skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Другие виды дыхательной недостаточности

Авторы:Bhakti K. Patel, MD, University of Chicago
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Дыхательная недостаточность может развиваться во время операции или в результате гипоперфузии.

Послеоперационная дыхательная недостаточность обычно вызывается ателектазом (распадом легочной ткани с потерей объема). (См. также Обзор искусственной вентиляции легких (Overview of Mechanical Ventilation)).

Эффективные средства профилактики или лечения ателектаза включают

  • Стимулирующая спирометрия

  • Обеспечение соответствующего обезболивания для грудной клетки и брюшной полости

  • Вертикальное положение

  • Ранняя мобилизация.

Ателектаз, вызванный вздутием живота, должен лечиться в соответствии с причиной (например, назогастральное отсасывание при чрезмерном поступлении воздуха, парацентез при напряженном асците).

Гипоперфузия, независимо от причины, может привести к дыхательной недостаточности вследствие недостаточного поступления кислорода к дыхательным мышцам в сочетании с избыточной нагрузкой дыхательных мышц (например, при ацидозе, сепсисе). ИВЛ полезна при уменьшения притока крови от перегруженных дыхательных мышц к жизненно важным органам, таким как мозг, почки и кишечник.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.