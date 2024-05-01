Лечение острого обострения ХОБЛ

Неинвазивная ИВЛ с положительным давлением (например, в режиме поддержки давлением или в режиме положительного давления в дыхательных путях с применением лицевой маски) является альтернативой полной аппаратной ИВЛ легких . Неинвазивная вентиляция легких, по-видимому, уменьшает необходимость в интубации, снижает время, проведенное в стационаре, и уменьшает смертность у пациентов с тяжелыми обострениями (определяемыми при рН < 7,30 у гемодинамически стабильных пациентов без угрозы остановки дыхания) (1).

У пациентов с менее тяжелыми обострениями неинвазивная вентиляция неэффективна. Однако она может проводиться пациентам с более легкими обострениями, но чей газовый состав крови ухудшается, несмотря на прием лекарств и кислородную терапию, или тем, кому, по всей вероятности, может потребоваться полная механическая вентиляция легких, но нет необходимости в интубации для контроля дыхательных путей или седации для снятия возбуждения. При тяжелой одышке, повышенной воздушности легких и на фоне вовлечения дополнительных дыхательных мышц искусственная вентиляция легких с положительным давлением также может облегчить состояние больного. Ухудшение на фоне неинвазивной вентиляции будет обусловливать переход к полной механической вентиляции.

Ухудшающиеся показатели газового состава крови, ухудшение психического статуса и прогрессирующее истощение дыхательных мышц являются показаниями для эндотрахеальной интубации и механической вентиляции. Настройка аппарата для вентиляции, стратегии управления вентиляцией, а также осложнения процедуры, обсуждаются в другом месте. Факторы риска возникновения вентиляционной зависимости включают

Объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) < 0,5 л

Стабильный газовый состав крови с PaO2 < 50 мм рт. ст. или PaCO2 > 60 мм рт. ст.

Серьезное ограничение физической активности

Плохой алиментарный статус

Если пациенты относятся к группе высокого риска, следует инициировать и задокументировать их пожелания относительно интубации и механической вентиляции (см. Предварительные распоряжения), пока их состояние стабильное и они не госпитализированы. Однако решение вопроса о возможной потребности в вентиляции легких не должно задерживать лечение острой дыхательной недостаточности; многие пациенты, которым требуется механическая вентиляция легких, могут возвратиться к исходному состоянию, которое у них было до обострения.

Метод назальной кислородной терапии с высокой скоростью потока также применялся у пациентов с острой дыхательной недостаточностью вследствие обострения ХОБЛ, еще он может использоваться у тех пациентов, кто не переносит неинвазивную вентиляцию с помощью маски.

Пациентам, нуждающимся в длительной интубации (например, более 2 недель), для повышения степени комфорта, облегчения общения и приема пищи показана трахеостомия. При хорошей мультидисциплинарной программе легочной реабилитации, включающей в себя адекватное питание и психологическую поддержку, многие пациенты, которые нуждались в длительной искусственной вентиляции легких, могут успешно обходиться без нее и вернуться к предыдущему функциональному статусу.

Для пациентов, которые остаются вентилятор-зависимыми после острой дыхательной недостаточности доступны специализированные программы. У некоторых больных аппарат искусственной вентиляции можно отключать на весь день. Обучение членов семей пациентов с адекватным уходом на дому может позволить некоторым из них уйти домой с аппаратом искусственной вентиляции.

У пациентов с тяжелой хронической гиперкапнией, которые были госпитализированы в связи с обострением, ночная неинвазивная вентиляция легких уменьшает гиперкапнию и может улучшить выживаемость (2). Это лечение не улучшает долгосрочное качество жизни, поэтому его применение должно включать этап совместного принятия решений с пациентом.

Здравый смысл и предостережения