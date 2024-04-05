Другие виды дыхательной недостаточности

Дыхательная недостаточность может развиваться во время операции или в результате гипоперфузии.

Послеоперационная дыхательная недостаточность обычно вызывается ателектазом (распадом легочной ткани с потерей объема). (См. также Обзор искусственной вентиляции легких (Overview of Mechanical Ventilation)).

Эффективные средства профилактики или лечения ателектаза включают

Стимулирующая спирометрия

Обеспечение соответствующего обезболивания для грудной клетки и брюшной полости

Вертикальное положение

Ранняя мобилизация.

Ателектаз, вызванный вздутием живота, должен лечиться в соответствии с причиной (например, назогастральное отсасывание при чрезмерном поступлении воздуха, парацентез при напряженном асците).

Гипоперфузия, независимо от причины, может привести к дыхательной недостаточности вследствие недостаточного поступления кислорода к дыхательным мышцам в сочетании с избыточной нагрузкой дыхательных мышц (например, при ацидозе, сепсисе). ИВЛ полезна при уменьшения притока крови от перегруженных дыхательных мышц к жизненно важным органам, таким как мозг, почки и кишечник.