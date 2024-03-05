Физиотерапия органов грудной клетки включает в себя проведение ряда наружных механических манипуляций, таких как перкуссия грудной клетки, постуральный дренаж, вибрационные мероприятия, что усиливает выведение секрета дыхательных путей. Данные процедуры назначаются пациентам, у которых при кашле густой, вязкий, обильный или фрагментированный секрет не удаляется (1). Примеры включают пациентов с:
Бронхоэктазы (связанные и не связанные с муковисцидозом)
(ХОБЛ) (хронической обструктивной болезни легких) при некоторых клинических ситуациях (2)
нейро-мышечными расстройствами;
Пневмонии в зависимых областях легкого
Противопоказания
Противопоказания к проведению физиотерапии в области грудной клетки относительны и включают в себя следующее:
Геморрагический диатез (включая терапевтическую антикоагулянтную терапию)
появление дискомфорта во время выполнения манипуляций;
Повышенное внутричерепное давление
кровохарканье в недавнем прошлом
Переломы ребер
наличие переломов позвонков или остеопороза
Методика
Физиотерапия органов грудной клетки обычно проводится физиотерапевтами, хотя большинство манипуляций пациент или его члены семьи могут проводить самостоятельно.
Наиболее распространенной процедурой является
Постуральный дренаж и перкуссия грудной клетки
При постуральном дренировании и перкуссии грудной клетки пациента поворачивают для облегчения дренирования секретов из определенной легочной доли или сегмента, и одновременно похлопывают сложенными в ковшик руками, чтобы ослабить и мобилизовать удерживаемые выделения, которые затем можно отхаркивать или дренировать. Процедура несколько неудобна и утомительна для пациента. Альтернатива перкуссии грудной клетки включает проведение механической вибрации и использование компрессионных жилетов.
Для удаления секрета используются другие методики: управляемое дыхание, устройства для создания положительного давления на выдохе для поддержания раскрытого состояния дыхательных путей, аспираторы, и устройства для создания колебаний дыхательных путей ультранизкой частоты, помогающие мобилизовать мокроту. Методы физиотерапии подбираются индивидуально каждому пациенту в зависимости от показаний.
Осложнения
Осложнения нетипичны, но включают связанные с положением тела гипоксию и аспирацию выделившегося секрета в другие области легкого.
Общие справочные материалы
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