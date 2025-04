Диссоциативная амнезия

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria

Медицинское и психиатрическое обследование для исключения других причин

Diagnosis of dissociative amnesia is clinical, based on presence of the following criteria in the DSM-5-TR:

Больные не могут вспомнить важную личную информацию (обычно связанную с травмой или стрессом), которую в обычной ситуации человек, как правило, забыть не может.

Симптомы причиняют значительный дискомфорт или значительно затрудняют социальную или профессиональную деятельность.

Кроме того, более вероятной причиной симптомов не должен быть эффект от употребления медицинских препаратов или наличие иного расстройства (например, деменции, сложных парциальных припадков, расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, черепно-мозговой травмы, посттравматического стрессового расстройства, другого диссоциативного расстройства).

Диагностика требует медицинского и психиатрического обследования пациента для исключения других возможных причин. Первоначальная оценка должна включать следующее:

МРТ для исключения структурных причин

Электроэнцефалография (ЭЭГ) для исключения эпилепсии

Анализы крови и мочи для исключения токсических причин (например, употребление запрещенных наркотиков)

Психологическое тестирование может лучше охарактеризовать природу диссоциативных изменений.