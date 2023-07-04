Канюляция лучевой артерии

Введите иглу в артерию

Перемещайте лучевую артерию в лучезапястном суставе, по описанной ранее методике, используя недоминирующую руку, и продолжайте пальпацию, для того чтобы ввести иглу в артерию.

С помощью доминирующей руки удерживайте устройство для канюляции между большим и указательным пальцами. Держите скошенную иглу под углом вверх.

Введите канюлю с иглой срезом вверх по направлению к средней линии радиальной артерии, по крайней мере, на 1 см проксимальнее головки лучевой кости и продвигайте ее проксимально (по направлению к голове) под углом 30–45 градусов в кожу, чтобы пересечь артерию.

Постепенно продвигайте устройство для канюляции до тех пор, пока в резервуаре или цилиндре устройства не появится ярко-красная кровь, что указывает на то, что кончик иглы вошел в просвет артерии.

Держите аппарат неподвижно в этом месте.

Если после введения катетера по проводнику на 1–2 см не появится капля крови, медленно и постепенно извлеките устройство. Если устройство первоначально полностью прошло через артерию, то при извлечении кончика иглы могут появиться брызги крови, возвращаясь в просвет. Если брызги не появляются, отведите устройство почти на поверхность кожи, измените направление и попробуйте еще раз продвинуть его в артерию.

Если капля крови не появляется после продвижения ангиокатетера на 1–2 см, крепко удерживая катетер, медленно вынимайте из него иглу. Брызги крови могут появиться, если только кончик иглы пробил глубокую артериальную стенку. Если капля крови не появляется, продолжайте извлекать иглу, пока она не будет удалена, а затем медленно извлекайте катетер. Если в шприце появляется кровь, прекратите извлечение и попытайтесь продвинуть катетер в артерию (некоторые медицинские работники перед повторной постановкой катетера вводят проводник, для того чтобы облегчить его прохождение в просвет артерии).

Если наблюдается быстрый локальный отек, произошла экстравазация крови. Завершение процедуры: удалите иглу и прижмите марлевый валик к области на 10 минут или более, чтобы избежать кровотечения и гематом.