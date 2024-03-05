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Физиотерапия органов грудной клетки

Авторы:Andrea R. Levine, MD, University of Maryland School of Medicine;
William R. Grier, MD, University of Maryland School of Medicine
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Физиотерапия органов грудной клетки включает в себя проведение ряда наружных механических манипуляций, таких как перкуссия грудной клетки, постуральный дренаж, вибрационные мероприятия, что усиливает выведение секрета дыхательных путей. Данные процедуры назначаются пациентам, у которых при кашле густой, вязкий, обильный или фрагментированный секрет не удаляется (1). Примеры включают пациентов с:

  • Бронхоэктазы (связанные и не связанные с муковисцидозом)

  • (ХОБЛ) (хронической обструктивной болезни легких) при некоторых клинических ситуациях (2)

  • Муковисцидоз

  • нейро-мышечными расстройствами;

  • Пневмонии в зависимых областях легкого

Противопоказания

Противопоказания к проведению физиотерапии в области грудной клетки относительны и включают в себя следующее:

  • Геморрагический диатез (включая терапевтическую антикоагулянтную терапию)

  • появление дискомфорта во время выполнения манипуляций;

  • Повышенное внутричерепное давление

  • кровохарканье в недавнем прошлом

  • Переломы ребер

  • наличие переломов позвонков или остеопороза

Методика

Физиотерапия органов грудной клетки обычно проводится физиотерапевтами, хотя большинство манипуляций пациент или его члены семьи могут проводить самостоятельно.

Наиболее распространенной процедурой является

  • Постуральный дренаж и перкуссия грудной клетки

При постуральном дренировании и перкуссии грудной клетки пациента поворачивают для облегчения дренирования секретов из определенной легочной доли или сегмента, и одновременно похлопывают сложенными в ковшик руками, чтобы ослабить и мобилизовать удерживаемые выделения, которые затем можно отхаркивать или дренировать. Процедура несколько неудобна и утомительна для пациента. Альтернатива перкуссии грудной клетки включает проведение механической вибрации и использование компрессионных жилетов.

Для удаления секрета используются другие методики: управляемое дыхание, устройства для создания положительного давления на выдохе для поддержания раскрытого состояния дыхательных путей, аспираторы, и устройства для создания колебаний дыхательных путей ультранизкой частоты, помогающие мобилизовать мокроту. Методы физиотерапии подбираются индивидуально каждому пациенту в зависимости от показаний.

Осложнения

Осложнения нетипичны, но включают связанные с положением тела гипоксию и аспирацию выделившегося секрета в другие области легкого.

Общие справочные материалы

  1. 1. McCool FD, Rosen MJ: Nonpharmacologic airway clearance therapies: AACP evidence-based clinical practice guidelines. Chest 129:(1 suppl):250S–259S, 2006. doi: 10.1378/chest.129.1_suppl.25OS

  2. 2. Osadnik CR, McDonald CF, Jones AP, Holland AE: Airway clearance techniques for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev Mar 14;(3):CD008328, 2012. doi: 10.1002/14651858.CD008328.pub2

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