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Торакотомия

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Торакотомия – открытый хирургический доступ к грудной клетке.

Она выполняется для диагностики и лечения заболеваний легких при неинформативности неинвазивных процедур.

Показания к проведению торакотомии

Основными показаниями к проведению торакотомии являются:

  • Лобэктомия

  • Пневмонэктомия

Лобэктомия и пневмонэктомия чаще всего применяются для лечения рака легких.

Видеоторакоскопическая хирургия для проведения открытой биопсии плевры и легких широко заменила торакотомию.

Противопоказания к проведению торакотомии

Противопоказания к торакотомии аналогичны общим противопоказаниям к хирургическим вмешательствам включают

  • Острая сердечная ишемия

  • Не поддающиеся коррекции нарушения гемостаза или угнетение свертывания крови

  • Нестабильность или недостаточность жизненно важных органов и систем

Процедура торакотомии

Используются три основных подхода:

  • 1. При ограниченной передней или латеральной торакотомии, для обеспечения доступа к переднему средостению в межреберье производится разрез длиной 6–8 см.

  • 2. Заднебоковая торакотомия обеспечивает доступ к плевре, корню и плевре легкого, органам средостения.

  • 3. В случае необходимости доступа к обоим легким, например при хирургическом сокращении объема легкого, используют срединную стернотомию.

Осложнения торакотомии

Осложнений торакотомии возникает больше, чем при любой другой процедуре легочной биопсии, из-за риска проведения общей анестезии, возникновения хирургической травмы и более длительного пребывания в больнице с более выраженным послеоперационным дискомфортом. Наибольшую опасность представляют

  • Бронхоплевральный свищ

  • Кровоизлияние

  • Инфекция

  • Пневмоторакс

  • Реакции на анестезирующие средства

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