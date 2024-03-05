Физиотерапия органов грудной клетки обычно проводится физиотерапевтами, хотя большинство манипуляций пациент или его члены семьи могут проводить самостоятельно.

Наиболее распространенной процедурой является

Постуральный дренаж и перкуссия грудной клетки

При постуральном дренировании и перкуссии грудной клетки пациента поворачивают для облегчения дренирования секретов из определенной легочной доли или сегмента, и одновременно похлопывают сложенными в ковшик руками, чтобы ослабить и мобилизовать удерживаемые выделения, которые затем можно отхаркивать или дренировать. Процедура несколько неудобна и утомительна для пациента. Альтернатива перкуссии грудной клетки включает проведение механической вибрации и использование компрессионных жилетов.

Для удаления секрета используются другие методики: управляемое дыхание, устройства для создания положительного давления на выдохе для поддержания раскрытого состояния дыхательных путей, аспираторы, и устройства для создания колебаний дыхательных путей ультранизкой частоты, помогающие мобилизовать мокроту. Методы физиотерапии подбираются индивидуально каждому пациенту в зависимости от показаний.