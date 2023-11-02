Торакотомия – открытый хирургический доступ к грудной клетке.
Она выполняется для диагностики и лечения заболеваний легких при неинформативности неинвазивных процедур.
Показания к проведению торакотомии
Основными показаниями к проведению торакотомии являются:
Лобэктомия
Пневмонэктомия
Лобэктомия и пневмонэктомия чаще всего применяются для лечения рака легких.
Видеоторакоскопическая хирургия для проведения открытой биопсии плевры и легких широко заменила торакотомию.
Противопоказания к проведению торакотомии
Противопоказания к торакотомии аналогичны общим противопоказаниям к хирургическим вмешательствам включают
Острая сердечная ишемия
Не поддающиеся коррекции нарушения гемостаза или угнетение свертывания крови
Нестабильность или недостаточность жизненно важных органов и систем
Процедура торакотомии
Используются три основных подхода:
1. При ограниченной передней или латеральной торакотомии, для обеспечения доступа к переднему средостению в межреберье производится разрез длиной 6–8 см.
2. Заднебоковая торакотомия обеспечивает доступ к плевре, корню и плевре легкого, органам средостения.
3. В случае необходимости доступа к обоим легким, например при хирургическом сокращении объема легкого, используют срединную стернотомию.
Осложнения торакотомии
Осложнений торакотомии возникает больше, чем при любой другой процедуре легочной биопсии, из-за риска проведения общей анестезии, возникновения хирургической травмы и более длительного пребывания в больнице с более выраженным послеоперационным дискомфортом. Наибольшую опасность представляют
Бронхоплевральный свищ
Кровоизлияние
Инфекция
Пневмоторакс
Реакции на анестезирующие средства