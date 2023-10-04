Биссиноз – это форма реактивного заболевания дыхательных путей, характеризующаяся бронхоспазмом, которая развивается у рабочих, контактирующих с хлопком, льном и коноплей. Получены данные, свидетельствующие о том, что этиологическим агентом является бактериальный эндотоксин. Симптомы включают ощущение заложенности в груди и одышку, которые ухудшаются в первый день рабочей недели и стихают к концу недели. Диагноз ставится на основании данных анамнеза и исследовании функции легких. Хроническое воздействие у работников текстильной промышленности приводит к хроническому заболеванию легких, которое имеет характеристики как астмы, так и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Лечение включает прекращение воздействия и использование препаратов для лечения бронхиальной астмы.
(См. также Обзор экологических и профессиональных заболеваний легких).
Этиология биссиноза
Биссиноз — это астмоподобный синдром, возникающий у работников текстильной промышленности, контактирующих с необработанным хлопком-сырцом, льном или коноплей. Специфические работы на текстильной фабрики связаны с более высоким риском развития биссиноза.
Получены данные, свидетельствующие о том, что вдыхание бактериального эндотоксина в хлопковой пыли приводит к сужению бронхов, хроническому бронхиту и постепенному снижению легочной функции, особенно у генетически восприимчивых людей.
Симптомы и признаки биссиноза
Симптомы включают стеснение в груди и одышку, которые уменьшаются при повторных воздействиях. Симптомы появляются в первый рабочий день после выходных или отпуска и уменьшаются или исчезают в течение непрерывной рабочей недели. Эта типичная периодичная структура отличает биссиноз от бронхиальной астмы.
У работников текстильной промышленности, хронически подвергающихся воздействию хлопка или другой пыли (например, от 5 до 10 лет и более), может развиться обструктивное заболевание легких, которое имеет черты как астмы, так и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) (1 ).
Справочные материалы по симптоматике
1. Lai PS, Christiani DC. Long-term respiratory health effects in textile workers. Curr Opin Pulm Med 2013; 19(2), 152-157. doi:10.1097/MCP.0b013e32835cee9a
Диагностика биссиноза
Воздействие в анамнезе и результаты исследования функции лёгких
Диагноз биссиноза ставится на основании наличия в анамнезе контакта с хлопком, льняной или конопляной пылью и функциональных легочных тестов, показывающих обструкцию дыхательных путей.
Меры эпиднадзора, включая отчеты о симптомах и данных спирометрии у работников текстильной промышленности, могут помочь в раннем выявлении нарушений.
Лечение биссиноза
Лекарственные препараты для лечения астмы и ХОБЛ
Лечение биссиноза включает предотвращение или уменьшение воздействия химического агента и использование медикаментов, применяющихся для лечения ХОБЛ и бронхиальной астмы.
Воздействие пыли можно уменьшить путем увлажнения, увеличения общей вентиляции и использования вытяжных зонтов. Для некоторых задач помимо мер инженерного контроля может потребоваться защита органов дыхания. Работники с персистирующими симптомами или пациенты, у которых при исследовании функции легких отмечается выраженная обструкция, должны быть перемещены в зоны с более низкой экспозицией.