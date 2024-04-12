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Нагрузочная проба

Авторы:Karen L. Wood, MD, Grant Medical Center, Ohio Health
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Существует две наиболее часто используемых теста с физической нагрузкой, применяемых для оценки легочных заболеваний:

  • тест с 6-минутной ходьбой

  • Кардиопульмональный нагрузочный тест

Тест с 6-минутной ходьбой

Этот простой тест предполагает измерение максимального расстояния, которое пациент может пройти в удобном для него темпе за 6 минут. Тест оценивает функциональную способность, но не дает конкретной информации относительно многих систем (т.е., сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательного аппарата), участвующих в выполнении задания, и не оценивает усилие пациента. Он также не позволяет оценить усилия пациента. Данный тест используется для предоперационной и послеоперационной оценки при трансплантации легкого и хирургической редукции объема легких, контроля реакции на терапевтические вмешательства и легочную реабилитацию, прогноза летальности и осложненного течения у больных с сердечно-сосудистыми заболевания и патологией легочных сосудов.

Кардиопульмональный нагрузочный тест (КПНТ)

Этот компьютеризированный тест позволяет оценить газообмен в покое и во время нагрузки, интенсивность которой постепенно увеличивается вплоть до момента появления симптомов для остановки теста. Информация о воздушном потоке, потреблении кислорода, выработке углекислого газа и частоте сердечных сокращений собирается и используется для подсчета других переменных. Также могут быть взяты образцы для анализа газового состава артериальной крови (ABG) Исследование выполняется на тредмиле или на велоэргометре; использование эргометра может быть предпочтительнее, поскольку можно непосредственно измерить рабочий объем, и ожирение меньше влияет на такую процедуру.

КПНТ используют в первую очередь для определения толерантности к физической нагрузке (VO2max); если она снижена, КПНТ помогает определить вероятные причины этого (заболевания сердца или легких, нарушение физического состояния). КПНТ позволяет определить, какие системы и в какой степени вносят вклад в возникновение одышки при физических нагрузках и снижают их переносимость. Тест также более чувствителен для выявления ранних или субклинических форм заболеваний, чем тесты, которые выполняются в покое. Тест используется для:

  • оценки толерантности к физической нагрузке для определения группы инвалидности;

  • предоперационной подготовки;

  • определения первоначальных причин появления одышки у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

  • отбора пациентов для трансплантации сердца;

  • оценки прогноза лечения при наличии определенных заболеваний (заболевания сердечно-сосудистой системы, патология легочных сосудов, муковисцидоз)

КПНТ также позволяет дать ответ при выборе терапии и определении вида реабилитационных программ. При отслеживании реакции на терапию или при прогрессировании заболевания стабильная КПНТ, включающая не менее 6 минут постоянной работы на уровне 50-70% от максимальной эффективности работы, достигнутой во время максимального усилия, может быть более полезной, чем постепенно увеличивающаяся интенсивность. Проведение повторного исследования при данных показателях в динамике позволяет получить сравнительные данные и является чувствительным методом для определения улучшения или ухудшения кардиопульмональной функции.

С помощью КПНТ можно оценить несколько показателей, но ни один из них не является диагностическим для определения причины уменьшения толерантности к физической нагрузке. Вместо этого используется интегрированный подход с использованием клинических данных, динамики изменений при нагрузке и распознавания основополагающих закономерностей физиологических реакций.

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