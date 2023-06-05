Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)

Обсессии – это нежелательные навязчивые мысли, позывы или ментальные образы, присутствие которых, как правило, вызывает выраженный дискомфорт или тревожность. Доминирующими темами навязчивых идей являются вред (например, страх причинения вреда себе или другим), чистка или заражение (например, пациенты могут иметь навязчивые мысли относительно того, чтобы испачкаться или заразиться микробами), запретные мысли (например, агрессивные или сексуальные навязчивые идеи), а также необходимость симметрии. Обсессии неприятны для пациента. Таким образом, пациенты обычно пытаются игнорировать и/или подавлять их, либо же пытаются нейтрализовать их, выполняя компульсивные действия.

Компульсии (часто называемые ритуалами) – это чрезмерные, повторяющиеся, целеустремленные типы поведения, в следовании которым люди чувствуют острую необходимость, чтобы предотвратить или уменьшить тревогу, вызванную навязчивыми мыслями, либо нейтрализовать сами навязчивые мысли. Примеры:

Мытье (например, мытье рук, принятие душа)

Проверка (например, выключена ли плита, заперты ли двери)

Счет (например, повторение определенного поведения некоторое количество раз)

Упорядочивание (например, организация рабочего стола или кухонной посуды по определенной схеме)

Большинство ритуалов очевидны, например мытье рук или проверка замков, но некоторые ритуалы, такие как молчаливые повторяющиеся подсчеты или заявления себе под нос, окружающими не замечаются. Обычно, компульсивные ритуалы должны быть выполнены определенным образом в точном соответствии с жесткими правилами. Ритуалы могут быть как действительно связаны, так и не связаны с событием, внушающим страх. Если они действительно связаны (например, мыться, чтобы быть чистым, проверять плиту, чтобы предотвратить пожар), то компульсии имеют явно чрезмерный характер: например, пациент принимает душ в течение многих часов каждый день или, прежде чем выйти из дома, проверяет 30 раз, выключена ли плита. В любом случае, обсессии и/или компульсии должны отнимать много времени (например, до 1 часа в день или часто гораздо больше) либо вызывать у пациентов значительный дискомфорт или затруднения в деятельности в различных сферах; в своих крайних формах обсессии и компульсии могут привести к потере трудоспособности.

Степень понимания пациентами собственных проблем варьируется. Большинство людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) признают в той или иной степени, что убеждения, лежащие в основе их обсессий, нереалистичны (например, что на самом деле они не заболеют раком, если прикоснутся к пепельнице). Тем не менее, иногда понимание полностью отсутствует (т.е., пациенты уверены, что убеждения, лежащие в основе их обсессий, верны и что их компульсии разумны).

Люди с этим расстройством могут бояться неловких ситуаций или общественного осуждения, поэтому они часто скрывают свои обсессии и ритуалы. Время, дистресс или слабая способность к деятельности, связанные с навязчивыми идеями и компульсивными побуждениями, могут привести к проблемам в отношениях и снижению результативности в школе или на работе.

Многие люди с ОКР имеют в прошлом или в настоящее время психологические расстройства, в том числе

Почти 50% людей с ОКР в какой-то момент имели мысли о самоубийстве, и около 10% пытались совершить самоубийство (см. Суицидальное поведение) (4, 5). Риск совершения попытки самоубийства повышается в случае, если у людей также имеется клиническая депрессия.