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Трихотилломания

(Расстройство вырывания волос)

Авторы:Katharine Anne Phillips, MD, Weill Cornell Medical College;
Dan J. Stein, MD, PhD, University of Cape Town
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Трихотилломания - это периодическое выдергивание собственных волос, результатом которого становится их выпадение.

Пациенты с трихотилломанией периодически вытягивают или выдергивают собственные волосы по некосметическим причинам. Чаще всего, они выдергивают волосы из кожи головы, бровей и/или век, но могут и выдергивать их из любых других мест на теле. Область выдергивания волос может со временем меняться.

Для некоторых пациентов, эта деятельность носит частично автоматический характер (т.е., без полного осознания); другие делают это более осознанно. Выдергивание волос не вызвано обсессиями или озабоченностью внешностью (как при дисморфофобии), но ему может предшествовать чувство напряжения или тревоги, которые облегчает выдергивание волос, после чего, в свою очередь, часто следует чувство удовлетворения.

Пациенты с трихотилломанией пытаются прекратить вырывать волосы или делать это реже, но они не могут полностью избавиться от этого.

Выдергивание волос начинается, как правило, непосредственно до или после периода полового созревания. Примерно от 1 до 2% людей страдают этим расстройством. По клиническим данным, около 80–90% взрослых с трихотилломанией составляют женщины.

Симптомы и признаки трихотилломании

Трихотилломания - это, как правило, хроническое расстройство, которое при отсутствии лечения протекает с колебанием интенсивности симптомов.

Схема потери волос меняется в зависимости от пациента. У некоторых пациентов наблюдаются участки полного облысения или отсутствия ресниц и/или бровей; у других - просто поредевшие волосы.

Выдергивание волос могут сопровождать определенные модели поведения (ритуалы). Пациенты могут скрупулезно выискивать конкретный тип волос для выдергивания; они могут определенным образом проверять, что волос вытащен. Они могут накручивать волосы на пальцы, тянуть пряди между зубами или кусать вытащенные волосы. Многие пациенты глотают свои волосы. Иногда в результате проглатывание волос возникает волосяная опухоль (плотно упакованные скопления проглоченных волос, которые не могут быть выведены из желудка естественным путем), которая в редких случаях является причиной медицинских осложнений (например, желудочной непроходимости или перфорации) и которая может потребовать хирургического удаления.

Пациенты могут чувствовать себя неловко или испытывать чувство стыда из-за своей внешности или неспособности контролировать свое поведение. Многие пытаются скрыть потерю волос, закрывая облысевшие участки (например, с помощью парика или шарфа). Некоторые пациенты выдергивают волосы из нескольких различных мест на теле, чтобы скрыть выпадение волос. Они могут избегать ситуаций, в которых другие люди имеют возможность заметить потерю волос; обычно больные не выдергивают волосы на виду у других, разве что за исключением членов семьи.

Некоторые пациенты выдергивают волосы у других или у домашних животных, а также тянут нити из волокнистых материалов (например, из одежды, одеял).

У большинства пациентов наблюдается и другое повторяющееся поведение, направленное на тело, например, они щипают кожу или грызут ногти. У многих из них отмечается большое депрессивное расстройство.

Диагностика трихотилломании

  • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria

Диагностические критерии трихотилломании обычно включают в себя следующее:

  • Удаление волос, приводящее к их выпадению

  • Повторяющиеся попытки уменьшить или прекратить выдергивание волосы

  • Ощущение значительного дискомфорта или нарушение деятельности в результате такого поведения

В то время как алопеция имеет ряд причин, лица, страдающие трихотилломанией, обычно добровольно считают, что их облысение связано с выдергиванием волос.

Лечение трихотилломании

  • Когнитивно-поведенческая терапия (как правило, обучение отказу от привычки)

  • Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или кломипрамин

  • N-ацетилцистеин или мемантин (модуляторы рецепторов глутамата)

Когнитивно-поведенческая терапия, специально разработанная для лечения специфических симптомов расстройства выдергивания волос, является предпочтительной начальной терапией (1). Рекомендуется обучение отказу от привычки, преимущественно поведенческая терапия; оно включает в себя следующее:

  • Обучение психической ориентированности (например, социальный самомониторинг, выявление инициирующих факторов при поведенческой реакции)

  • Управление стимулами (изменение ситуаций – например, избегание триггеров – для уменьшения вероятности инициирования выдергивания)

  • Конкурирующий ответный тренинг (обучение пациентов замене другим поведением, таким как сжатие кулаков, вязание или сидение на руках – при трихотилломании)

Ограниченные данные свидетельствуют о том, что для уменьшения тяжести симптомов может быть эффективен кломипрамин (трициклический антидепрессант с мощными серотонинергическими эффектами) (2). Кломипрамин более эффективен, чем дезипрамин (трициклический антидепрессант, который ингибирует обратный захват норадреналина) (3). Результаты исследования СИОЗС у пациентов с трихотилломанией ограничены небольшими размерами выборки и, следовательно, имеют недостаточную статистическую силу.

Модуляторы глутамата N-ацетилцистеин и мемантин были эффективны для взрослых в рандомизированных исследованиях (4, 5). Тем не менее, в небольшом исследовании у детей N-ацетилцистеин не был более эффективным, чем плацебо (6). Существуют также немногочисленные свидетельства того, что эффективны блокаторы дофамина, такие как оланзапин, в низких дозах, однако соотношение риск-польза должно быть тщательно оценено.

Справочные материалы по лечению

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Основные положения

  • В случае с трихотилломанией, выдергивание волос не вызвано обсессиями или озабоченностью внешностью, но ему может предшествовать чувство напряжения или тревоги, которые процесс выдергивания волос обычно облегчает, и после этого часто следует чувство удовлетворения.

  • Характер выпадения волос варьируется от участков с истонченными волосами, отсутствия ресниц и/или бровей до областей полной алопеции.

  • Пациенты с трихотилломанией стараются перестать выдергивать волосы или делать это реже, но у них это не получается.

  • Лечение проводится с использованием когнитивно-поведенческой терапии, специально разработанной для лечения специфических симптомов трихотилломании (в частности, перестройка поведенческих нарушений) и, возможно, СИОЗС или кломипрамина, N-ацетилцистеина или мемантина.

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