Дисфункция голосовых связок включает в себя парадоксальное или расстроенное движение голосовых связок и представляет собой смыкание истинных голосовых связок на вдохе и раскрытие на выдохе; это вызывает инспираторную обструкцию дыхательных путей и стридор, который часто принимают за бронхиальную астму.

Паралич голосовых связок (односторонний и двусторонний) рассматривается в другом разделе. Общее обследование пациентов со свистящим дыханием (стридором) рассматривается в другом разделе.

Дисфункция голосовых связок чаще встречается у женщин в возрасте 20–40 лет. Этиология неизвестна; считается, что дисфункция сочетается с тревогой, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством, изменениями личности. Это не считается симулятивным расстройством (т.е., пациенты не делают это сознательно).

Симптомами, как правило, являются свистящий шум на вдохе и реже, хрипы на выдохе. К другим проявлениям относятся дисфония, чувство стеснения в горле, ощущение удушья, кашель (1).

Диагноз предполагается на основании характерных особенностей петли "поток-объем". Он подтверждается при выявлении инспираторного закрытия голосовых связок при прямой ларингоскопии. В некоторых случаях дисфункция голосовых связок диагностируется после неверного диагноза – бронхиальной астмы – при отсутствии эффекта от бронхолитиков или кортикостероидов.

Общие справочные материалы 1. Christopher KL. Wood, II RP, Eckert RC, et al: Vocal-cord dysfunction presenting as asthma. N Engl J Med 308: 1566–1570, 1983. doi: 10.1056/NEJM198306303082605