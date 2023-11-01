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Дисфункция голосовых связок

(Парадоксальное движение голосовых связок)

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Дисфункция голосовых связок включает в себя парадоксальное или расстроенное движение голосовых связок и представляет собой смыкание истинных голосовых связок на вдохе и раскрытие на выдохе; это вызывает инспираторную обструкцию дыхательных путей и стридор, который часто принимают за бронхиальную астму.

Паралич голосовых связок (односторонний и двусторонний) рассматривается в другом разделе. Общее обследование пациентов со свистящим дыханием (стридором) рассматривается в другом разделе.

Дисфункция голосовых связок чаще встречается у женщин в возрасте 20–40 лет. Этиология неизвестна; считается, что дисфункция сочетается с тревогой, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством, изменениями личности. Это не считается симулятивным расстройством (т.е., пациенты не делают это сознательно).

Симптомами, как правило, являются свистящий шум на вдохе и реже, хрипы на выдохе. К другим проявлениям относятся дисфония, чувство стеснения в горле, ощущение удушья, кашель (1).

Диагноз предполагается на основании характерных особенностей петли "поток-объем". Он подтверждается при выявлении инспираторного закрытия голосовых связок при прямой ларингоскопии. В некоторых случаях дисфункция голосовых связок диагностируется после неверного диагноза – бронхиальной астмы – при отсутствии эффекта от бронхолитиков или кортикостероидов.

Общие справочные материалы

  1. 1. Christopher KL. Wood, II RP, Eckert RC, et al: Vocal-cord dysfunction presenting as asthma. N Engl J Med 308: 1566–1570, 1983. doi: 10.1056/NEJM198306303082605

Лечение дисфункции голосовых связок

  • Обучение и консультирование

Лечение дисфункции голосовых связок включает

  • Информирование пациента о природе проблемы

  • Консультирование логопеда по специальным техникам дыхания, таким как учащенное дыхание, которое может облегчить эпизоды стридора и обструкции

Редко в тяжелых случаях производится трахеостомия.

В случаях дисфункции голосовых связок, ассоциированных с психиатрическими диагнозами, данные меры часто не помогают. В таких случаях показано направление на психотерапию.

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