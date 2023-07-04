Как провести забор венозной крови

Повторно наложите жгут проксимальнее выбранного места введения. Во время забора крови не следует заставлять пациентов сжимать кулак или позволять их руке свисать, потому что эти приемы могут стать причиной ошибочных уровней различных лабораторных показателей (например, увеличение калия, лактата, фосфата).

Чтобы предотвратить движение вены, с помощью большого пальца недоминирующей руки примените к вене легкое вытяжение в дистальном направлении. При больших венах предплечья или локтевой ямки, тракция не требуется.

Введите иглу срезом кверху проксимально (т.е., по направлению венозного кровотока) под небольшим углом (около 10–30 градусов) к коже по средней линии вены.

Когда кончик иглы попадет в просвет вены, в канюле иглы появится кровь (так называемый обратный вброс крови). Прекратите продвигать иглу и опустите ее ниже, для того чтобы разместить её более близко к вене, и продвиньте иглу в вену еще на 1–4 мм, чтобы убедиться, что она остается на месте во время забора крови.

Если после 1–2 см введения в цилиндре шприца не появляется кровь, медленно извлеките иглу. Если игла изначально полностью прошла через вену, то при извлечении кончика иглы обратно в просвет могут появиться брызги. Если брызги все еще не появляются, следует извлечь иглу почти на поверхность кожи, изменить направление и попробовать продвинуть иглу в вену еще раз.

Если наблюдается быстрый локальный отек, произошла экстравазация крови. Прекращение процедуры: Удалите жгут и иглу и прижмите место прокола марлевой салфеткой (обычно достаточно минуты или двух, если у пациента нет коагулопатии).