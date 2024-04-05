Вентиляционная недостаточность

Гиперкапния наступает в случае, когда альвеолярная вентиляция либо падает, либо неадекватно растет в ответ на повышение выделения углекислого газа. Падение альвеолярной вентиляции происходит за счет уменьшения минутной вентиляции или увеличения вентиляции мертвого пространства без надлежащей компенсации за счет увеличения минутной вентиляции.

Остановка вентиляции может возникать при чрезмерной нагрузке на органы дыхания (например, резистивные нагрузки или нагрузки на упругость легких и грудной стенки) по сравнению с адекватной нервно-мышечной функцией, эффективно усиливающей вдох. Динамическая гиперинфляция у пациентов с усилением экспираторного ограничения воздушного потока (как при острых обострениях бронхиальной астмы или ХОБЛ) также может увеличить внутреннюю нагрузку на мышцы вдоха и привести к слабости. При увеличении объема минутной вентиляции (например, при сепсисе) скомпрометированная дыхательная система может быть не в состоянии обеспечить условия для такой нагрузки (для причин, см. рисунок Баланс между нагрузкой и нервно-мышечной компетенцией).

Физиологическое мертвое пространство является частью дыхательной системы, которая не участвует в газообмене. Оно включает:

Анатомическое мертвое пространство (ротоглотка, трахея и дыхательные пути)

Альвеолярное мертвое пространство (т.е., альвеолы которые вентилируются, но не перфузируются)

Физиологически мертвое пространство может возникать вследствие шунта или снижения вентиляции/перфузии (В/П), если пациенты не могут соответственно увеличить минутную вентиляцию. Физиологически мертвое пространство обычно составляет от 30 до 40% дыхательного объема, но увеличивается до 50% у интубированных пациентов и до > 70% при массивной тромбоэмболии легочной артерии, тяжелой эмфиземе и астматическом статусе. Таким образом, чем больше мертвое пространство, тем хуже выводится углекислый газ.

Увеличение выделения углекислого газа, как это происходит при лихорадке, сепсисе, травмах, ожогах, гипертиреозе и злокачественной гипертермии, не является основной причиной дыхательной недостаточности, поскольку пациенты должны сами увеличить вентиляцию для компенсации этих состояний. Дыхательная недостаточность, связанная с этими нарушениями, возникает только тогда, когда способность к компенсации снижается.

Гиперкапния снижает рН артериальной крови (респираторный ацидоз). Тяжелая ацидемия (рН < 7,2) способствует

Вазоконстрикция легочных артериол

Системная дилатация сосудов

Снижение сократительной способности миокарда.

Гиперкалиемией

Гипотензия

Сердечная возбудимость с возможностью развития опасных для жизни аритмий

Со временем ткани организма, а также почечная компенсация могут в значительной степени исправить ацидоз. Однако внезапное увеличение PaCO2 (парциальное давление углекислого газа) может произойти быстрее, чем сработают компенсаторные механизмы (PaCO2 поднимается от 3 до 6 мм рт. ст./минуту до полного апноэ пациента).

Острая гиперкапния также вызывает церебральную вазодилатацию и повышение внутричерепного давления, что является серьезной проблемой у пациентов с черепно-мозговой травмой.