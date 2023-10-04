Заболевания плевры, связанные с воздействием асбеста

Поражения плевры при воздействии асбестом включают формирование плевральных наложений, кальциноза, утолщения, круглых ателектазов, спаек, выпота и мезотелиомы. Диагноз ставится на основании данных анамнеза и рентгенографии органов грудной клетки или КТ. Лечение носит поддерживающий характер.

(См. также Обзор заболеваний легких, вызванных асбестом и Обзор экологических и профессиональных заболеваний легких).

Асбестоз – это собирательное название силикатов естественного происхождения, чьи теплоустойчивые и структурные свойства полезны для строительства и судостроения, в автомобильных тормозах и некоторых текстильных изделиях. Существует два основных класса асбеста: серпентины (к которым относится хризотил) и амфиболы (включая амозит, кроцидолит, антофиллит, тре­молит и актинолит).

Асбест может вызывать заболевания плевры, отличные от мезотелиомы, включая плевральный выпот, плевральные бляшки и утолщение плевры. Незлокачественные заболевания плевры, связанные с асбестом, встречаются чаще, чем паренхиматозный асбестоз, и для их развития обычно требуется меньше воздействия.

Заболевание плевры, связанное с асбестом, диагностируется на основании анамнеза воздействия и типичных результатов рентгенографии грудной клетки или КТ. Билатеральные плевральные бляшки и/или кальцификация диафрагмы явно свидетельствуют об имевшем ранее место воздействии асбеста. Для выявления изменений плевры КТ органов грудной клетки более чувствительна, чем рентгенография.

Доброкачественные асбестовые плевральные выпоты (ДАПВ), как правило, односторонние и возникают через ≥ 10 лет после начала воздействия асбеста. Анализ плеврального выпота наглядно показывает экссудативный процесс, который может быть серозным, серозно-геморрагическим или явно геморрагическим. Для исключения рака необходимо проведение диагностического обследования. ДАПВ со временем может рассосаться и сам по себе не определяет риск развития рака. Пациенты должны находиться под наблюдением из-за возможного развития других состояний, связанных с воздействием асбеста.

Очаговые плевральные бляшки обычно поражают париетальную плевру с двух сторон и области, прилегающие к диафрагме. Верхушки легких и реберно-диафрагмальные углы, как правило, не поражаются. Кальцификация бляшек является распространенным явлением. КТ органов грудной клетки позволяет отличить заболевание плевры от поражения паренхимы и жировой ткани плевры. Латентный период от момента воздействия до развития плевральных бляшек обычно составляет ≥ 20 лет. Плевральные бляшки являются маркером значительного воздействия асбеста; поэтому пациентов с плевральными бляшками следует наблюдать на предмет развития других заболеваний, связанных с асбестом.

Асбестовые бляшки Изображение Image courtesy of David W. Cugell, MD.

Плевральные бляшки при асбестозе (обширные) Изображение Image courtesy of David W. Cugell, MD.

Диффузное утолщение возникает как в висцеральном, так и в париетальном листках плевры и может быть неспецифической реакцией на плевральный выпот. Диффузное утолщение плевры может вызвать рестриктивное нарушение функции дыхания, которое может носить симптоматический характер.

Круглые ателектазы – это доброкачественные проявления утолщения плевры, при которых происходит инвагинация плевры в паренхиму. На рентгенограмме и КТ грудной клетки округлый ателектаз обычно выглядит как криволинейное, рубцовоподобное образование, часто в нижних зонах легких, его следует дифференцировать от рака легкого.