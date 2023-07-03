КТ высокого разрешения (КТВР)

Исследование функции легких

В некоторых случаях – бронхоскопия и биопсия

Лангергансоклеточный гистиоцитоз можно заподозрить на основании данных анамнеза и рентгенографии грудной клетки; для подтверждения диагноза выполняют КТВР, бронхоскопию с биопсией и бронхоальвеолярный лаваж.

Рентгенография органов грудной клетки позволяет выявить двусторонние симметричные очаговые инфильтраты в средних и верхних отделах легких с кистозными изменениями при нормальных или увеличенных объемах легких. Нижние отделы легких, как правило, интактны. Рентгенологическая картина может имитировать хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) или лимфангиолейомиоматоз.

Наличие кист в средней и верхних долях (часто причудливой формы) и/или очаговых образований с утолщением интерстиция по данным КТВР считается патогномоничным для ЛГКЛ.

Легочный лангергансоклеточный гистиоцитоз Изображение Image courtesy of Harold R. Collard, MD.

Результаты исследования функции легких легких могут быть нормальными, могут присутствовать рестриктивные, обструктивные или смешанные нарушения в зависимости от того, в какой период болезни выполнено исследование. Часто диффузионная способность легких по монооксиду углерода (DLCO) снижена и ухудшается при физической нагрузке.

Бронхоскопия и биопсия выполняются в случаях, когда лучевые методы и исследование функции легких неинформативны. Выявление >5% клеток CD1a в промывных водах с высокой вероятностью указывает на заболевание. При гистологическом исследовании обнаруживается пролиферация клеток Лангерганса с формированием небольшого количества кластеров эозинофилов (структур, ранее определявшихся как эозинофильная гранулема) в центре клеточно-фиброзных узлов, которые могут иметь звездчатую конфигурацию. Иммуногистохимическое окрашивание положительно в отношении клеток CD1a, белка S-100 и антигенов HLA-DR.