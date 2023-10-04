Повреждение ингаляционными раздражающими газами

Кратковременное острое воздействие высоких концентраций токсичных газов характерно для несчастных случаев на производстве, таких как те, которые происходят при поломке клапанов или насосов в бензобаке или во время транспортировки бензина. Воздействие может быть ограничено конкретными работниками на рабочем месте или затронуть более широкую группу людей. Яркими примерами аварий, повлекших за собой широкомасштабное воздействие, были выброс метилизоцианата на химическом заводе в Бхопале, Индия, в 1984 году, приведший к тысячам смертей, а также крушение поезда в маленьком городке Восточная Палестина, штат Огайо, в 2023 году, в результате которого были выделены хлористый водород, фосген и другие химические вещества.

Поражение органов дыхания зависит от концентрации газа, его водорастворимости и продолжительности воздействия. Воздействие высокой интенсивности может привести к клиническим эффектам в течение нескольких секунд, минут или часов, в зависимости от фактической дозы воздействия. В дополнение к острым эффектам, также могут быть долгосрочные эффекты.

Газы с более высокой растворимостью в воде (хлор, аммиак, диоксид серы, хлороводород) растворяются в верхних дыхательных путях и немедленно вызывает раздражение слизистой оболочки, которое может заставить пострадавших покинуть зону поражения. Более высокие уровни воздействия, например, когда не возможно уйти от источника газа, могут необратимо повредить верхние дыхательные пути, вызывая кашель и ларингоспазм, а также нижние дыхательные пути, вызывая отек легких и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Менее растворимые газы (например, диоксид азота, фосген) обычно обходят верхние дыхательные пути. Эти вещества менее вероятно вызовут ранние предупреждающие признаки; травмы нижних дыхательных путей часто проявляются через несколько часов после воздействия.

Осложнения Кратковременное, высокоинтенсивное воздействие определенных раздражающих газов также может привести к долгосрочным последствиям, таким как развитие синдрома реактивной дисфункции дыхательных путей (СРДДП). При тяжелом воздействии наиболее серьезным непосредственным осложнением является острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), который обычно развивается быстро после значительного воздействия на нижние дыхательные пути, но может затягиваться до 24 часов. У пациентов с тяжелым поражением нижних дыхательных путей развивается бактериальная инфекция. Облитерирующий бронхиолит является менее частым осложнением воздействия токсичных газов (например, диоксида азота, а также аммиака и диоксида серы), которое развивается через 1–3 недели после первичного повреждения. Облитерирующий бронхиолит с организующейся пневмонией развивается в том случае, когда в терминальных дыхательных путях и альвеолярных ходах накапливается грануляционная ткань при репарации. У незначительного количества пациентов развивается отсроченный фиброз легких.

Симптоматика острого отравления газами раздражающего действия Тяжесть симптомов зависит от степени воздействия, а также от свойств специфического раздражающего газа. Растворимые раздражающие газы вызывают выраженную гиперемию и другие проявления раздражения глаз, носа, горла, трахеи и главных бронхов. Распространенными являются тяжелый кашель, кровохарканье, сухие хрипы, рвотные позывы и одышка. Может наблюдаться обструкция верхних дыхательных путей, вызванная отеком, выделениями или ларингоспазмом. Нерастворимые газы вызывают меньше острых раздражающих симптомов со стороны верхних дыхательных путей, но могут иметь отсроченные эффекты, как только они проникают в нижние дыхательные пути.

Диагностика острого отравления раздражающим газом Анамнез воздействия вредных факторов

Рентгенография грудной клетки Анамнеза обычно достаточно, чтобы идентифицировать воздействие раздражающего газа как причину респираторных симптомов и признаков. Соответствующие особенности анамнеза включают конкретный токсикант или токсиканты, участвовавшие в воздействии (если таковые имеются), продолжительность воздействия, описание физического пространства, в котором произошло воздействие, а также то, произошла ли потеря сознания. Во время первоначального обследования пациенты должны сделать рентгенографию органов грудной клетки и определение уровня оксигенации с помощью пульсоксиметрии. Рентгенография грудной клетки имеет низкую чувствительность при ингаляционных поражениях, хотя признаки очаговой или сливающейся альвеолярной консолидации обычно указывают на отек легких и ассоциированы с более тяжелым поражением. Повреждения дыхательных путей могут произойти в любом месте и могут быть классифицированы на основе первичной области повреждения, такой как верхние дыхательные пути, трахеобронхиальная система или паренхима легкого. Прямая визуализация дыхательных путей может помочь определить тяжесть травмы и подтвердить диагноз. Если после воздействия наблюдаются значительные стойкие симптомы, могут быть полезны исследование функции легких и КТ грудной клетки. Исследование функции легких обычно не выполняются в остром периоде, но могут быть полезны, если симптомы сохраняются. Наиболее распространены обструктивные аномалии, однако рестриктивные аномалии могут доминировать после контакта с высокими дозами хлора.

Лечение острого воздействия раздражающего газа Устранение воздействия

Поддерживающая респираторная терапия

Механическая вентиляция по показаниям Лечение зависит от характера и тяжести воздействия. Поддерживающая респираторная терапия является краеугольным камнем лечения. Пациентов необходимо сначала переместить в помещение со свежим воздухом, им также дается дополнительный кислород. Лечение направлено на обеспечение адекватной оксигенации и вентиляции в соответствующих условиях. Пациенты, подвергшиеся высокоинтенсивному воздействию, часто сначала получают помощь от сотрудников экстренных служб, после чего транспортируются в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Бронходилататоры и кислородная терапия могут применяться у пациентов, которые подверглись менее тяжелому воздействию химического агента. Сильная обструкция дыхательных путей регулируется с помощью ингаляционного рацемического адреналина, эндотрахеальной интубации или трахеостомии и механической вентиляции легких. Пациентов с подозрением на поражение нижних дыхательных путей из-за воздействия высоких доз или воздействия нерастворимого в воде газа следует наблюдать на предмет развития ОРДС. Отсутствуют высококачественные данные об эффективности кортикостероидов для ОРДС, вызванного ингаляционным поражением. После того, как острая фаза купирована, пациенты с персистирующими симптомами должны быть обследованы на предмет развития реактивного синдрома дисфункции дыхательных путей, облитерирующего бронхиолита с организованной пневмонией или без нее и легочного фиброза.

Прогноз при остром воздействии раздражающего газа Прогноз зависит от характера и тяжести воздействия. Большинство пациентов с менее тяжелым воздействием полностью выздоравливают, но у пациентов может развиться стойкое повреждение легких с обратимой обструкцией дыхательных путей (реактивный синдром дисфункции дыхательных путей) или, реже, бронхиолит и/или бронхоэктазы. У пациентов с тяжелым воздействием, ведущим к ОРДС, смертность высока.