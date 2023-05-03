Основным симптомом диссоциативной амнезии является потеря памяти, которую невозможно рассматривать как нормальную забывчивость. Амнезия может быть в течение дискретного периода времени, на определенные типы событий, или на большие временные отрезки детского возраста.

Локализованной

Селективной

Генерализованные

В редких случаях диссоциативная амнезия сопровождается целенаправленной поездкой куда-либо или блужданием без цели; эти явления называются фуга (от латинского слова "fugere" - "бежать").

Локализованная амнезия заключается в неспособности вспомнить конкретное событие (или события) или конкретный период времени; эти пробелы в памяти, как правило, связаны с травмой или стрессом. Например, пациенты могут забыть те месяцы или годы, когда они в детском возрасте подвергались жестокому обращению, или дни участия в интенсивных боевых действиях. Амнезия может не проявляться в течение нескольких часов, дней или большего срока после травматического периода. Как правило, "забытый" период времени, который может варьироваться от нескольких минут до десятилетий, четко ограничен. Как правило, у пациентов наблюдается один или несколько эпизодов потери памяти.

Селективная амнезия предполагает потерю памяти только о некоторых событиях определенного периода времени или только о части травматического события. У пациентов могут быть одновременно оба вида амнезии: локализованная и селективная.

В случае генерализованной амнезии, пациенты забывают свои личные данные и биографию, т.е. то, кто они, где были, с кем говорили, что они делали, говорили, думали, переживали и чувствовали. Некоторые пациенты теряют владение когда-то хорошо освоенными навыками и забывают ранее известные им сведения о мире. Генерализованная диссоциативная амнезия встречается редко; она больше распространена среди ветеранов боевых действий, людей, подвергшихся сексуальному насилию и у переживающих чрезмерно сильный стресс или конфликт. Чаще развивается у женщин 20-40 лет.

Систематизированная амнезия характеризуется тем, что пациенты забывают информацию определенной категории, например, всю информацию о конкретном человеке или о своей семье.

При непрерывной амнезии пациенты забывают каждое новое событие сразу же, как только оно происходит.

Большинство пациентов частично или полностью не отдают себе отчета в том, что у них есть пробелы в памяти. Они осознают это только тогда, когда утрачена личная информация или когда обстоятельства заставляют их это осознать: например, когда другие рассказывают пациентам или спрашивают их о событиях, которые те не могут вспомнить.

Вскоре после амнезии больные находятся в состоянии замешательства. Некоторых это состояние сильно огорчает, других это не беспокоит. Если люди, не знающие о своей амнезии, обращаются за психиатрической помощью, они также могут делать это по другим причинам.

Пациенты испытывают трудности в установлении и поддержании отношений.

Некоторые пациенты сообщают о пережитых флешбеках (как в случае посттравматического стрессового расстройства [ПТСР]); флешбеки могут чередоваться с амнезией в том, что касается их предмета. У некоторых больных позже развивается ПТСР, особенно когда они вспоминают о травматических или стрессовых событиях, которые вызвали их амнезию.

Распространены депрессивные и функциональные неврологические симптомы, также как и суицидальное, так и другое саморазрушающее поведение. Риск суицидального поведения может повыситься, если амнезия внезапно пройдет и пациенты окажутся потрясены травматическими воспоминаниями.