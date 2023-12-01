Выполнение УЗИ

Ультрасонография возле кровати больного все чаще используется в отделениях неотложной помощи для диагностики (например, скопления жидкости или инородных тел) и лечения (например, внутривенной канюляции или артроцентеза).
Ультразвуковое оборудование состоит из датчиков, панелей управления или инструментов контроля и мониторов. Некоторые портативные устройства работают с программными приложениями на портативных устройствах.
Ультрасонография у постели больного должна проводится только обученным персоналом
Показания к ультразвуковому исследованию
Прикроватное УЗИ имеет много применений, включая:
Обследование аневризмы брюшного отдела аорты
Идентификация абсцесса и локализация разреза и дренирования
Артроцентез
Билиарная патология, включая холелитиаз и холецистит
Кардиологическое обследование с целью выявления перикардиального выпота, оценки сердечного выброса, наличия деформации правых отделов сердца и клапанных аномалий
Обследование при тромбозе глубоких вен
Обнаружение и удаление инородного тела
Идентификация повреждения
Оценка артериальной гипотензии с помощью метода RUSH (экспресс-УЗИ при шоке и гипотонии)
Проводниковая анестезия
Для выявления инородного тела, смещения хрусталика, кровоизлияния в стекловидное тело, отслойки сетчатки необходимо офтальмологическое исследование
Парацентез, перикардиоцентез, торакоцентез
Беременность – проверить на внутриматочную беременность, определение гестационного возраста
Сосудистый доступ как центральный, так и периферический
Надлобковая канюляция
Протокол E-FAST (Расширенная целенаправленная оценка с помощью сонографии при травме)
Противопоказания к ультразвуковому исследованию
Нет
Осложнения при ультразвуковом исследовании
Ультразвуковое исследование является неинвазивной процедурой, таким образом, осложнения при нем маловероятны.
Оборудование для ультразвукового исследования
Ультразвуковой аппарат
Ультразвуковой датчик (трансдуктор): Линейный, конвексный, фазированный или внутриполостный
Гель для ультразвуковых исследований (при необходимости нестерильный или стерильный) или, часто, хирургическая смазка на водной основе
При нестерильных процедурах – перчатка или чехол для зонда, чтобы закрыть его наконечник (для барьерной защиты при желании)
Для стерильных процедур, стерильный чехол для датчика и шнура, (в качестве альтернативы, датчик может быть помещен в стерильную перчатку, а шнур – в стерильную салфетку с помощью эластичной ленты)
Пошаговое описание ультразвукового исследования
Выбрать зонд
Линейный матричный датчик: высокочастотное (например, от 5 до 10 МГц) изображение с высоким разрешением, небольшой глубиной проникновения, плоской сканирующей поверхностью, дающей прямоугольное изображение; предпочтителен для детальной визуализации поверхностных структур (например, для канюлирования сосудов или артроцентеза)
Конвексный датчик: низкочастотное (например, 1–5 МГц) изображение с более низким разрешением, большая глубина проникновения, выпуклая сканирующая поверхность, разветвленное изображение; выбирать для общей визуализации более глубоких структур (например, для E-FAST или оценки аневризмы аорты)
Датчик на фазированной решётке: как правило, с низким разрешением и большой глубиной проникновения, очень маленькая площадь поверхности наконечника, которая может поместиться в ограниченном пространстве (например, между ребрами); часто применяется специально для визуализации сердца
Внутриполостной зонд: Герметичный криволинейный зонд, высоко частотный; используют для визуализации в полостях тела (например, внутриротовой [перитонзиллярные ткани], трансвагинальный [яичники], трансректальный [простата])
Датчики обычно имеют метки, такие как буква и цифра. Буква «С» означает изогнутый, а «L» - линейный. Соседние числа соответствуют частотности датчика.
Работа на панели управления при проведении УЗИ
Режим B (яркость): Это наиболее часто используемый режим двухмерной визуализации.
М-режим (от английского motion – движение): в М-режиме оператор видит одномерное изображение по оси Y в развертке по оси времени X. На мониторе показывается 2 изображения: один акустический луч (сплошная линия), наложенный на меньший B-режим изображения на одной части монитора, и один единственный луч, представленный в виде вертикальной линии, проходящей через монитор в отдельной области М-режима. Движение, такое как биение сердца, появляется в виде повторяющихся линейных возмущений при движении луча по экрану, а статические структуры создают на мониторе сплошные, неискаженные горизонтальные линии.
Цветовой допплер Этот режим предназначен для определения направления кровотока. Он также показывает скорость потока. Красный цвет отображает ток крови к датчику; синий цвет отображает ток крови от него.
Датчик: Выберите датчик, который вы используете на пульте.
Пресет (предустановка): если это доступно на вашем приборе, выберите режим "пресет" для обследования, которое вы проводите (например, акушерский, нервный, абдоминальный, сердечный).
Глубина или частота: в большинстве аппаратов частота регулируется. Отрегулируйте их так, чтобы изображение нужного объекта находилось в центральной части монитора. Если это не задано в стандартных настройках, выберите частоту на пульте управления. Этот элемент управления может быть помечен не как «частота», а, например, «глубина» (или «проникновение») или «разрешение». Сначала исследуют глубокие структуры, затем поверхностные.
Фокус: большинство машин позволяют регулировать резкость. Перемещайте значок «х» на боковой поверхности монитора, чтобы установить желаемую глубину фокусировки.
Усиление: Отрегулируйте усиление (яркость) так, чтобы жидкости выглядели черными (анэхогенными), увеличивая разницу в контрасте с другими плотными, более яркими (гиперэхогенными) структурами. Автоматическое усиление, или «автоусиление», если доступно, иногда помогает сделать изображение точнее, однако иногда результаты получаются лучше при ручной регулировке. Некоторые устройства позволяют регулировать усиление отдельно в верхней и нижней части экрана.
— Плотные объекты, такие как кости и камни, уменьшают эхогенность объектов, расположенных позади них (таким образом, за ними обычно находится темная область).
—И наоборот, гипоэхогенные объекты играют роль «акустических окон», делая объекты позади себя более эхогенными и четкими. Например, сигнал от тканей позади заполненного гипоэхогенного мочевого пузыря резко усиливается, и улучшенные изображения сердца получаются путем направления зонда через гипоэхогенную печень. Для получения высокой контрастности изображения возможно понадобится уменьшить энергию излучения.
—Газ (например, газ кишечника) имеет тенденцию давать случайные, не поддающиеся интерпретации изображения, как правило, со смешанной эхогенностью из-за смешения жидкости и воздуха. Это так называемое "грязное" затемнение, а воздух провоцирует появление светлых участков позади.
— При использовании изогнутых или фазированных датчиков часто встречаются артефакты реверберации ; они проявляются в виде параллельных равноудаленных линий (например, внутри кисты или позади плевры). Одним из примеров их клинического применения является "хвост кометы" - тип вертикального реверберационного артефакта, возникающего при трении плевры о легкое. Его отсутствие указывает на пневмоторакс.
Панель стоп-кадра: большинство аппаратов оснащено панелью стоп-кадра, которая захватывает изображение с экрана, а также имеет функцию отката, которая извлекает изображения за несколько секунд (например, за 3 секунды), в случае непреднамеренного пропуска интересующего изображения.
Измерения: приборы, как правило, оснащены возможностями измерения (например, кнопки, помеченные как «измерение» или иногда «калибровка»). Например, в некоторых устройствах можно остановить изображение, нажимая на «стоп». Перемещайте индикатор на мониторе, чтобы отметить начало и конец измерения и нажмите «выбрать». Длина между метками отображается сбоку в верхней левой части монитора. Многие приборы могут производить расчеты по измеренным значениям (например, расчет объема мочевого пузыря или предполагаемого гестационного возраста).
Перемещайте зонд для получения желаемого ультразвукового изображения
Стандартная ориентация датчика: При правильном размещении правая сторона пациента должна появиться на левой стороне монитора. Метка ориентации зонда на одной стороне зонда должна быть обращена к правой стороне пациента (или в сторону расположения головы, если зонд ориентирован продольно), а маркерная точка на мониторе ультразвукового аппарата находиться в верхнем левом углу монитора.
Ориентация кардиологического исследования: при выборе предварительной настройки кардиологического исследования точка маркера будет находиться в правой части монитора.
Смажьте наконечник датчик гелем для ультразвуковых исследований.
При использовании покрытого зонда, нанесите гель на зонд, а затем натяните перчатку или плотно оберните наконечник зонда защитным чехлом, для того чтобы удалить все пузырьки воздуха из геля, и оберните резиновые ленты вокруг зонда. Нанесите больше геля на покрытый зонд, чтобы обеспечить достаточную для перемещения зонда толщину прослойки.
Удерживайте датчик и двигайте его как ручку. При взгляде на монитор аппарата УЗИ используйте для стабилизации зонда относительно пациента другие пальцы.
Оптимизируйте визуализацию. Старайтесь избегать костей и газов, которые являются гиперэхогенными и могут скрывать, представляющие интерес, структуры. Газ иногда можно продвинуть дальше. Оптимизируйте путь визуализации цели с помощью акустического окна, как правило, через гипоэхогенные структуры (например, печень при визуализации сердца).
Начните с осмотра больших областей (что иногда называют обзорной проекцией), а затем сфокусируйтесь на меньших участках, которые вызывают интерес.
Двигайте датчик из стороны в сторону либо вверх или вниз, перемещая его по сканируемой поверхности. Когда контактная поверхность датчика находится в устойчивом положении, вы можете наклонить датчик, также называемый покачиванием, размахиванием или подметанием, чтобы получить более трехмерное изображение. Вы можете сжать датчик, направляя его вниз.
Вращайте зонд, чтобы перейти из продольной оси в поперечную, при этом сохраняя цель в кадре.
Пациент может помочь в проведении процедуры, например, поменяв положение или сделав глубокий вдох.
Для лучшей визуализации органа, изобразите оба измерения и наклоните зонд, чтобы сфокусироваться на каждом конце.
«Зеркальный артефакт» предполагается при визуализации отражающих тканей, таких как диафрагма. Например, в кармане Морисона зеркальный артефакт может помочь исключить гемоторакс или пневмоторакс. Когда ультразвуковые волны сталкиваются с диафрагмой, они не проникают в нее и, поэтому, нужно больше времени, для их обратного отображения на зонд. Аппарат ошибочно интерпретирует это более длительное время в виде наличия чего-то, что на самом деле находится перед диафрагмой, позади диафрагмы (как правило, вы видите плотность печени за диафрагмой справа от пациента или селезенку при визуализации левой стороны). Его называют зеркальным артефактом, потому что он отражает то, что находится перед диафрагмой.
Предупреждения и распространенные ошибки при ультразвуковом исследовании
Использование неадекватного количества геля или, недостаточного для создания контакта с кожей давления на зонд, может ограничить видимость и исказить изображение.
Советы и рекомендации по ультразвуковому исследованию
Пациента перед исследованием располагают таким образом, чтобы оптимально расположить датчик и создать максимальный комфорт как для врача УЗИ, так и для пациента.