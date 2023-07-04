Как провести забор венозной крови

При заборе венозной крови в вену вводится игла для забора образца крови для исследования.
Периферические вены, как правило, латеральные подкожные вены рук, являются стандартным местом забора венозной крови.
Ультразвуковой контроль, при наличии оборудования и обученного персонала, может облегчить забор крови из глубоких непальпируемых вен.
(См. также Сосудистый доступ).
Показания для взятия венозной крови
Необходимость взять образцы крови для лабораторных исследований
Противопоказания для взятия венозной крови
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Наличие инфицирования или гематомы в предполагаемом месте венепункции
Поврежденная или отечная конечность
Тромботические или флебитические явления в венах
Внутривенный катетер дистальнее предполагаемого участка венепункции (может повлиять на результаты лабораторных исследований, если внутривенные инфузии жидкостей или препаратов вводятся дистально к месту венепункции)
Ипсилатеральная мастектомия
В вышеупомянутых ситуациях, используется другое место (например, другую руку) для венепункции.
Коагулопатия не является противопоказанием, но места после венепункции нужно сдавливать в течение более длительного времени.
Осложнения при взятии венозной крови
Осложнения редки и включают
Локальная инфекция
Артериальная пункция
Гематома или кровотечение
Повреждение вены
Повреждение нерва
Вазовагальный обморок
Оборудование для взятия венозной крови
Материалы и средства, очищающие кожу: спирт, хлоргексидин или повидон-йодные тампоны, или салфетки
Нестерильные перчатки (стерильные перчатки в случае получения образцов крови)
Одноразовый жгут
Система с иглой (например, игла и шприц, игла и вакуумная пробирка, иглы, как правило, 21-го калибра для взрослых, 22- или 23-го калибра для новорожденных, маленьких детей, а иногда и для пожилых пациентов)
Пробирки для забора крови и флаконы для гемокультур, при необходимости
Перевязочные материалы (например, лейкопластырь, марлевые повязки, бандажи)
Дополнительное оборудование включает:
Устройство для визуализации вен (например, венозный инфракрасный сканер, ультразвуковой аппарат)
Местные анестетики (стандартные для детей): безыгольный инъектор с лидокаином, смесь лидокаина, адреналина и тетракаина или крем с лидокаином/прилокаином
Дополнительные рекомендации по взятию венозной крови
Гиперчувствительность к хлоргексидину: обработать кожу с помощью другого дезинфицирующего средства.
Гиперчувствительность к латексу: используйте перчатки и жгут без латекса.
Эффективное, быстрое выполнение процедуры необходимо для того, чтобы избежать длительного размещения жгута и застоя крови, которые могут вызвать артефактные отклонения лабораторных результатов (например, гемолиз и гиперкалиемию).
Если для очищения кожи используется повидон-йод, дайте ему высохнуть, а затем удалите его изопропиловым спиртом, чтобы избежать ошибочных результатов анализа крови (например, гиперкалиемии, гиперфосфатемии, или гиперурикемии), а также, чтобы избежать раздражения кожи.
Для предотвращения случайных уколов иглой, осторожно поместите использованные устройства для забора крови (игла все еще прикреплена к шприцу или держателю вакуумной трубки) в соответствующий контейнер сразу после завершения забора крови. Не следует надевать колпачок на стандартные (то есть небезопасные) иглы перед их утилизацией, за исключением случаев, когда контейнер сразу недоступен.
Соответствующая анатомия для проведения процедуры взятия венозной крови
Для забора крови предпочтительными являются срединная локтевая и головная вены, но могут использоваться и другие вены рук и кистей.
Латеральная подкожная вена руки расположена на латеральной (лучевой) стороне руки, а медиальная подкожная вена руки - на медиальной (локтевой) стороне. Эти вены проходят через и разветвляются в локтевой ямке, образуя крупные переднекубитальные и проксимальные вены предплечья.
Плечевая артерия (кровоснабжает предплечье и кисть) лежит под базальной веной на предплечье и разветвляется на лучевую и локтевую артерии в локтевой ямке или проксимальном отделе предплечья. Следует избегать артериальной пункции.
В случае недоступности вен верхних конечностей можно использовать вены нижних конечностей (например, тыльные пястные вены и большая подкожная вена, находящаяся внизу и кпереди от медиального надмыщелка) или наружные яремные вены шеи.
Анатомия артерий и вен
Общая схема магистральных сосудов руки.
Springer Science + Business Media
Положение пациента для взятия венозной крови
Пациент должен сидеть на сиденье со спинкой или, если он испытывает тревогу или имеет вазовагальную реакцию в анамнезе, – находиться в положении лежа.
Расположите предплечье (или другое выбранное место) в положении супинации на удобной поверхности.
Чтобы получить доступ к наружной яремной вене, уложите пациента в положение Тренделенбурга со слегка запрокинутой назад головой.
Пошаговое описание процедуры взятия венозной крови
Определение и подготовка участка
Выполните предварительный осмотр (нестерильный), чтобы определить подходящую вену: наложите жгут, попросите пациента сжать кулак, и пальпируйте, используя указательный палец, чтобы найти вену большого диаметра, которая является неподвижной и имеет хороший тургор.
Чтобы облегчить растяжение и локализацию вен, постучите пальцами по потенциальному месту проведения процедуры. Поможет нахождение руки в свободно свисающем положении, что увеличит венозное давление. Используйте аппарат для визуализации вен, если подходящая вена не видна или не пальпируется.
После определения подходящего места для проведения канюляции снимите жгут.
Примените анестетик, если он используется, и дайте ему достаточно времени, чтобы эффект вступил в силу (например, 1–2 минуты для газового анестетика, 30 минут для местного).
Очистите участок кожи антисептическим раствором, начиная с места введения иглы и делая несколько круговых движений к периферии.
Дождитесь полного высыхания раствора антисептика. Если применяется повидон-йод, протрите его спиртом и дайте спирту высохнуть.
Если забор крови осуществляется для посева, необходимо энергично очистить участок спиртом в течение 30 секунд, дать ему высохнуть, а затем протереть расширяющимися наружу, перекрывающимися кругами, используя хлоргексидин или повидон-йод. Дождитесь появления антисептического эффекта (1 минута для хлоргексидина или 1,5–2 минуты для йода). Протрите участок повидон-йодом со спиртом и дайте ему высохнуть. У детей протрите участок 3 раза, используя только спирт. После этого избегайте контакта с кожей любых нестерильных предметов.
Произведите забор образца крови
Постарайтесь получить надлежащий доступ к вене и провести забор образца крови в течение 30 секунд после наложения жгута. Не оставляйте жгут в течение > 1 минуты.
Повторно наложите жгут проксимальнее выбранного места введения. Во время забора крови не следует заставлять пациентов сжимать кулак или позволять их руке свисать, потому что эти приемы могут стать причиной ошибочных уровней различных лабораторных показателей (например, увеличение калия, лактата, фосфата).
Для определения местонахождения середины целевой вены пальцем в перчатке проведите пальпацию.
Чтобы предотвратить движение вены, с помощью большого пальца недоминирующей руки примените к вене легкое вытяжение в дистальном направлении. При больших венах предплечья или локтевой ямки, тракция не требуется.
Сообщите пациенту о том, что введете иглу.
Введите иглу срезом кверху проксимально (т.е., по направлению венозного кровотока) под небольшим углом (около 10–30 градусов) к коже по средней линии вены.
Когда кончик иглы попадет в просвет вены, в канюле иглы появится кровь (так называемый обратный вброс крови). Прекратите продвигать иглу и опустите ее ниже, для того чтобы разместить её более близко к вене, и продвиньте иглу в вену еще на 1–4 мм, чтобы убедиться, что она остается на месте во время забора крови.
Если после 1–2 см введения в цилиндре шприца не появляется кровь, медленно извлеките иглу. Если игла изначально полностью прошла через вену, то при извлечении кончика иглы обратно в просвет могут появиться брызги. Если брызги все еще не появляются, следует извлечь иглу почти на поверхность кожи, изменить направление и попробовать продвинуть иглу в вену еще раз.
Если наблюдается быстрый локальный отек, произошла экстравазация крови. Прекращение процедуры: Удалите жгут и иглу и прижмите место прокола марлевой салфеткой (обычно достаточно минуты или двух, если у пациента нет коагулопатии).
Держите иглу неподвижно.
Начните забор образца крови и, когда кровь начинает вытекать, снимите жгут.
При использовании вакуумных пробирок, плотно вставьте каждую пробирку в держатель вакуумных систем, соблюдайте осторожность, чтобы игла не вышла из вены. Заполните несколько пробирок для сбора образцов в правильной последовательности. * После извлечения пробирки из держателя, осторожно переверните пробирку 6–8 раз, чтобы перемешать содержимое; не встряхивайте пробирки.
Когда используете шприц, тяните поршень назад осторожно, чтобы избежать повреждения клеток крови или вены.
После завершения забора крови, осторожно удерживайте квадрат из свернутой марли на месте венопункции недоминирующей рукой, и одним движением извлеките иглу и немедленно прижмите место укола марлей. Удалите жгут, если вы не сделали этого ранее.
Попросите пациента или помощника продолжать оказывать давление на участок.
Если вы использовали шприц для забора крови, то теперь перенесите образцы в пробирки и флаконы; * либо введите иглу непосредственно в верхнюю часть вакуумной пробирки, либо удалите иглу и прикрепите держатель вакуумной пробирки к шприцу. Не вводите кровь в вакуумные пробирки, пусть вакуум её втянет. После того, как кровь была добавлена в пробирку, осторожно поверните пробирку 6–8 раз, чтобы смешать содержимое; не встряхивайте пробирки.
Наденьте колпачек на открытую иглу. Поместите использованные устройства для забора крови (с иглами) в контейнер для острых предметов. Не снимайте колпачок с небезопасных игл перед их утилизацией, если только под рукой нет контейнера для острых предметов.
Наложите на место введения иглы марлю с лейкопластырем или повязкой.
* При необходимости проведения нескольких анализов крови следует распределить кровь по пробиркам в соответствующей последовательности: сначала культуры, затем пробирки с антикоагулянтом, после чего - остальные.
Обратите внимание, что резиновые пробки бутылок для образцов крови, подлежащих культуральному исследованию, перед введением образца крови должны быть соответствующим образом продезинфицированы (например, путем протирания каждой пробки в течение 30 секунд салфетками смоченными 70% спиртом и последующим высыханием на воздухе).
Последующий уход после процедуры взятия венозной крови
Через несколько минут повторно проверьте место для подтверждения отсутствия кровоизлияния/гематомы.
Предостережения и распространенные ошибки при взятии венозной крови
Оказывайте только умеренное натяжение при наложении жгута; это венозный, а не артериальный, жгут. Не забывайте убирать жгут после забора крови.
Постарайтесь не колоть слишком глубоко и не пройти сквозь вену.
Если игла в вену не вошла, не пытайтесь изменить положение иглы, двигая ее кончиком по сторонам, это может оттолкнуть вену и также повредить ткани. Вместо этого выведите иглу на полпути, прежде чем менять угол и направление введения.
Больше не рекомендуется сгибать локоть после венепункции в локтевой ямке; фактически, это увеличивает вероятность формирования гематомы.
Советы и рекомендации по процедуре взятия венозной крови
Иглы-бабочки, присоединенные к шприцу, могут быть более предпочтительны при сложных случаях венепункции (например, маленькие вены у новорожденных, хрупкие вены у пожилых людей).
Если подходящую вену определить трудно, попробуйте опустить нижнюю конечность вниз и/или наложить теплые компрессы или мазь с нитроглицерином для расширения вен.
Хорошо подобранные перчатки облегчают пальпацию вены.
Для того чтобы избежать вазовагального эпизода, скажите пациенту не смотреть на оборудование и процесс проведения процедуры.