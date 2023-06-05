Обонятельное эталонное расстройство

Обонятельное расстройство характеризуется мучительным убеждением человека в том, что от его тела исходит неприятный или отталкивающий запах; в то время как запах слабый или незаметный для окружающих.
Обонятельное расстройство – это пример расстройства из группы специфических обсессивно-компульсивных и родственных расстройств, согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам, 5-е издание (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision [DSM-5-TR]) (1).
Общие справочные материалы
1. Phillips KA, Menard W: Olfactory reference syndrome: Demographic and clinical features of imagined body odor. Gen Hosp Psychiatry 33(4):398-406, 2011. doi: 10.1016/j.genhosppsych.2011.04.004
Симптомы и признаки обонятельного расстройства
Пациентов с обонятельным эталонным расстройством беспокоит на протяжении многих часов в день огорчающее и удручающее убеждение в том, что от их тела исходит один или несколько неприятных запахов. При этом для других людей этот запах слаб или не ощущается. Например, они могут быть уверены в том, что у них очень неприятно пахнет изо рта или, что от подмышек, или других участков кожи, исходит зловонный запах пота. К другим беспокойствам относятся беспокойства по поводу возможного запаха мочи, метеоризма или неприятных запахов из области гениталий. Иногда пациенты считают, что они испускают неприятные запахи, такие как мусор или гнилая пища.
Озабоченность запахом тела обычно сопровождается повторяющимся поведением (например, обнюхиванием себя, чрезмерно частым принятием душа, переодеванием, поиском уверенности); такое поведение направлено на то, чтобы облегчить существенный дискомфорт, вызванный озабоченностью запахом тела. Большинство людей с обонятельным эталонным расстройством также пытаются скрыть ощущаемый ими запах (например, с помощью духов, дезодоранта, жидкости для полоскания рта, жвачки).
Понимание, как правило, плохое или отсутствует (т.е., большинство людей думают, что они, вероятно или определенно источают неприятный запах тела, хотя на самом деле это не так). Очень немногие признают, что их убеждения относительно запаха тела неточны, возможно, потому, что многие люди с обонятельным эталонным расстройством сообщают, что они действительно сами ощущают такой запах. Если имеющиеся симптомы указывают на возможное наличие судорожного расстройства, такого как височная эпилепсия, это следует принять во внимание и исключить его.
Часто встречается мнительность. Например, пациенты могут ошибочно полагать, что запах их тела является причиной, по которой люди садятся далеко от них, открывают окно или зажимают нос.
Обонятельное эталонное расстройство обычно существенно ухудшает жизнедеятельность и пациенты обычно избегают ситуаций социального взаимодействия часто потому, что им неловко и стыдно за свой плохой запах. Многие также избегают работы или других жизненно важных действий. Некоторые пациенты полностью прикованы к дому, поскольку они чувствуют себя слишком подавленными, напряженными и смущенными из-за ощущаемого запаха, чтобы находиться рядом с другими людьми, или потому, что они боятся, что запах их тела будет неприятен для других. В очень тяжелых случаях обонятельное эталонное расстройство приводит к потере трудоспособности.
Хотя данные ограничены, показатели суицидальности выглядят высокими (1)
Поскольку осознавание проблемы, как правило, плохое или отсутствует, многие пациенты обращаются за лечением (например, тонзиллэктомия при подозрении на неприятный запах изо рта, проктэктомия [удаление ануса] при подозрении на запах из ануса/метеоризм) к различным специалистам, но не к психиатрам, что, по-видимому, решить проблему не поможет.
Справочные материалы по симптоматике
1. Phillips KA, Menard W: Olfactory reference syndrome: Demographic and clinical features of imagined body odor. Gen Hosp Psychiatry 33(4):398-406, 2011. doi: 10.1016/j.genhosppsych.2011.04.004
Диагностика обонятельного расстройства
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
Основные симптомы обонятельного эталонного расстройства, как правило, включают следующее:
Озабоченность пациента выделением противного или неприятного запаха тела, который не ощущается окружающими или считается слабым
Эта озабоченность причиняет значительный дискомфорт или создает проблемы в социальной, профессиональной или других сферах деятельности
Выполнение повторяющегося поведения (например, обнюхивание себя, чтобы проверить запах тела, чрезмерно частое принятие душа или смена одежды) в ответ на проблемы с запахом и/или попытки скрыть воспринимаемый запах
Лечение обонятельного расстройства
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или кломипрамин
Антипсихотические средства (обычно атипичные)
Когнитивно-поведенческая терапия
Исследования лечения обонятельного эталонного синдрома ограничиваются в основном отчетами о случаях и небольшими сериями случаев. Тем не менее клинический опыт и имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эффективными могут быть СИОЗС или кломипрамин, отдельно или в сочетании с нейролептиками (предпочтительно атипичные) при необходимости, а также когнитивно-поведенческая терапия, подобная терапии при дисморфофобии (1–3).
Справочные материалы по лечению
1. Begum M, McKenna PJ: Olfactory reference syndrome: a systematic review of the world literature. Psychol Med 41(3):453-461, 2011. doi: 10.1017/S0033291710001091
2. Teraishi T, Takahashi T, Suda T, et al: Successful treatment of olfactory reference syndrome with paroxetine. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 24(1):E24, 2012. doi: 10.1176/appi.neuropsych.11020033
3. Michael S, Boulton M, Andrews G: Two cases of olfactory reference syndrome responding to an atypical antipsychotic and SSRI. Aust N Z J Psychiatry48(9):878-879, 2014. doi: 10.1177/0004867414526791.
Основные положения
Пациенты озабочены выделением ≥ 1 ощущаемого запаха тела, которые не заметны или едва заметны другим людям.
Пациенты реагируют на свой запах тела, выполняя повторяющиеся действия (например, чрезмерно часто принимают душ, чистят зубы, стирают одежду) и/или пытаются замаскировать воспринимаемый запах (например, путем чрезмерного использования духов или дезодоранта).
Пациенты обычно плохо или вообще не осознают проблему.
Лечение должно состоять из когнитивно-поведенческой терапии, сходной с лечением дисморфофобии, или медикаментозной терапии препаратами СИОЗС или кломипрамином, а также атипичными нейролептиками в случае необходимости.