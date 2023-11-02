Медиастиноскопия – это процедура, при которой эндоскоп вводится через яремную ямку в средостение, чтобы обеспечить его визуализацию. Медиастинотомия – открытый хирургический доступ к средостению.
Медиастиноскопия и медиастинотомия дополняют друг друга. Медиастинотомия дает прямой доступ к аортопульмональным лимфатическим узлам, которые недоступны при медиастиноскопии.
Показания к проведению медиастиноскопии и медиастинотомии
И медиастиноскопия, и медиастинотомия выполняются с целью
Оценки или удаления увеличенных лимфоузлов или новообразований средостения
Стадирования рака (например, рака легкого, рака пищевода)
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и трансбронхиальная игольная аспирация под контролем эндобронхиального ультразвука снизили необходимость в медиастиноскопии или медиастинотомии при определении стадии рака.
Противопоказания к проведению медиастиноскопии и медиастинотомии
К противопоказаниям к медиастиноскопии и медиастинотомии относится:
Аневризмадуги аорты
Предварительная срединная стернотомия
Лучевая терапия средостения в анамнезе
Синдром верхней полой вены
Трахеостомия
Процедура проведения медиастиноскопии и медиастинотомии
Медиастиноскопия и медиастинотомия проводятся под наркозом в условиях операционной.
Для медиастиноскопии, разрез делают в яремной выемке и мягкие ткани шеи рассекают прямо вглубь до трахеи и дистально к килю (раздвоению) трахеи. Медиастиноскоп вводится в пространство, обеспечивающее доступ к паратрахеальным, трахеобронхиальным, одиночным и бифуркационным лимфатическим узлам, а также к верхнему заднему отделу средостения.
Передняя медиастинотомия (процедура Чемберлена) – это хирургическое вмешательство в средостение через разрез в парастернальном 2-м левом межреберье, позволяющий получить доступ к передним средостенным и аортолегочным лимфатическим узлам – типичной локализации метастазов рака левой верхней доли легких.
Осложнения медиастиноскопии и медиастинотомии
Осложнения возникают у < 1% пациентов и включают:
Кровотечение
Хилоторакс из-за повреждения лимфатических протоков
Перфорация пищевода
Инфекция
Пневмоторакс
Паралич голосовых связок вследствие рецидивирующего повреждения гортанного нерва