Бронхоскопия должна проводиться только пульмонологом или обученным хирургом в контролируемой обстановке, как правило, в кабинете бронхоскопии, операционной или в отделении интенсивной терапии.

За исключением экстренных ситуаций, пациентам нельзя ничего вводить через рот не менее, чем за 6 часов до бронхоскопии, они должны иметь открытый доступ к венам, периодический мониторинг артериального давления, непрерывную пульсоксиметрию и мониторинг сердца. Необходимо использовать дополнительный кислород.

Пациенты обычно получают перед процедурой седативные препараты бензодиазепинов, опиоидов короткого действия или те и другие, чтобы уменьшить беспокойство, дискомфорт и кашель. В некоторых центрах перед бронхоскопией обычно используется общая анестезия (например, глубокая седация пропофолом и контроль дыхательных путей посредством эндотрахеальной интубации или использования ларингеальной маски).

Глотка и голосовые связки анестезируются ингаляционным или аэрозольным (1 или 2%-ный, максимум 250–300 мг на 70 кг веса) лидокаином. Бронхоскоп смазывается и может проводиться как через ноздри, так и через рот (так называемым оральным доступом либо с помощью загубника для бронхоскопии), либо же с помощью искусственного дыхательного пути – как, например, эндотрахеальная трубка. После осмотра носоглотки и гортани во время вдоха аппарат проводят за голосовые связки, далее – в трахею и бронхи.

По мере необходимости могут быть выполнены несколько вспомогательных процедур с флюороскопическим контролем направления или без него:

Промывание бронхиального дерева: солевой раствор вводится через бронхоскоп и затем аспирируется из дыхательных путей.

Соскоб из бронхов : кисть продвигается через бронхоскоп и используется для удаления подозрительных участков повреждения для получения клеток.

Бронхоальвеолярный лаваж: в дистальный отдел бронхоальвеолярного дерева вводят от 50 до 200 мл стерильного физиологического раствора и затем отсасывают, извлекая клетки, белок и микроорганизмы, расположенные на уровне альвеол. Очаги отёка легочной ткани, образующиеся при проведении лаважа, могут вызвать преходящую гипоксемию.

Эндобронхиальная и трансбронхиальная биопсия: при эндобронхиальной биопсии получают образец ткани из очага поражения, который можно увидеть в просвете дыхательных путей. При чрезбронхиальной биопсии используются щипцы, продвигающиеся через бронхоскоп и дыхательные пути для получения образцов из одного или нескольких участков паренхимы легкого. Трансбронхиальная биопсия может быть проведена без флюороскопического контроля направления, но некоторые данные подтверждают увеличение диагностических результатов и снижение частоты пневмоторакса при использовании флюороскопического наведения.

Чрезбронхиальная аспирационная игла: втягивающаяся игла вводится через бронхоскоп и может использоваться для забора образцов увеличенных средостенных лимфатических узлов или новообразований. Эндобронхиальное ультразвуковое исследование (EBUS) может проводиться с целью контроля за проведением пункционной биопсии.

После процедуры пациентам обычно проводят кислородотерапию и наблюдают в течение 2–4 часов. Первыми двумя признаками восстановления являются нормализация глоточного рефлекса и поддержание сатурации кислородом без кислородотерапии.

Стандартной практикой исключения пневмоторакса после трансбронхиальной биопсии легкого является рентгенография органов грудной клетки в заднепередней проекции.