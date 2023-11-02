Медиастиноскопия и медиастинотомия проводятся под наркозом в условиях операционной.

Для медиастиноскопии, разрез делают в яремной выемке и мягкие ткани шеи рассекают прямо вглубь до трахеи и дистально к килю (раздвоению) трахеи. Медиастиноскоп вводится в пространство, обеспечивающее доступ к паратрахеальным, трахеобронхиальным, одиночным и бифуркационным лимфатическим узлам, а также к верхнему заднему отделу средостения.

Передняя медиастинотомия (процедура Чемберлена) – это хирургическое вмешательство в средостение через разрез в парастернальном 2-м левом межреберье, позволяющий получить доступ к передним средостенным и аортолегочным лимфатическим узлам – типичной локализации метастазов рака левой верхней доли легких.