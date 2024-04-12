Скорость потока, легочные объемы и петля поток–объем

Количественное измерение скорости потока на вдохе и на выдохе проводится с помощью форсированной спирометрии. Для выключения носа из акта дыхания используются специальные зажимы.

При оценке скорости потока на вдохе и объема вдоха пациент делает максимальный выдох, а затем – интенсивный вдох. Пиковый объем вдоха — это максимальное количество воздуха, вдыхаемого за один глубокий вдох, а поток инспирации — это объем воздушного потока, вдыхаемого за секунду.

При оценке потока и объема выдоха пациенты вдыхают как можно глубже, плотно обхватывают губами мундштук и выдыхают как можно сильнее и полно в аппарат, который регистрирует объем выдыхаемого воздуха (форсированная жизненная емкость легких [ФЖЕЛ]) и объем выдоха за первую секунду (объем форсированного выдоха за 1 секунду [ОФВ1] — см. рисунок Нормальная спирограмма).

Эти процедуры включают в себя несколько измерений:

ФЖЕЛ: Максимальное количество воздуха, которое пациент может выдохнуть после максимального вдоха

ОФВ1: Объем воздуха, выдохнутого в течение первой секунды

Пиковую скорость выдоха (ПСВ): максимальная скорость воздушного потока при выдохе

ОФВ1 (FEV1) является наиболее воспроизводимым параметром и применяется для диагностики и контроля эффективности лечения у пациентов с обструктивными заболеваниями легких (например, бронхиальная астма, ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких]).

ОФВ1 и ФЖЕЛ помогают дифференцировать обструктивные и рестриктивные легочные заболевания. Нормальный показатель ОФВ1 делает необратимое обструктивное заболевание легких маловероятным. При нормальной ФЖЕЛ рестриктивное заболевание маловероятно. Снижение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ указывает на обструкцию. Повторное измерение ОФВ1 и ФЖЕЛ с бронходилататорами короткого действия у пациентов с признаками обструкции при первичном тестировании полезно для дифференциации пациентов с обратимым бронхоспазмом, как это происходит при астме, от пациентов с фиксированной обструкцией при ХОБЛ.

У некоторых лиц имеются факторы риска развития ХОБЛ (например, курение сигарет, перенесенные инфекции, профессиональная деятельность, загрязнение воздуха), но при проверке функции легких признаки явной обструкции у них отсутствуют. Считается, что у этих людей имеется пре-ХОБЛ (7). Необходимы дальнейшие исследования, чтобы охарактеризовать эту категорию населения, но показатели спирометрии в динамике с течением времени могут помочь выявить пациентов, у которых может развиться ХОБЛ.

Нормальная спирограмма

Средняя cкорость форсированного выдоха, определяемая в динамике при выдыхании от 25 до 75% ФЖЕЛ, может являться более чувствительным маркером легкого снижения поступления воздуха в легкие, чем ОФВ1, но воспроизводимость у этой переменной низкая.

Максимальная скорость выдоха (ПСВ) - это максимальный поток воздуха при выдохе. Этот показатель используется прежде всего для мониторинга пациентов с астмой в домашних условиях, а также для определения суточных колебаний ПСВ. Астму можно контролировать, сравнивая ПСВ с наилучшим для данного конкретного пациента показателем.

Интерпретация этих значений зависит от усилий пациента, поэтому важно научить пациента правильно дышать во время исследования. Спирограммы приемлемого качества демонстрируют

Хорошее начало теста (например, быстрое и сильное начало выдоха)

Отсутствие кашля

Плавные кривые

Отсутствие раннего завершения выдоха (например, минимальное время выдоха 6 с без изменения объема за последнюю секунду)

Повторные попытки должны отличаться от остальных не более, чем на 5% или 100 мл. Результаты, не соответствующие этим минимальным критериям, следует интерпретировать с осторожностью.