Опухоли грудной стенки делятся на доброкачественные и злокачественные, могут нарушать функцию легких.

На долю первичных опухолей грудной стенки приходится 5% всех опухолей грудной клетки и 1–2% всех первичных опухолей. Почти половина из них доброкачественные.

Наиболее распространенными доброкачественными опухолями грудной стенки являются

Остеохондрома

Хондрома

Фиброзная дисплазия

Существует широкий спектр злокачественных опухолей грудной стенки. Более половины являются метастазами из отдаленных органов или прямыми инвазиями из соседних структур (молочной железы, легких, плевры, средостения).

Наиболее распространенными злокачественными первичными опухолями, поражающими грудную стенку, являются

Саркомы; около 45% происходят из мягких тканей, а 55% образуются из хрящевой или костной ткани

Хондросаркомы - это наиболее распространенные первичные саркомы грудной стенки, они возникают из переднего отрезка ребер, реже - из грудины, лопатки или ключицы. К опухолям костей относится остеосаркома и мелкоклеточные злокачественные опухоли (например, саркома Юинга, опухоль Аскина).

Среди первичных злокачественных опухолей мягких тканей чаще всего встречаются фибросаркомы (десмоидная фибросаркома, нейрофибросаркома) и злокачественная фиброзная гистиоцитома. Первичные опухоли также представлены хондробластомой, остеобластомой, меланомой, лимфомой, рабдомиосаркомой, лимфангиосаркомой, множественной миеломой, плазмацитомой.

Симптомы и признаки опухолей грудной стенки Опухоли мягких тканей протекают бессимптомно, за исключением наличия объемного образования. Многие опухоли стенки грудной клетки выявляются случайно в исследованиях, проведенных по другим клиническим причинам. У некоторых пациентов наблюдается лихорадка. Пациенты обычно не испытывают болей до тех пор, пока опухоль не станет распространенной. Опухоли, которые берут начало из хрящевой и костной ткани, напротив, часто болезненны.

Диагностика опухолей грудной стенки Визуализация

Биопсия Пациентам с опухолями грудной стенки требуется проведение рентгенографии органов грудной клетки, КТ, МРТ, и в некоторых случаях – ПЭТ-КТ, для того чтобы установить локализацию опухоли и распространенность процесса, а также определить, является ли опухоль первичной или метастатической. Для подтверждения диагноза проводятся биопсия и гистологическая оценка.

Лечение опухолей грудной стенки Хирургическое лечение

В некоторых случаях – сочетание химиотерапии, лучевой терапии и хирургического лечения В большинстве случаев пациентам с опухолями грудной стенки проводят хирургическую резекцию и реконструкцию. При реконструкции часто используют сочетание мышечно-кожного лоскута и протезных материалов. Противопоказанием для хирургического лечения является наличие злокачественного плеврального выпота. В случаях множественной миеломы и изолированной плазмацитомы, химиотерапия и лучевая терапия должны быть основными терапиями. Для лечения мелкоклеточных злокачественных опухолей (саркома Юинга, опухоль Аскина) используется комбинация химиотерапии, лучевой терапии и хирургического лечения. При наличии метастатических опухолей паллиативная резекция стенки грудной стенки проводится только в том случае, если консервативные методы лечения не уменьшают выраженность симптомов.

Прогноз при опухолях грудной стенки Прогноз зависит от гистологического типа опухоли, степени дифференцировки клеток и стадии; в связи с низкой частотностью опухолей грудной стенки точный прогноз дать трудно. Лучше всего изучены саркомы: 5-летняя выживаемость при первичной опухоли грудной стенки составляет 17%. Пациенты с ранней стадией заболевания имеют более хороший прогноз.