Асбестоз – это форма интерстициального легочного фиброза, которая развивается при воздействии асбеста. Асбестоз может вызывать прогрессирующую одышку при физической нагрузке, непродуктивный кашель и утомляемость. Диагноз ставится на основании данных анамнеза и рентгенографии органов грудной клетки или КТ. Лечение носит поддерживающий характер.
(См. также Обзор заболеваний легких, вызванных асбестом и Обзор экологических и профессиональных заболеваний легких).
Асбестоз – это собирательное название силикатов естественного происхождения, чьи теплоустойчивые и структурные свойства используются для строительства и судостроения, в автомобильных тормозах и некоторых текстильных изделиях. Существует два основных класса асбеста: серпентины (к которым относится хризотил) и амфиболы (включая амозит, кроцидолит, антофиллит, тремолит и актинолит).
Асбестоз – это форма интерстициальной легочной болезни, которая развивается при воздействии асбеста. Латентный период от момента воздействия до начала проявления заболевания составляет от 20 до 40 лет. Асбестоз проявляется раньше у пациентов с более длительным и интенсивным воздействием.
Факторы риска
Прямое профессиональное воздействие остается основной причиной заболеваний, связанных с асбестом. В большинстве развитых стран использование асбеста снизилось за последние несколько десятилетий. Асбест все еще можно обнаружить в старых строительных материалах и некоторых изделиях, и в настоящее время большинство профессиональных воздействий происходит во время ремонта, реконструкции, удаления или обслуживания асбестосодержащих продуктов, установленных в предыдущие эпохи. В прошлом уровни воздействия на рабочем месте, в целом, были намного выше.
Профессии, традиционно связанные с наибольшим риском воздействия, включают строительные специальности (изоляторы, трубопроводчики, плотники, электрики, кровельщики, рабочие с гипсокартоном), рабочих по техническому обслуживанию, работников верфей и военно-морских сил, котельщиков и рабочих по обслуживанию печей, механиков по автотормозам и лиц, занимающихся добычей и переработкой асбеста.
Патофизиология асбестоза
Альвеолярные макрофаги, пытаясь поглотить вдыхаемые волокна, выделяют цитокины и факторы роста, которые стимулируют воспаление, оксидативное повреждение, отложение коллагена и в конечном счете фиброз. Волокна асбеста сами по себе могут быть токсичными для ткани легкого.
Риск заболевания зависит от продолжительности и интенсивности контакта, а также типа, длины и толщины вдыхаемых волокон (1).
Справочные материалы по патофизиологии
1. Solbes E, Harper RW. Biological responses to asbestos inhalation and pathogenesis of asbestos-related benign and malignant disease. J Investig Med 2018;66(4):721-727. doi:10.1136/jim-2017-000628
Симптомы и признаки асбестоза
Наиболее распространенным клиническим проявлением являются постепенная и прогрессирующая одышка, непродуктивный кашель и утомляемость.
Как правило, асбестоз прогрессирует медленно в течение многих лет и может продолжать прогрессировать после прекращения воздействия.
Тяжелые случаи могут привести к терминальной стадии фиброза и правожелудочковой недостаточности (легочное сердце).
Диагностика асбестоза
Рентгенография грудной клетки или предпочтительно КТ с высоким разрешением.
В некоторых случаях – бронхоальвеолярный лаваж или биопсия легких
Диагноз асбестоза ставится на основании данных анамнеза о воздействии асбеста, рентгенографии органов грудной клетки или КТ высокого разрешения. Анамнез должен включать данные о начале, продолжительности, типе и интенсивности воздействия на пациента.
Рентгенография органов грудной клетки показывает двусторонние линейные ретикулярные помутнения, указывающие на фиброз, обычно по периферии нижних долей с наличием плевральных изменений или без них. КТ органов грудной клетки обладает более высокой чувствительностью в выявлении патологий плевры и паренхимы и обычно показывает типичный интерстициальный пневмонит, характерный для фиброза легких. Медовые соты, которые могут развиваться в средних и нижних долях легких, свидетельствуют о более поздней стадии заболевания.
Для характеристики наличия и тяжести пневмокониозов на основе размера, формы, местоположения и множества затемнений применяется Система Международной организации труда (Международная классификация рентгенограмм пневмокониозов). При асбестозе образуются сетчатые помутнения с преобладанием в нижних долях. Корневая и медиастинальная лимфаденопатия нехарактерна и предполагает другой диагноз.
Исследование функции легких позволяет выявить уменьшение легочных объемов, снижение диффузионной способности легких по монооксиду углерода (DLCO) и/или умеренную обструкцию дыхательных путей. Такие признаки неспецифичны, но помогают определить тяжесть заболевания.
Image courtesy of David W. Cugell, MD.
Image courtesy of David W. Cugell, MD.
При неясном диагнозе потенциально полезными могут быть бронхоальвеолярный лаваж или биопсия легких. Подтверждение наличия волокон асбеста и/или асбестовых тел может помочь подтвердить диагноз, но не является обязательным.
Лечение асбестоза
Поддерживающая терапия
Не существует никакого специфического лечения. Пациентам следует избегать дальнейшего воздействия асбеста.
Лечение является поддерживающим, включая использование дополнительного кислорода при наличии показаний и незамедлительное лечение респираторных инфекций. Антифибротические средства и иммунная терапия, используемые при других интерстициальных заболеваниях легких, могут оказаться эффективными.
Целесообразно использовать легочную реабилитацию.
Для пациентов с прогрессирующим заболеванием может быть показана трансплантация легких.
Вакцинация против гриппа, COVID-19, и пневмонии важна для пациентов с асбестозом.
Прогноз при асбестозе
Прогноз варьируется; асбестоз обычно прогрессирует медленно в течение многих лет. У многих пациентов симптомы слабо выражены и они хорошо себя чувствуют, но у некоторых развивается прогрессирующая одышка, а у некоторых – дыхательная недостаточность и правожелудочковая недостаточность.
У пациентов с асбестозом существенно повышен риск рака легких (обычно немелкоклеточный рак легких). Кроме того, асбест и курение имеют синергетический эффект в отношении риска рака легкого. Все формы вдыхаемого асбеста ассоциированы с повышенным риском развития рака легких.
Профилактика асбестоза
Профилактические меры включают исключение воздействия, ликвидацию асбеста на рабочих и непрофессиональных местах, а также отказ от курения. Прекращение курения особенно важно в свете многофакторного риска рака легких у тех, кто подвергается воздействию и асбеста, и табачного дыма.
Хотя конкретных рекомендаций по скринингу рака легких при асбестозе не существует, пациенты, которые подлежат скринингу рака легких на основании рекомендаций для населения в целом, должны проходить ежегодный скрининг.
Основные положения
Хотя использование асбеста сократилось из-за длительного латентного периода начала заболевания (от 20 до 40 лет), асбестоз остается важной проблемой общественного здравоохранения.
Диагноз основан на данных анамнеза о контакте с асбестом и рентгенологическом подтверждении интерстициальной болезни легких.
Лечение в основном поддерживающее; важен отказ от курения.