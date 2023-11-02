Бронхоскопия – это введение эндоскопа в дыхательные пути.
Гибкая фиброоптическая бронхоскопия (а не жесткая бронхоскопия) используется практически по всем диагностическим и большинству терапевтических показаний.
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Показания к бронхоскопии
Гибкие бронхоскопы облегчают визуализацию дыхательных путей и документирование результатов (см. таблицу Показания к проведению гибкой фиброоптической бронхоскопии).
С диагностической точки зрения, бронхоскопия с помощью гибкой оптоволоконной техники позволяет:
прямую визуализацию дыхательных путей вниз до субсегментарных бронхиол включительно;
Производить отбор проб секреции и клеток из респираторного тракта с помощью смыва бронхов, чистку и лаваж периферических дыхательных путей и альвеол
биопсию эндобронхиальных, паренхиматозных и медиастинальных структур
Терапевтические применения включают
Аспирацию застойного секрета
Установка эндобронхиальной трубки, стента или клапана
Удаление инородных предметов
Использование баллонного расширения для уменьшения стеноза дыхательных путей
Показания к гибкой бронхоскопии
Методика
Показания
Диагностическая
Патологические изменения рентгенограммы органов грудной клетки: для этиологической диагностики пневмонии* у пациентов с иммунодефицитом, заболеваний с рецидивирующим или затяжным течением у пациентов без иммунодефицита, наличия объемных образований с паратрахеальной/медиастинальной/внутригрудной локализацией, наличия объемных образований внутригрудного лимфатического протока и паренхимы легких, особенно в проксимальной части
Ателектазы (персистирующие)*
Кашель (персистирующий, неясной этиологии)*
Диффузные процессы в легком (трансбронхиальная биопсия легкого)
Оценка при отторжении у реципиента трансплантата легкого
Обследование дыхательных путей у пациента с ожогами
Оценка повреждений бронхов у пациента с травмой грудной клетки
Положительное цитологическое исследование мокроты при нормальной рентгенграфии органов грудной клетки*
Подозрение на трахеопищеводный свищ
Хрипы (локализованые/фиксированные)
Аборт по медицинским показаниям
Аспирация застойного секрета*, †
Бронхолегочный лаваж (легочный альвеолярный протеиноз)
Лазерная резекция опухоли ‡
Уменьшение объема легких
Лечение бронхоплевральной фистулы
Фотодинамическая терапия ‡
Установка стента в дыхательные пути ‡
Установка эндотрахеальной трубки в тяжелых ситуациях (травма шеи, анатомические особенности)
Установка эндобронхиального клапана
Удаление инородного тела ‡
* Гибкая бронхоскопия показана при неиформативности менее инвазивных методов исследования и лечения.
† Гибкая бронхоскопия не заменяет физиотерапевтические методы, небулайзеры для введения бронхолитиков и носотрахеальную санацию. Она показана пациентам с гипоксемией (на искусственной вентиляции легких) и/или долевым ателектазом при наличии вязкого секрета и неэффективности традиционной терапии.
‡ Жесткая бронхоскопия обеспечивает больший контроль над инструментарием, чем гибкая бронхоскопия.
Жесткая бронхоскопияиспользуется только в том случае, если для лучшей визуализации и использования инструментов необходимы более широкая апертура и каналы, например, при
исследовании сильного легочного кровоизлияния (при котором жесткий бронхоскоп может лучше определить источник кровотечения и, благодаря большему всасывающему каналу, может лучше всасывать кровь и предотвратить асфиксию)
при аспирации инородного тела у маленьких детей;
Обструктивные эндобронхиальные поражения, при которых возможна лазерная коагуляция или стентирование
Противопоказания к бронхоскопии
Абсолютные противопоказания к проведению бронхоскопии включают:
Острую дыхательную недостаточность с гиперкапнией, за исключением тех случаев, когда пациент интубирован и находится на искусственной вентиляции легких;
Полная обструкция трахеи
Невозможность адекватной оксигенации во время проведения процедуры;
Некурабельную жизнеугрожающую аритмию;
Относительные противопоказания к проведению бронхоскопии включают
Недавний инфаркт миокарда
Неспособность или нежелание сохранить неподвижное состояние
Некорригируемую коагулопатию
Трансбронхиальная биопсия должна проводиться с осторожностью у больных с уремией, обструкцией верхней полой вены или легочной гипертензией вследствие возможного развития кровотечения и пневмоторакса. Тем не менее, осмотр дыхательных путей у этих пациентов безопасен.
Процедура бронхоскопии
Бронхоскопия должна проводиться только пульмонологом или обученным хирургом в контролируемой обстановке, как правило, в кабинете бронхоскопии, операционной или в отделении интенсивной терапии.
За исключением экстренных ситуаций, пациентам нельзя ничего вводить через рот не менее, чем за 6 часов до бронхоскопии, они должны иметь открытый доступ к венам, периодический мониторинг артериального давления, непрерывную пульсоксиметрию и мониторинг сердца. Необходимо использовать дополнительный кислород.
Пациенты обычно получают перед процедурой седативные препараты бензодиазепинов, опиоидов короткого действия или те и другие, чтобы уменьшить беспокойство, дискомфорт и кашель. В некоторых центрах перед бронхоскопией обычно используется общая анестезия (например, глубокая седация пропофолом и контроль дыхательных путей посредством эндотрахеальной интубации или использования ларингеальной маски).
Глотка и голосовые связки анестезируются ингаляционным или аэрозольным (1 или 2%-ный, максимум 250–300 мг на 70 кг веса) лидокаином. Бронхоскоп смазывается и может проводиться как через ноздри, так и через рот (так называемым оральным доступом либо с помощью загубника для бронхоскопии), либо же с помощью искусственного дыхательного пути – как, например, эндотрахеальная трубка. После осмотра носоглотки и гортани во время вдоха аппарат проводят за голосовые связки, далее – в трахею и бронхи.
По мере необходимости могут быть выполнены несколько вспомогательных процедур с флюороскопическим контролем направления или без него:
Промывание бронхиального дерева: солевой раствор вводится через бронхоскоп и затем аспирируется из дыхательных путей.
Соскоб из бронхов: кисть продвигается через бронхоскоп и используется для удаления подозрительных участков повреждения для получения клеток.
Бронхоальвеолярный лаваж: в дистальный отдел бронхоальвеолярного дерева вводят от 50 до 200 мл стерильного физиологического раствора и затем отсасывают, извлекая клетки, белок и микроорганизмы, расположенные на уровне альвеол. Очаги отёка легочной ткани, образующиеся при проведении лаважа, могут вызвать преходящую гипоксемию.
Эндобронхиальная и трансбронхиальная биопсия: при эндобронхиальной биопсии получают образец ткани из очага поражения, который можно увидеть в просвете дыхательных путей. При чрезбронхиальной биопсии используются щипцы, продвигающиеся через бронхоскоп и дыхательные пути для получения образцов из одного или нескольких участков паренхимы легкого. Трансбронхиальная биопсия может быть проведена без флюороскопического контроля направления, но некоторые данные подтверждают увеличение диагностических результатов и снижение частоты пневмоторакса при использовании флюороскопического наведения.
Чрезбронхиальная аспирационная игла: втягивающаяся игла вводится через бронхоскоп и может использоваться для забора образцов увеличенных средостенных лимфатических узлов или новообразований. Эндобронхиальное ультразвуковое исследование (EBUS) может проводиться с целью контроля за проведением пункционной биопсии.
После процедуры пациентам обычно проводят кислородотерапию и наблюдают в течение 2–4 часов. Первыми двумя признаками восстановления являются нормализация глоточного рефлекса и поддержание сатурации кислородом без кислородотерапии.
Стандартной практикой исключения пневмоторакса после трансбронхиальной биопсии легкого является рентгенография органов грудной клетки в заднепередней проекции.
Навигационная бронхоскопия
Бронхоскопию можно выполнить, продвигая бронхоскоп к подозрительным периферически расположенным очагам для биопсии. Навигация при этом может быть электромагнитной или виртуальной. При обоих типах бронхоскопии и перед биопсией используются тонкосрезовые КТ для подготовки виртуального бронхоскопического пути к очагу поражения с использованием программного обеспечения.
Виртуальное руководство: бронхоскопические изображения объединяются с виртуальными изображениями, что позволяет проводить бронхоскопию в режиме реального времени.
Электромагнитное наведение. Электромагнитное поле, помещенное под пациента, предоставляет дополнительную информацию, помогающую проводить бронхоскопию в режиме реального времени (1). Эта процедура выполняется чаще, чем виртуальная бронхоскопия.
Преимущество навигационной бронхоскопии по сравнению с традиционной гибкой бронхоскопией или эндобронхиальным УЗИ еще не установлено, хотя одно исследование не показало дополнительной диагностической пользы (2).
Осложнения бронхоскопии
Тяжелые осложнения встречаются редко; минимальное кровотечение из места биопсии и лихорадка встречаются в 10-15% случаев (3).
После бронхоальвеолярного лаважа у пациентов может усилиться кашель.
В редких случаях использование местной анестезии вызывает ларингоспазм, бронхоспазм, судороги, аритмию или остановку сердца.
При проведении бронхоскопии возможны следующие осложнения:
Аритмии (чаще всего преждевременные сокращения предсердий, преждевременные желудочковые сокращения или брадикардия)
Гипоксемия у пациентов с нарушениями газообмена
Незначительный отек гортани или травмы, сопровождающиеся охриплостью голоса
Передача инфекции при использовании оборудования, подвергшегося недостаточной стерилизации (очень редко)
Летальность составляет 1–4 случая на 10 000 пациентов (4). В группе самого высокого риска находятся пожилые люди и пациенты с тяжелой сопутствующей патологией (например,тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких [ХОБЛ], ишемическая болезнь сердца, пневмония с гипоксемией, онкологические заболевания в прогрессирующей стадии).
Чрезбронхиальная биопсия может вызвать пневмоторакс (от 2 до 5%), значительное кровоизлияние (от 1 до 3%), но выполнение этой процедуры часто позволяет избежать необходимости проведения торакотомии (5)
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