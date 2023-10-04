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Асбестоз

Авторы:Carrie A. Redlich, MD, MPH, Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;
Efia S. James, MD, MPH, Bergen New Bridge Medical Center;Brian Linde, MD, MPH, Yale Occ and Env Medicine Program
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Асбестоз – это форма интерстициального легочного фиброза, которая развивается при воздействии асбеста. Асбестоз может вызывать прогрессирующую одышку при физической нагрузке, непродуктивный кашель и утомляемость. Диагноз ставится на основании данных анамнеза и рентгенографии органов грудной клетки или КТ. Лечение носит поддерживающий характер.

(См. также Обзор заболеваний легких, вызванных асбестом и Обзор экологических и профессиональных заболеваний легких).

Асбестоз – это собирательное название силикатов естественного происхождения, чьи теплоустойчивые и структурные свойства используются для строительства и судостроения, в автомобильных тормозах и некоторых текстильных изделиях. Существует два основных класса асбеста: серпентины (к которым относится хризотил) и амфиболы (включая амозит, кроцидолит, антофиллит, тре­молит и актинолит).

Асбестоз – это форма интерстициальной легочной болезни, которая развивается при воздействии асбеста. Латентный период от момента воздействия до начала проявления заболевания составляет от 20 до 40 лет. Асбестоз проявляется раньше у пациентов с более длительным и интенсивным воздействием.

Факторы риска

Прямое профессиональное воздействие остается основной причиной заболеваний, связанных с асбестом. В большинстве развитых стран использование асбеста снизилось за последние несколько десятилетий. Асбест все еще можно обнаружить в старых строительных материалах и некоторых изделиях, и в настоящее время большинство профессиональных воздействий происходит во время ремонта, реконструкции, удаления или обслуживания асбестосодержащих продуктов, установленных в предыдущие эпохи. В прошлом уровни воздействия на рабочем месте, в целом, были намного выше.

Профессии, традиционно связанные с наибольшим риском воздействия, включают строительные специальности (изоляторы, трубопроводчики, плотники, электрики, кровельщики, рабочие с гипсокартоном), рабочих по техническому обслуживанию, работников верфей и военно-морских сил, котельщиков и рабочих по обслуживанию печей, механиков по автотормозам и лиц, занимающихся добычей и переработкой асбеста.

Патофизиология асбестоза

Альвеолярные макрофаги, пытаясь поглотить вдыхаемые волокна, выделяют цитокины и факторы роста, которые стимулируют воспаление, оксидативное повреждение, отложение коллагена и в конечном счете фиброз. Волокна асбеста сами по себе могут быть токсичными для ткани легкого.

Риск заболевания зависит от продолжительности и интенсивности контакта, а также типа, длины и толщины вдыхаемых волокон (1).

Справочные материалы по патофизиологии

  1. 1. Solbes E, Harper RW. Biological responses to asbestos inhalation and pathogenesis of asbestos-related benign and malignant disease. J Investig Med 2018;66(4):721-727. doi:10.1136/jim-2017-000628

Симптомы и признаки асбестоза

Наиболее распространенным клиническим проявлением являются постепенная и прогрессирующая одышка, непродуктивный кашель и утомляемость.

Как правило, асбестоз прогрессирует медленно в течение многих лет и может продолжать прогрессировать после прекращения воздействия.

Тяжелые случаи могут привести к терминальной стадии фиброза и правожелудочковой недостаточности (легочное сердце).

Диагностика асбестоза

  • Рентгенография грудной клетки или предпочтительно КТ с высоким разрешением.

  • В некоторых случаях – бронхоальвеолярный лаваж или биопсия легких

Диагноз асбестоза ставится на основании данных анамнеза о воздействии асбеста, рентгенографии органов грудной клетки или КТ высокого разрешения. Анамнез должен включать данные о начале, продолжительности, типе и интенсивности воздействия на пациента.

Рентгенография органов грудной клетки показывает двусторонние линейные ретикулярные помутнения, указывающие на фиброз, обычно по периферии нижних долей с наличием плевральных изменений или без них. КТ органов грудной клетки обладает более высокой чувствительностью в выявлении патологий плевры и паренхимы и обычно показывает типичный интерстициальный пневмонит, характерный для фиброза легких. Медовые соты, которые могут развиваться в средних и нижних долях легких, свидетельствуют о более поздней стадии заболевания.

Для характеристики наличия и тяжести пневмокониозов на основе размера, формы, местоположения и множества затемнений применяется Система Международной организации труда (Международная классификация рентгенограмм пневмокониозов). При асбестозе образуются сетчатые помутнения с преобладанием в нижних долях. Корневая и медиастинальная лимфаденопатия нехарактерна и предполагает другой диагноз.

Исследование функции легких позволяет выявить уменьшение легочных объемов, снижение диффузионной способности легких по монооксиду углерода (DLCO) и/или умеренную обструкцию дыхательных путей. Такие признаки неспецифичны, но помогают определить тяжесть заболевания.

При неясном диагнозе потенциально полезными могут быть бронхоальвеолярный лаваж или биопсия легких. Подтверждение наличия волокон асбеста и/или асбестовых тел может помочь подтвердить диагноз, но не является обязательным.

Лечение асбестоза

  • Поддерживающая терапия

Не существует никакого специфического лечения. Пациентам следует избегать дальнейшего воздействия асбеста.

Лечение является поддерживающим, включая использование дополнительного кислорода при наличии показаний и незамедлительное лечение респираторных инфекций. Антифибротические средства и иммунная терапия, используемые при других интерстициальных заболеваниях легких, могут оказаться эффективными.

Целесообразно использовать легочную реабилитацию.

Для пациентов с прогрессирующим заболеванием может быть показана трансплантация легких.

Вакцинация против гриппа, COVID-19, и пневмонии важна для пациентов с асбестозом.

Прогноз при асбестозе

Прогноз варьируется; асбестоз обычно прогрессирует медленно в течение многих лет. У многих пациентов симптомы слабо выражены и они хорошо себя чувствуют, но у некоторых развивается прогрессирующая одышка, а у некоторых – дыхательная недостаточность и правожелудочковая недостаточность.

У пациентов с асбестозом существенно повышен риск рака легких (обычно немелкоклеточный рак легких). Кроме того, асбест и курение имеют синергетический эффект в отношении риска рака легкого. Все формы вдыхаемого асбеста ассоциированы с повышенным риском развития рака легких.

Профилактика асбестоза

Профилактические меры включают исключение воздействия, ликвидацию асбеста на рабочих и непрофессиональных местах, а также отказ от курения. Прекращение курения особенно важно в свете многофакторного риска рака легких у тех, кто подвергается воздействию и асбеста, и табачного дыма.

Хотя конкретных рекомендаций по скринингу рака легких при асбестозе не существует, пациенты, которые подлежат скринингу рака легких на основании рекомендаций для населения в целом, должны проходить ежегодный скрининг.

Основные положения

  • Хотя использование асбеста сократилось из-за длительного латентного периода начала заболевания (от 20 до 40 лет), асбестоз остается важной проблемой общественного здравоохранения.

  • Диагноз основан на данных анамнеза о контакте с асбестом и рентгенологическом подтверждении интерстициальной болезни легких.

  • Лечение в основном поддерживающее; важен отказ от курения.

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