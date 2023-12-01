Выполнение УЗИ

Режим B (яркость): Это наиболее часто используемый режим двухмерной визуализации.

М-режим (от английского motion – движение) : в М-режиме оператор видит одномерное изображение по оси Y в развертке по оси времени X. На мониторе показывается 2 изображения: один акустический луч (сплошная линия), наложенный на меньший B-режим изображения на одной части монитора, и один единственный луч, представленный в виде вертикальной линии, проходящей через монитор в отдельной области М-режима. Движение, такое как биение сердца, появляется в виде повторяющихся линейных возмущений при движении луча по экрану, а статические структуры создают на мониторе сплошные, неискаженные горизонтальные линии.

Цветовой допплер Этот режим предназначен для определения направления кровотока. Он также показывает скорость потока. Красный цвет отображает ток крови к датчику; синий цвет отображает ток крови от него.

Датчик: Выберите датчик, который вы используете на пульте.

Пресет (предустановка) : если это доступно на вашем приборе, выберите режим "пресет" для обследования, которое вы проводите (например, акушерский, нервный, абдоминальный, сердечный).

Глубина или частота : в большинстве аппаратов частота регулируется. Отрегулируйте их так, чтобы изображение нужного объекта находилось в центральной части монитора. Если это не задано в стандартных настройках, выберите частоту на пульте управления. Этот элемент управления может быть помечен не как «частота», а, например, «глубина» (или «проникновение») или «разрешение». Сначала исследуют глубокие структуры, затем поверхностные.

Усиление: Отрегулируйте усиление (яркость) так, чтобы жидкости выглядели черными (анэхогенными), увеличивая разницу в контрасте с другими плотными, более яркими (гиперэхогенными) структурами. Автоматическое усиление, или «автоусиление», если доступно, иногда помогает сделать изображение точнее, однако иногда результаты получаются лучше при ручной регулировке. Некоторые устройства позволяют регулировать усиление отдельно в верхней и нижней части экрана.

— Плотные объекты, такие как кости и камни, уменьшают эхогенность объектов, расположенных позади них (таким образом, за ними обычно находится темная область).

—И наоборот, гипоэхогенные объекты играют роль «акустических окон», делая объекты позади себя более эхогенными и четкими. Например, сигнал от тканей позади заполненного гипоэхогенного мочевого пузыря резко усиливается, и улучшенные изображения сердца получаются путем направления зонда через гипоэхогенную печень. Для получения высокой контрастности изображения возможно понадобится уменьшить энергию излучения.

—Газ (например, газ кишечника) имеет тенденцию давать случайные, не поддающиеся интерпретации изображения, как правило, со смешанной эхогенностью из-за смешения жидкости и воздуха. Это так называемое "грязное" затемнение, а воздух провоцирует появление светлых участков позади.

— При использовании изогнутых или фазированных датчиков часто встречаются артефакты реверберации ; они проявляются в виде параллельных равноудаленных линий (например, внутри кисты или позади плевры). Одним из примеров их клинического применения является "хвост кометы" - тип вертикального реверберационного артефакта, возникающего при трении плевры о легкое. Его отсутствие указывает на пневмоторакс.