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Медиастиноскопия и медиастинотомия

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Медиастиноскопия – это процедура, при которой эндоскоп вводится через яремную ямку в средостение, чтобы обеспечить его визуализацию. Медиастинотомия – открытый хирургический доступ к средостению.

Медиастиноскопия и медиастинотомия дополняют друг друга. Медиастинотомия дает прямой доступ к аортопульмональным лимфатическим узлам, которые недоступны при медиастиноскопии.

Показания к проведению медиастиноскопии и медиастинотомии

И медиастиноскопия, и медиастинотомия выполняются с целью

  • Оценки или удаления увеличенных лимфоузлов или новообразований средостения

  • Стадирования рака (например, рака легкого, рака пищевода)

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и трансбронхиальная игольная аспирация под контролем эндобронхиального ультразвука снизили необходимость в медиастиноскопии или медиастинотомии при определении стадии рака.

Противопоказания к проведению медиастиноскопии и медиастинотомии

К противопоказаниям к медиастиноскопии и медиастинотомии относится:

  • Аневризмадуги аорты

  • Предварительная срединная стернотомия

  • Лучевая терапия средостения в анамнезе

  • Синдром верхней полой вены

  • Трахеостомия

Процедура проведения медиастиноскопии и медиастинотомии

Медиастиноскопия и медиастинотомия проводятся под наркозом в условиях операционной.

Для медиастиноскопии, разрез делают в яремной выемке и мягкие ткани шеи рассекают прямо вглубь до трахеи и дистально к килю (раздвоению) трахеи. Медиастиноскоп вводится в пространство, обеспечивающее доступ к паратрахеальным, трахеобронхиальным, одиночным и бифуркационным лимфатическим узлам, а также к верхнему заднему отделу средостения.

Передняя медиастинотомия (процедура Чемберлена) – это хирургическое вмешательство в средостение через разрез в парастернальном 2-м левом межреберье, позволяющий получить доступ к передним средостенным и аортолегочным лимфатическим узлам – типичной локализации метастазов рака левой верхней доли легких.

Осложнения медиастиноскопии и медиастинотомии

Осложнения возникают у < 1% пациентов и включают:

  • Кровотечение

  • Хилоторакс из-за повреждения лимфатических протоков

  • Перфорация пищевода

  • Инфекция

  • Пневмоторакс

  • Паралич голосовых связок вследствие рецидивирующего повреждения гортанного нерва

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