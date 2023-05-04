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Бронхиальный карциноид

Авторы:Robert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2023

Бронхиальный карциноид – это редкая (1–2% всех видов рака легких у взрослых) медленнорастущая нейроэндокринная опухоль, которая развивается из слизистой оболочки бронхов; поражает пациентов в возрасте 40–60 лет.

Карциноидные опухоли развиваются из нейроэндокринных клеток в желудочно-кишечном тракте (90%), поджелудочной железе, бронхах и реже - в мочеполовой системе. Хотя карциноиды часто доброкачественные или только локально инвазивные, карциноиды, поражающие бронхи, нередко являются злокачественными. Некоторые карциноидные опухоли являются эндокринно активными; вероятность варьирует в зависимости от места происхождения и является самой высокой для опухолей, возникающих в подвздошной кишке и проксимальном отделе толстой кишки (40–50%), и снижается для бронхиальных карциноидов.

У половины пациентов с бронхиальным карциноидом наблюдается бессимптомное течение, у остальных появляются симптомы обструкции дыхательных путей, включая одышку, свистящее дыхание, кашель, что часто приводит к постановке неправильного диагноза – бронхиальной астмы. Также распространены рецидивирующая пневмония, кровохарканье и боль в груди.

Паранеопластические синдромы, в том числе синдром Кушинга вследствие эктопической выработки адренокортикотропного гормона (АКТГ), акромегалия вследствие эктопической выработки релизинг-фактора гормона роста, и гастринома (синдром Золлингера-Эллисона) вследствие эктопической выработки гастрина, являются более распространенными, чем карциноидный синдром, который отмечают < 3% пациентов с опухолью.

Симптомы карциноидного синдрома включают

  • Гиперемия

  • Диарея

  • Бронхоспазм

Хронические осложнения карциноидного синдрома включают

  • Телеангиэктазии

  • Врожденный порок клапанов правой половины сердца

  • Ретроперитонеальный фиброз

Довольно редко при бронхиальных карциноидах отмечают левосторонние сердечные шумы (митральный стеноз или регургитацию), которые образуются вследствие серотонининдуцированного повреждения клапанов (в отличие от правосторонних клапанных поражений при желудочно-кишечном карциноиде).

Диагностика бронхиального карциноида

  • Бронхоскопия с биопсией

Диагноз бронхиального карциноида основывается на результатах бронхоскопической биопсии, однако первичный диагноз часто ставят при проведении КТ грудной клетки, при которой опухолевые кальцификаты определяют у до одной трети пациентов.

Для выявления регионарных и отдаленных метастазов используется сцинтиграфия с октреотидом, меченным изотопом индия 111.

Повышение уровня содержания серотонина и 5-гидроксииндолуксусной кислоты в моче подтверждает диагноз, однако у многих пациентов данные показатели остаются в пределах нормы.

Лечение бронхиального карциноида

  • Хирургическое лечение

Лечением бронхиального карциноида является хирургическое удаление совместно с или без применения адъювантной химиотерапии и/или лучевой терапии.

Прогноз зависит от гистологического типа опухоли. Пятилетняя выживаемость для высокодифференцированных (типичных) карциноидов составляет > 90% в большинстве случаев, но ниже для атипичных опухолей.

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