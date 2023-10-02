Медикаментозное лечение биполярных расстройств

Выбор фармакологических средств для лечения биполярных расстройств может быть сложным, поскольку все препараты потенциально могут иметь значительные побочные эффекты, часто встречаются лекарственные взаимодействия, и ни один из медикаментов не является универсально эффективным. Выбор должен быть основан на том, что ранее являлось эффективным и хорошо переносимым у данного пациента. Если пациент ранее не лечился (или нет возможности это выяснить), то выбор основывается на анамнезе больного (в связи с побочными эффектами определенных нормотимиков) и степени тяжести симптоматики.

(См. также Биполярные расстройства).

При тяжелых маниакальных психозах, когда состояние угрожает безопасности и здоровью пациента, срочная поведенческая терапия, как правило, требует седации антипсихотическими средствами второго поколения, иногда в начале в комбинации с бензодиазепинами, такими как лоразепам или клонозепам (см. таблицу Бензодиазепины).

При менее тяжелых острых эпизодах пациентам без противопоказаний (например, со стороны почек) препараты лития рассматривают в качестве терапии первого выбора как мании, так и депрессивных эпизодов. Так как заболевание начинается постепенно (от 4 до 10 дней), то больным с выраженной симптоматикой можно назначать противосудорожные средства или антипсихотические средства 2 поколения.

Для лечения биполярной депрессии наилучшие результаты на данный момент дает монотерапия кветиапином, карипразином, луматепероном или луразидоном в качестве монотерапии, или же сочетания флуоксетина и оланзапина (1, 2).

После достижения ремиссии всем пациентам с биполярным расстройством I типа показано превентивное лечение нормотимиками (биполярное расстройство I типа определяется по наличию как минимум одного полноценного маниакального эпизода). Если эпизод рецидивирует во время поддерживающего лечения, то врач должен выяснить, насколько пациент соблюдал назначенный режим. Необходимо проанализировать причины несоблюдения режима терапии, чтобы определить, насколько изменение типа нормотимика или дозировки сделает лечение более приемлемым.