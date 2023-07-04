При канюляции периферической вены в нее вводят пластиковый катетер (канюлю), как правило, используя катетер с внутренней иглой.
Канюляция периферической вены является наиболее распространенным методом получения сосудистого доступа и может быть выполнена многими медицинскими работниками.
Ультразвуковое исследование, при наличии оборудования и обученного персонала, может облегчить катетеризацию периферических вен, особенно глубоких непальпируемых вен.
(См. также Как провести катетеризацию периферических вен под контролем УЗИ).
Показания к проведению канюляции бедренной вены
Введение жидкостей и лекарственных средств внутривенно
Повторный забор венозной крови
Противопоказания к проведению канюляции бедренной вены
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Планируемое использование очень концентрированных или раздражающих жидкостей внутривенно: центральный венозный катетер или внутрикостная инфузия
Инфекция или ожог кожи на предполагаемом месте канюляции
Поврежденная или отечная конечность
Тромботические или флебитические явления в венах
Ипсилатеральная мастэктомия или диссекция лимфатических узлов
При вышеупомянутых ситуациях используйте другое место (например, противоположную руку).
Осложнения при проведении канюляции бедренной вены
Осложнения редки и включают
Локальная инфекция
Венозный тромбофлебит
Вышеуказанные осложнения могут быть уменьшены путем использования стерильной техники во время введения и путем замены или удаления катетеров в течение 72 часов.
К другим осложнениям относятся:
Экстравазация введенной жидкости в окружающие ткани
Артериальная пункция
Гематома или кровотечение
Повреждение вены
Повреждение нерва
Катетерная эмболия
Оборудование для проведения канюляции периферических вен
Материалы и средства, очищающие кожу: спирт, хлоргексидин или повидон-йодные тампоны, или салфетки
Нестерильные перчатки
Одноразовый жгут
Внутривенный катетер, обычно 18 или 20 калибра для обычных инфузий у взрослых (14 или 16 калибра для инфузий большого объема) и 22 или 24 калибра у младенцев и маленьких детей
Набор для внутривенных инфузий (например, мешок для инфузий, штатив, трубки) или инъекционная заглушка
Перевязочные материалы (например, пластырь, марля, ножницы, прозрачная окклюзионная повязка)
Дополнительное оборудование включает:
Устройство для визуализации вен (например, венозный инфракрасный сканер, ультразвуковой аппарат)
Локальный или местный анестетик (стандартно для детей): (например, инъекционный 1% лидокаин без адреналина, безыгольный инъектор лидокаина, лидокаин-адреналин-тетракаиновый гель или лидокаин-прилокаиновый крем)
Используйте иммобилизационную доску и стокинет, если катетер установлен над суставом
Дополнительные соображения при проведении канюляции бедренной вены
Гиперчувствительность к хлоргексидину: обработать кожу с помощью другого дезинфицирующего средства.
Гиперчувствительность к латексу: используйте перчатки и жгут без латекса.
Стерильное поле обычно не требуется для канюляции периферических вен. Тем не менее, следует придерживаться стерильной (т.е., асептической или асептической бесконтактной) техники.
Периферические внутривенные катетеры не должны быть размещены в области суставов (например, локтевой ямки), за исключением тех случаев, когда другие места недоступны - движения в суставе могут привести к перекруту катетера, и, кроме того, это не удобно. Если нужна именно эта область, доска для иммобилизации может предотвратить изгиб сустава.
Соответствующая анатомия для проведения канюляции бедренной вены
Периферические вены легче всего канюлировать в прямом сегменте, проксимальнее места соединения двух ветвей.
Извилистость венозного сегмента и наличие венозных клапанов могут затруднить введение катетера.
Как правило, сначала проводят катетеризацию более дистальных вен; проксимальные отделы используют при невозможности задействовать дистальные отделы.
Канюляция верхних конечностей является наиболее долгосрочной и удобной, и с меньшей вероятностью вызовет такое осложнение, как тромбофлебит. Поэтому используйте вены нижних конечностей или наружную яремную вену, только если подходящие вены верхних конечностей недоступны.
Положение пациента для проведения канюляции бедренной вены
Разместите ту часть тела пациента, где будет проводиться канюляция, на удобной поверхности и отрегулируйте ее положение для оптимального доступа к участку.
Для канюляции наружной яремной вены пациент должен находиться в положении Тренделенбурга, слегка наклонив голову контрлатерально.
Пошаговое описание процедуры проведения канюляции периферической вены
Определение и подготовка участка
Выполните предварительный осмотр (нестерильный), чтобы определить подходящую вену: наложите жгут, попросите пациента сжать кулак, и пальпируйте, используя указательный палец, чтобы найти вену большого диаметра, которая является неподвижной и имеет хороший тургор.
Чтобы облегчить растяжение и локализацию вен, постучите пальцами по потенциальному месту проведения процедуры. С целью повышения венозного давления можно опустить руку вниз и/или наложить теплый компресс. Используйте аппарат для визуализации вен, если подходящая вена не видна или не пальпируется.
После определения подходящего места для проведения канюляции снимите жгут.
Нанесите местный анестетик, если он используется, и дайте достаточно времени для того, чтобы он начал действовать (например, 1-2 минуты для газового инжектора, 30 минут при местном нанесении).
Подготовьте установку для внутривенной инфузии или заглушку-порт для внутривенного катетера.
Наденьте перчатки.
Очистите участок кожи антисептическим раствором, начиная с места введения иглы и делая несколько круговых движений к периферии.
Пусть антисептический раствор полностью высохнет.
Вставьте периферический венозный катетер
Тестирование ангиокатетера: удерживая втулку канюли, слегка поверните последнюю вокруг иглы, чтобы убедиться, что движения канюли плавные. Не перемещайте иглу внутрь и назад канюли.
Повторно наложите жгут.
Недоминирующей рукой удерживайте область неподвижной и, мягко потяните вену дистальнее места введения иглы, используя большой палец, чтобы предотвратить ее движение. При больших венах предплечья или локтевой ямки, тракция не требуется.
Удерживайте ангиокатетер между большим и указательным пальцами доминирующей руки, концевым срезом иглы вверх.
Сообщите пациенту о том, что введете иглу.
Вводите иглу в кожу под небольшим углом (10–30 градусов) на 1–2 см дистальнее точки, в которой вы намереваетесь попасть в вену.
Продвигайте ангиокатетер в вену медленным плавным движением. Когда кончик иглы попадает в просвет сосуда, в павильоне мандрена ангиокатетера появляется кровь (так называемая вспышка крови), и вы можете почувствовать, как игла пробивает стенку вены. Прекратите продвижение ангиокатетера.
Если после 1–2 см введения не появляется кровь, медленно извлеките катетер. Если катетер изначально полностью прошел через вену, то при извлечении кончика иглы обратно в просвет могут появиться брызги. Если брызги так и не появились, следует извлечь катетер почти на поверхность кожи, изменить направление и попробовать продвинуть его в вену еще раз.
Если наблюдается быстрый локальный отек, произошла экстравазация крови или жидкости. Прекращение процедуры: снимите жгут и ангиокатетер, и прижмите к месту прокола марлевую салфетку (обычно достаточно минуты или 2, если у пациента нет коагулопатии). Выберите другую сторону для последующих попыток.
Продвиньте катетер в вену
Держа кончик иглы неподвижно в просвете, осторожно опустите ангиокатетер, чтобы лучше выровнять его относительно вены, и продвиньте его еще на 1–2 мм, чтобы убедиться, что кончик пластикового катетера также вошел в вену. Этот шаг связан с тем, что кончик иглы немного выступает за кончик катетера.
Держите иглу неподвижно и продвиньте всю длину пластикового катетера поверх иглы-проводника в вену. Катетер должен скользить легко и безболезненно. Удалите иглу.
Если возникает сопротивление или боль, предполагайте, что катетер не находится в вене. В большинстве случаев вам нужно будет прекратить попытку и попробовать сначала на другом участке. Неподвижно удерживая втулку катетера, извлеките иглу, а затем медленно и постепенно извлекайте катетер, следя за втулкой. Если кровь вытекает из канюли, прекратите вытягивать катетер и попробуйте снова продвинуть его. Если кровь не появляется, продолжайте медленно выводить катетер. Когда катетер удален, на область накладывают слегка давящую повязку.
Иногда катетер находится в просвете вены, но не может быть продвинут, потому что упирается в клапан или в стенку вены при ее резком повороте. Для облегчения прохождения катетера через клапан, продвигайте катетер, промывая его жидкостью из шприца или трубки капельницы. Чтобы помочь катетеру пройти по извилистой вене, рукой приложите мягкую дистальную тракцию к вене, чтобы выпрямить ее, а затем попытайтесь продвинуть катетер.
После того как катетер успешно установлен, необходимо взять всю кровь, необходимую для лабораторных исследований, удалить жгут, поместить марлю под втулку, надавить кончиком пальца на кожу проксимальнее кончика катетера (чтобы сжать вену и ограничить кровопотерю из центра) и подсоединить систему внутривенной инфузии или инъекционную заглушку.
Начинают внутривенную инфузию/устанавливают заглушку-порт венозного катетера
Прикрепите конец трубки инфузионной системы или заглушку-порт венозного катетера к втулке катетера.
Начните проводить инфузию или промойте солевым раствором (введите около 5 мл солевого раствора короткими толчками). Жидкость должна свободно течь.
При экссудации или нарушении свободного тока жидкости, необходимо удалить катетер, наложить на область легкую давящую повязку и установить новый катетер в другом месте.
Перевязка раны
Сотрите всю кровь и жидкость, соблюдая осторожность, чтобы не повредить катетер.
Закрепите катетер прозрачной окклюзионной повязкой.
Аккуратно согните инфузионную трубку (или ту часть трубки, на которой находится заглушка-порт) и прикрепите ее пластырем на коже руки в стороне от места установки катетера в вену, чтобы предотвратить случайное натяжение трубки и смещение катетера.
Напишите дату и время внутривенной канюляции на повязке.
При необходимости используйте иммобилизационную доску.
Дальнейший уход за пациентом после канюляции бедренной вены
Замените или удалите катетер в течение 72 часов после установки.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении канюляции бедренной вены
Оказывайте только умеренное натяжение при наложении жгута; это венозный, а не артериальный, жгут.
Если игла в вену не вошла, не пытайтесь изменить положение иглы, двигая ее кончиком по сторонам, это может оттолкнуть вену и также повредить ткани. Вместо этого, перед тем как изменить угол и направление введения, иглу следует подвести почти к поверхности кожи.
Никогда не надевайте катетер обратно на иглу и не вводите иглу в катетер. Это может привести к отлому кончика катетера внутри пациента.
Если жидкость не течет свободно, не следует продолжать попытки инфузии, это может вызвать экстравазацию и формирование гематомы.
Советы и рекомендации по проведению канюляции бедренной вены
Помочь расширить вены могут нитроглицериновая мазь или теплые компрессы.
Следует рассмотреть возможность использования двойных жгутов (второй жгут располагается дистальнее предполагаемого места введения катетера после размещение первого жгута), чтобы заполнить вены у пациентов с крупной конституцией или отеком конечностей.