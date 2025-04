Сердечно-легочная реанимация (СЛР) у младенцев и детей

У новорожденных и детей теплоотдача повышена из-за большей поверхности тела относительно массы тела и небольшого количества подкожно-жировой клетчатки. Температура окружающей среды во время и после СЛР должна быть постоянной. Гипотермия с внутренней температурой < 35° C затрудняет реанимацию.

Недавнее руководство Американской ассоциации сердца и Американской ассоциации педиатрии (American Heart Association and American Association of Pediatrics) рекомендует терапевтическую гипотермию (от 32 до 36° C) или нормотермию (от 36 до 37,5° C; 1, 2) детям в коме, реанимированных после остановки сердца в стационаре и вне больницы. Лихорадку следует лечить агрессивно.