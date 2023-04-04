Сердечно-легочная реанимация (СЛР) у младенцев и детей

Несмотря на использование сердечно-легочной реанимации (СЛР), показателm смертности при остановке сердца вне больницы у младенцев и детей составляет около 90%. Показатели смертности при внутрибольничной остановке сердца у детей грудного и младшего возраста составляют около 65%. При изолированной остановке дыхания летальность составляет почти 20–25%. Неврологический исход часто является крайне неблагоприятным.

Протоколы педиатрической реанимации у младенцев и детей отличаются. Рекомендации для младенцев < 1 года и протоколы для детей используются в возрасте от 1 года до массы тела 55 кг или наличия признаков полового созревания (определяется как появление молочных желез у женщин и подмышечных волос у мужчин). Реанимационные протоколы для взрослых применяются к детям старше возраста полового созревания или к детям весом > 55 кг. Возраст 50–65% детей, требующих СЛР, составляет < 1 года; из них большинству < 6 месяцев.

Неонатальная реанимация, оказываемая в перинатальный период, рассматривается в другом разделе. Около 6% новорожденных после рождения нуждаются в проведении СЛР, особенно если масса новорожденного < 1500 г.

Необходимо руководствоваться системой оценки исходов СЛР у детей. Примером может быть модифицированная Питсбургская шкала исходов (Pittsburgh Outcome Categories Scale), основанная на оценке общего состояния и функции ЦНС (см. таблицу Педиатрическая шкала категорий церебральных проявлений).

Таблица Педиатрическая шкала категорий церебральных проявлений* Таблица

Соблюдаются стандарты и руководства по СЛР Американской кардиологической ассоциации (см. таблицу Методы СЛР у детей и младенцев для медицинских работников). Подробный протокол действий в случае, если новорожденный или ребенок потерял сознание на фоне возможного сердечного приступа, см. на рисунке Комплексная неотложная кардиологическая помощь детям.

Таблица Методы СЛР у детей грудного и младшего возраста для медицинских работников Таблица

После начала СЛР проводятся дефибрилляция и определение базового сердечного ритма.

Комплексная неотложная кардиологическая помощь детям * При наличии достаточного количества подготовленного персонала оценка состояния пациента, СЛР и активация системы экстренного реагирования должны происходить одновременно. Основано на алгоритмах Комплексной неотложной кардиологической помощи (Comprehensive Emergency Cardiac Care Algorithm) от Американской ассоциации сердца (American Heart Association).