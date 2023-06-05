Дисморфофобия

Симптомы дисморфофобии могут развиваться как постепенно, так и стремительно. Несмотря на то, что интенсивность проявлений может варьироваться, данное расстройство, как правило, становится хроническим, пока пациенты не будут соответствующим образом пролечены.

Обычно озабоченность больного связана с внешним видом его лица или головы, но может затрагивать и другую часть или части тела, а также менять со временем свой фокус с одной части тела на другую. К примеру, пациенты могут быть озабочены предполагаемым поредением волос, появлением прыщей, морщин, шрамов, сосудистых звездочек, изменением цвета лица или чрезмерным ростом волос на лице или теле. Либо больного может беспокоить форма или размер носа, глаз, ушей, рта, груди, ягодиц, ног или других частей тела. У мужчин (и редко женщин) может развиваться разновидность этого расстройства, называемая "дисморфией мышц", при которой больного беспокоит мысль о том, что его тело недостаточно стройное и мускулистое. Пациенты могут описывать не нравящиеся им части тела, как уродливые, непривлекательные, безобразные, отвратительные или чудовищные.

Пациенты обычно по многу часов в день переживают по поводу воображаемых дефектов и часто ошибочно полагают, что другие люди обращают на них особое внимание или дразнят их из-за этих очевидных дефектов. Большинство постоянно проверяют свой внешний вид в зеркале, другие, наоборот, избегают зеркал, а третьи по очереди впадают в эти 2 состояния.

К другим распространенным видам компульсивного поведения относят постоянное сравнение своей внешности с внешностью других людей, чрезмерный гигиенический уход за телом, дерматилломанию (удаление или исправление воображаемых дефектов кожи), выдергивание волос или вырывание волос, поиск подтверждения (по поводу своих мнимых дефектов) и частая смена одежды. Большинство пациентов пытается замаскировать свои воображаемые дефекты: например, отращивают бороду, чтобы скрыть только им заметные шрамы, или начинают носить шляпу, чтобы скрыть слегка редеющие волосы. Многие больные идут на дерматологические, стоматологические, хирургические или другие косметические операции, чтобы исправить воображаемые дефекты, но такое лечение, как правило, малоэффективно и может усугубить озабоченность больного. Мужчины с мышечной дисморфией могут использовать анаболические андрогенные стероиды и различные добавки для наращивания мышечной массы и/или потери жира, что может быть опасно.

Так как больные дисморфическим расстройством крайне озабочены своим внешним видом, они могут избегать появляться на улице. Из-за озабоченности по поводу внешнего вида у большинства больных нарушается (часто значительно) социальная, профессиональная, учебная и другие виды деятельности. Некоторые больные выходят из дома только по ночам. В редких случаях больные вообще не выходят на улицу. Часто встречаются социальная изоляция, депрессия, госпитализация по поводу психического заболевания и суицидальное поведение. В очень тяжелых случаях дисморфофобия ведет к потере трудоспособности.

Степень понимания пациентами своей проблемы разная, но обычно она низкая или отсутствует. Это значит, что большинство пациентов искренне верит, что не нравящаяся им часть тела "возможно" (слабое понимание) или "явно" (понимание отсутствует или присутствуют обманчивые представления) выглядит ненормально, уродливо или непривлекательно.

Около 80% людей с дисморфофобией в течение своей жизни страдают от суицидальных мыслей, и от четверти до почти 30% совершают попытки самоубийства (см. Суицидальное поведение). Дисморфофобия тела характеризуется значительно более высоким уровнем суицидальности по сравнению с другими психическими расстройствами (1, 2).