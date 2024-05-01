Внутривенная реанимация

Потеря эритроцитов уменьшает способность переносить кислород. Тем не менее организм увеличивает сердечный выброс для сохранения доставки кислорода (DO2) и повышения его извлечения. Эти факторы обеспечивают резервные возможности примерно в 9 раз превышающие оставшуюся потребность в кислороде. Таким образом, не несущие кислород жидкости (например, кристаллоидные или коллоидные растворы) могут использоваться для восстановления внутрисосудистого объема при потере крови от легкой до умеренной степени. Тем не менее при тяжелом геморрагическом шоке введение элементов крови необходимо.

Раннее назначение плазмы и тромбоцитов, вероятно, помогает минимизировать коагулопатию, возникающую при сильном кровотечении. Рекомендуется соотношение 1 единица плазмы на 1 единицу эритроцитов и на 1 единицу тромбоцитов (1). Если гемоглобин при стабильном состоянии пациента снижается до < 7 г/дл (70 г/л) при отсутствии сердечной или мозговой сосудистой болезни, насыщение кислородом должно быть восстановлено путем инфузии дополнительной крови (или кровезаменителей в будущем). Пациенты с активным коронарным или цереброваскулярным сосудистым заболеванием, или с продолжающимся кровотечением требуется кровь, если уровень гемоглобина < 10 г/дл (100 г/л).

Для внутривенного восстановления объема крови используют солевые растворы, как правило, это изотонические растворы (например, 0,9% физиологический раствор или раствор Рингера). Вода свободно проходит за пределами сосудистой сети, так что лишь 10% от введенного изотонического раствора остается во внутрисосудистом пространстве. При введении гипотонического раствора (например, 0,45% солевой раствор) еще меньше остается в сосудистой сети, и, таким образом, эта жидкость не используется для реанимации. 0,9% солевой раствор и лактатный раствор Рингера одинаково эффективны; использование раствора Рингера предпочтительнее при геморрагическом шоке, т.к. несколько снижает ацидоз и не вызывает гиперхлоремии. Для пациентов с острой черепно-мозговой травмой является предпочтительным 0,9% солевой раствор. Гипертонический солевой раствор не рекомендуется для реанимации, поскольку известные данные свидетельствуют о том, что нет различий в результатах лечения при сравнении с изотоническим раствором.

Коллоидные растворы (например, гидроксиэтилкрахмал, альбумин, декстраны) также эффективны для замещения объема крови во время кровотечений. Однако коллоидные растворы не имеют большего преимущества над растворами кристаллоидов, гидроксиэтил крохмал повышает риск поражения почек, а назначение альбумина было связано с ухудшением прогноза у больных с черепно-мозговой травмой. Декстраны и гидроксиэтилкрахмал, при использовании > 1,5 л, могут негативно повлиять на свертываемость крови (2).

Кровь, как правило, переливается в виде эритроцитарной массы, которая должна быть проверена на совместимость крови донора и реципиента, но в чрезвычайной ситуации, от 1 до 2 единиц кровь O группы с отрицательным резусом является приемлемой альтернативой. Когда > 1–2 единиц крови переливается (например, при серьезной травме), ее подогревают до 37°С. Пациентам, получающим > 6 единиц, может потребоваться замена факторов свертывания инфузией свежезамороженной плазмы или криопреципитата и переливание тромбоцитов (см. также Продукты крови [Blood Products]).

Кровезаменители являются кислородонесущими жидкостями, которые могут быть на основе гемоглобина или перфторуглеродов. Жидкости на основе гемоглобина, могут содержать свободный гемоглобин, который является липосом-инкапсулированным или измененным (например, путем модификации поверхности или сшивания с другими молекулами) с целью ограничения почечной экскреции и токсичности. Поскольку у антиген-несущих эритроцитов мембрана отсутствует, эти вещества не требуют перекрестной совместимости. Они также могут быть сохранены > 1 года, обеспечивая более стабильный источник, чем консервированная кровь. Перфторуглероды являются внутривенной углеродфтор-эмульсией, которые несут большое количество кислорода. Однако, никакие кровезаменители еще не доказали увеличение выживаемости, а некоторые имеют значительные побочные эффекты (например, гипотонию). В настоящее время нет кровезаменителей, не являющихся коммерчески доступными для использования. В настоящее время проводятся исследования других кровезаменителей.