Остановка сердца

Высококачественная СЛР

Быстрая дефибрилляция при шоковых ритмах (фибрилляции желудочков [ФЖ] или желудочковой тахикардии [ЖТ])

Раннее введение адреналина при неустойчивом сердечном ритме, при котором дефибрилляция не показана

Когда это возможно, лечение основной причины

Постреанимационный уход

Важное значение имеет максимально раннее вмешательство.

(См. также руководство Американской ассоциации сердца [AHA] по СЛР и неотложной сердечно-сосудистой помощи 2020 г., а также Временное руководство AHA 2022 г. для медицинских работников по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации у взрослых, детей и новорожденных с подозрением на или подтвержденным COVID-19).

Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) – это организованные, последовательные действия при остановке сердца; быстрое начало непрерывных компрессий грудной клетки ("жми сильно и быстро") и ранняя дефибрилляция пациентов, находящихся в состоянии ФЖ или ЖТ (чаще взрослых), являются ключом к успеху в достижении восстановления спонтанного кровообращения (ВСКО). Руководство по лечению остановки сердца Американской кардиологической ассоциации (AHA) от 2020 года также рекомендует быстрое введение первой дозы адреналина пациентам с неустойчивым сердечным ритмом, при котором дефибрилляция не показана.

У детей, которые чаще всего имеют асфиксические причины остановки сердца, ритм представлен, как правило, брадиаритмией, затем асистолией. Тем не менее примерно у 15–20% детей (в частности, когда остановке сердца не предшествовали респираторные симптомы) присутствует фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия, а значит, требуется незамедлительная дефибрилляция. Частота возникновения фибрилляций желудочков возрастает у детей > 12 лет.

После немедленного начала высококачественной и непрерывной компрессии грудной клетки, проведения дефибрилляции и первичного введения эпинефрина необходимо незамедлительно устранить первичные причины остановки сердца. При отсутствии поддающихся лечению заболеваний терапия определяется сердечным ритмом. Для пациентов с рефрактерной фибрилляцией желудочков или беспульсовой желудочковой тахикардией дефибрилляцию проводят каждые 2 минуты, а эпинефрин вводят каждые 3-5 минут; можно также ввести амиодарон или лидокаин. При нешоковом ритме раннее введение эпинефрина было связано с улучшением неврологически интактной выживаемости (1, 2). В/в инфузионную терапию (например, 1 л 0,9% солевого раствора, цельной крови или их комбинации при кровопотере) следует назначать по мере необходимости для оптимизации волемического статуса. Если реакция на внутривенное введение жидкости недостаточна, врачи могут назначить один или несколько вазопрессорных препаратов (например, норадреналин, адреналин, дофамин, вазопрессин). Однако нет точных доказательств того, что введение вазопрессоров во время остановки сердца улучшает восстановление спонтанного кровообращения или неврологически интактную выживаемость.

После восстановления пульса постреанимационный уход направлен на выявление и лечение причины остановки сердца, стабилизацию и профилактику его рецидива, а также оптимизацию неврологического исхода. Помимо лечения причины, постреанимационная помощь может включать методы оптимизации оксигенации и вентиляции легких, а также быструю коронарную ангиографию у пациентов с подъемом сегмента ST (ИМпST). Согласно рекомендациям AHA от 2020 года, отсроченную коронарную ангиографию следует также назначать пациентам без ИМсST. Современные рекомендации предусматривают целенаправленное поддержание температуры в пределах терапевтической нормотермии < 37,5° C, хотя руководство AHA от 2020 года все еще рекомендует более низкий температурный диапазон. В настоящее время проводятся исследования, чтобы определить, насколько целевое поддержание температуры с помощью управляемой гипотермии (32–34° C) помогает отдельным пациентам, выжившим после остановки сердца (3).