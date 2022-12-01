Психические нарушения в критическом состоянии

Несмотря на обезболивание, многие пациенты остаются достаточно возбужденными, что требует седативного эффекта. Седация может также обеспечить комфорт для пациента на более низкой дозе обезболивающего. Бензодиазепины (например, лоразепам, мидазолам) являются наиболее распространенными. Схемой лечения для седации является лоразепам 1 до 2 мг внутривенно каждые 1–2 часа или путем непрерывной инфузии от 1 до 2 мг/час, если пациент интубирован. Эти препараты создают у некоторых пациентов риск развития дыхательной недостаточности, гипотонии, бреда. Бензодиазепины длительного действия, такие как диазепам, флуразепам и хлордиазепоксид, не следует применять у пожилых людей. Нейролептики с меньшим антихолинергическим действием, такие как галоперидол 1 до 3 мг внутривенно, могут работать лучше всего в сочетании с бензодиазепинами.

Для краткосрочной седации может использоваться седативный и снотворный препарат пропофол (например, в дозе 5–50 мкг/кг/мин для молодых и здоровых пациентов). Длительное ( > 3 дней) применение высоких доз пропофола повышает риск развития синдрома инфузии пропофола (СИП), который характеризуется метаболическим ацидозом, рабдомиолизом, гиперлипидемией, острым поражением почек, сердечной недостаточностью, панкреатитом и часто имет смертельный исход. Поскольку повышенные уровни триглицеридов (например, > 400 мг/дл) могут указывать на СИП (1), их количество необходимо измерить после 2–3 дней приема высоких доз пропофола.

Дексмедетомидин имеет анксиолитическое, седативное, некоторое болеутоляющие действие и не влияет на дыхательный центр. Риск делирия ниже, чем при использовании бензодиазепинов. Ввиду таких особенностей дексмедетомидин чаще используется как альтернатива бензодиазепинам у пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Характер и глубина седации, вызванной дексомедетомидином, позволяет взаимодействовать с пациентом, который находится на механической вентиляции, или с легкостью его разбудить, и при этом он будет чувствовать себя комфортно. Наиболее частым побочным эффектом пропофола является артериальная гипотензия и брадикардия. Стандартная дозировка составляет от 0,2 до 0,7 мкг/кг/час, но некоторые пациенты нуждаются в дозах до 1,5 мкг/кг/час. Дексмедетомидин он обычно использует в течение короткого периода времени (например < 48 часов).

Кетамин является диссоциативным анестезию и седацию. Кетамин действует как неконкурентный антагонист NMDA (N-метил-D-аспартат)-рецепторов. К преимуществам кетамина относятся сохранение спонтанного дыхания и минимальное подавление сердечно-сосудистой деятельности. Кетамин также обладает бронхолитическим действием, которое может быть полезно для пациентов с астмой. Наиболее распространенными побочными эффектами являются ларингоспазм и зрительные галлюцинации. Обычно начинают с дозы 1–2 мг/кг внутривенно, при необходимости продолжают в дозе 0,5–1 мг/кг внутривенно.