выпадению

Повторяющиеся попытки уменьшить или прекратить выдергивание волосы

Ощущение значительного дискомфорта или нарушение деятельности в результате такого поведения В то время как алопеция имеет ряд причин, лица, страдающие трихотилломанией, обычно добровольно считают, что их облысение связано с выдергиванием волос.