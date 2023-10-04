Рентгенография грудной клетки или предпочтительно КТ с высоким разрешением.

В некоторых случаях – бронхоальвеолярный лаваж или биопсия легких

Диагноз асбестоза ставится на основании данных анамнеза о воздействии асбеста, рентгенографии органов грудной клетки или КТ высокого разрешения. Анамнез должен включать данные о начале, продолжительности, типе и интенсивности воздействия на пациента.

Рентгенография органов грудной клетки показывает двусторонние линейные ретикулярные помутнения, указывающие на фиброз, обычно по периферии нижних долей с наличием плевральных изменений или без них. КТ органов грудной клетки обладает более высокой чувствительностью в выявлении патологий плевры и паренхимы и обычно показывает типичный интерстициальный пневмонит, характерный для фиброза легких. Медовые соты, которые могут развиваться в средних и нижних долях легких, свидетельствуют о более поздней стадии заболевания.

Для характеристики наличия и тяжести пневмокониозов на основе размера, формы, местоположения и множества затемнений применяется Система Международной организации труда (Международная классификация рентгенограмм пневмокониозов). При асбестозе образуются сетчатые помутнения с преобладанием в нижних долях. Корневая и медиастинальная лимфаденопатия нехарактерна и предполагает другой диагноз.

Исследование функции легких позволяет выявить уменьшение легочных объемов, снижение диффузионной способности легких по монооксиду углерода (DLCO) и/или умеренную обструкцию дыхательных путей. Такие признаки неспецифичны, но помогают определить тяжесть заболевания.

Асбестовое тельце Изображение Image courtesy of David W. Cugell, MD.

Асбестоз Изображение Image courtesy of David W. Cugell, MD.

При неясном диагнозе потенциально полезными могут быть бронхоальвеолярный лаваж или биопсия легких. Подтверждение наличия волокон асбеста и/или асбестовых тел может помочь подтвердить диагноз, но не является обязательным.