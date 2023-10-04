Биссиноз — это астмоподобный синдром, возникающий у работников текстильной промышленности, контактирующих с необработанным хлопком-сырцом, льном или коноплей. Специфические работы на текстильной фабрики связаны с более высоким риском развития биссиноза.

Получены данные, свидетельствующие о том, что вдыхание бактериального эндотоксина в хлопковой пыли приводит к сужению бронхов, хроническому бронхиту и постепенному снижению легочной функции, особенно у генетически восприимчивых людей.