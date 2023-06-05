Пациентов с обонятельным эталонным расстройством беспокоит на протяжении многих часов в день огорчающее и удручающее убеждение в том, что от их тела исходит один или несколько неприятных запахов. При этом для других людей этот запах слаб или не ощущается. Например, они могут быть уверены в том, что у них очень неприятно пахнет изо рта или, что от подмышек, или других участков кожи, исходит зловонный запах пота. К другим беспокойствам относятся беспокойства по поводу возможного запаха мочи, метеоризма или неприятных запахов из области гениталий. Иногда пациенты считают, что они испускают неприятные запахи, такие как мусор или гнилая пища.

Озабоченность запахом тела обычно сопровождается повторяющимся поведением (например, обнюхиванием себя, чрезмерно частым принятием душа, переодеванием, поиском уверенности); такое поведение направлено на то, чтобы облегчить существенный дискомфорт, вызванный озабоченностью запахом тела. Большинство людей с обонятельным эталонным расстройством также пытаются скрыть ощущаемый ими запах (например, с помощью духов, дезодоранта, жидкости для полоскания рта, жвачки).

Понимание, как правило, плохое или отсутствует (т.е., большинство людей думают, что они, вероятно или определенно источают неприятный запах тела, хотя на самом деле это не так). Очень немногие признают, что их убеждения относительно запаха тела неточны, возможно, потому, что многие люди с обонятельным эталонным расстройством сообщают, что они действительно сами ощущают такой запах. Если имеющиеся симптомы указывают на возможное наличие судорожного расстройства, такого как височная эпилепсия, это следует принять во внимание и исключить его.

Часто встречается мнительность. Например, пациенты могут ошибочно полагать, что запах их тела является причиной, по которой люди садятся далеко от них, открывают окно или зажимают нос.

Обонятельное эталонное расстройство обычно существенно ухудшает жизнедеятельность и пациенты обычно избегают ситуаций социального взаимодействия часто потому, что им неловко и стыдно за свой плохой запах. Многие также избегают работы или других жизненно важных действий. Некоторые пациенты полностью прикованы к дому, поскольку они чувствуют себя слишком подавленными, напряженными и смущенными из-за ощущаемого запаха, чтобы находиться рядом с другими людьми, или потому, что они боятся, что запах их тела будет неприятен для других. В очень тяжелых случаях обонятельное эталонное расстройство приводит к потере трудоспособности.

Хотя данные ограничены, показатели суицидальности выглядят высокими (1)

Поскольку осознавание проблемы, как правило, плохое или отсутствует, многие пациенты обращаются за лечением (например, тонзиллэктомия при подозрении на неприятный запах изо рта, проктэктомия [удаление ануса] при подозрении на запах из ануса/метеоризм) к различным специалистам, но не к психиатрам, что, по-видимому, решить проблему не поможет.