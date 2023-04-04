Сердечно-легочная реанимация (СЛР) взрослых пациентов

(См. также the American Heart Association [AHA] 2020 guidelines for CPR and emergency cardiovascular care and 2022 AHA Interim Guidance to Health Care Providers for Basic and Advanced Cardiac Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or Confirmed COVID-19.)

Ниже приведены основные принципы СЛР для медицинских работников, разработанные Американской ассоциацией сердца (American Heart Association) (см. рисунок Комплексная неотложная кардиологическая помощь взрослым). При подозрении на сердечный приступ у человека, потерявшего сознание, спасатель сначала подтверждает отсутствие реакции и дыхания или наличие только патологического типа дыхания. Затем спасатель зовет на помощь. Того, кто пришел на помощь, нужно попросить активировать систему экстренного реагирования (или вызвать внутригоспитальную реанимационную бригаду) и при возможности получить доступ к дефибриллятору. Основное жизнеобеспечение должно быть начато немедленно.

При отсутствии чьего-либо ответа на зов о помощи, спасатель сначала активирует систему экстренного реагирования, а затем начинает базовую поддержку жизни, выполняя 30 компрессий грудной клетки со скоростью 100–120/мин и глубиной 5–6 см, позволяя стенке грудной клетки расправляться на полную высоту между компрессиями, а затем открывают дыхательные пути (поднимая подбородок и наклоняя лоб назад) и делая 2 спасательных вдоха. Цикл компрессий и вдохов не должен прерываться (см. таблицу Методы СЛР для медицинских работников); предпочтительно, чтобы спасатель сменялся каждые 2 минуты. Исключительно важно, чтобы до прибытия квалифицированной помощи даже необученные посторонние люди начали и поддерживали непрерывную компрессию грудной клетки. Поэтому многие службы экстренного реагирования в настоящее время проводят инструктаж звонящим до прибытия, включая обучение по телефону технике изолированной компрессии грудной клетки.

Когда доступен дефибриллятор (ручной или автоматический), человеку с фибрилляцией желудочков (ФЖ) или желудочковой тахикардией (ЖТ) без пульса дают несинхронизированный разряд (см. также Дефибрилляция). Если отмечается остановка сердца и на месте происшествия находится дефибриллятор, необходимо немедленно дефибриллировать человека с ФЖ или ЖТ, с компрессией, которая должна быть немедленно возобновлена после проведения шоковой терапии; ранняя дефибрилляция может быстро преобразовать ФЖ или ЖТ без пульса в перфузионный ритм. Если начальный ритм представляет собой электрическую активность без пульса или асистолию, то как можно скорее после распознавания остановки сердца должна быть введена внутривенно/внутрикостно начальная доза адреналина 1 мг.

Комплексная неотложная кардиологическая помощь взрослым * При наличии достаточного количества подготовленного персонала оценка состояния пациента, СЛР и активация системы экстренного реагирования должны происходить одновременно. Based on the 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Техники, используемые при базовой СЛР одним и двумя спасателями приведены в таблице Методы СЛР для медицинских работников. Овладение навыками лучше всего происходит путем практического обучения, которое в США проходит при содействии Американской ассоциации сердца (1-800-AHA-USA1), а в других странах – соответствующих организаций.