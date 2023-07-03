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Легочный лангергансоклеточный гистиоцитоз

(эозинофильная гранулема, легочный гранулематоз X, легочный лангергансоклеточный гранулематоз, гистиоцитоз X)

Авторы:Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Легочный гистиоцитоз из клеток Лангерганса (ЛГКЛ) представляет собой пролиферацию моноклональных клеток Ларгенганса в интерстиции и воздушных пространствах легкого. Этиология заболевания неизвестна, курение имеет первостепенное значение. Проявлениями являются одышка, кашель, усталость и плевритическая боль. Диагноз основывается на данных анамнеза и лучевых исследований, в некоторых случаях выполняется бронхоальвеолярный лаваж и биопсия. Лечение предполагает прекращение курения. Во многих случаях назначают кортикостероиды, но их эффективность неизвестна. Трансплантация легкого, как правило, эффективна, если сочетается с отказом от курения. Пятилетняя выживаемость составляет около 74%. Пациенты имеют повышенный риск развития рака.

(См. также Обзор интерстициальных заболеваний легких [Overview of Interstitial Lung Disease] и Лангергансоклеточный гистиоцитоз [Langerhans Cell Histiocytosis]).

Лангергансоклеточный гистиоцитоз – это заболевание, при котором моноклональные CD1а-позитивные клетки Лангерганса (разновидность гистиоцитов) инфильтрируют бронхиолы и интерстиций альвеол, где обнаруживаются в сочетании с лимфоцитами, плазматическими клетками, нейтрофилами и эозинофилами. ЛГКЛ – одно из проявлений гистиоцитоза из клеток Лангерганса, который может поражать многие органы (наиболее часто – легкие, кожу, кости, гипофиз и лимфатические узлы) изолированно или одновременно. ЛГКЛ встречается изолированно более чем в 85% случаев.

Этиология ЛГКЛ неизвестна, но заболевание встречается почти исключительно у курящих представителей европеоидной расы в возрасте 20–40 лет. Мужчины и женщины заболевают в равной степени. У женщин заболевание развивается позже, но различия по полу для параметру возраста возникновения может отображать различияв курительном поведении. Патофизиологические механизмы включают увеличение и пролиферацию клеток Лангерганса под действием цитокинов и факторов роста, выделяемых альвеолярными макрофагами в ответ на сигаретный дым.

Симптомы и признаки ЛГКЛ

Типичными клиническими проявлениями лангергансоклеточного гистиоцитоза являются одышка, непродуктивный кашель, утомляемость, потеря веса и плевритическая боль. Часто встречается внезапный, спонтанный пневмоторакс.

У приблизительно 15% пациентов заболевание протекает бессимптомно и диагностируется случайно при рентгенографии грудной клетки, назначенной по другой причине.

Боли в костях из-за костных кист (18%), сыпь (13%) и полиурия из-за дефицита аргинин-вазопрессина (5%) являются наиболее частыми проявлениями внелегочного поражения и встречаются до 15% пациентов, редко являясь ведущими симптомами ЛГКЛ. Проявления ЛГКЛ скудны; объективное обследование, как правило, без патологии.

Диагностика ЛГКЛ

  • КТ высокого разрешения (КТВР)

  • Исследование функции легких

  • В некоторых случаях – бронхоскопия и биопсия

Лангергансоклеточный гистиоцитоз можно заподозрить на основании данных анамнеза и рентгенографии грудной клетки; для подтверждения диагноза выполняют КТВР, бронхоскопию с биопсией и бронхоальвеолярный лаваж.

Рентгенография органов грудной клетки позволяет выявить двусторонние симметричные очаговые инфильтраты в средних и верхних отделах легких с кистозными изменениями при нормальных или увеличенных объемах легких. Нижние отделы легких, как правило, интактны. Рентгенологическая картина может имитировать хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) или лимфангиолейомиоматоз.

Наличие кист в средней и верхних долях (часто причудливой формы) и/или очаговых образований с утолщением интерстиция по данным КТВР считается патогномоничным для ЛГКЛ.

Результаты исследования функции легких легких могут быть нормальными, могут присутствовать рестриктивные, обструктивные или смешанные нарушения в зависимости от того, в какой период болезни выполнено исследование. Часто диффузионная способность легких по монооксиду углерода (DLCO) снижена и ухудшается при физической нагрузке.

Бронхоскопия и биопсия выполняются в случаях, когда лучевые методы и исследование функции легких неинформативны. Выявление >5% клеток CD1a в промывных водах с высокой вероятностью указывает на заболевание. При гистологическом исследовании обнаруживается пролиферация клеток Лангерганса с формированием небольшого количества кластеров эозинофилов (структур, ранее определявшихся как эозинофильная гранулема) в центре клеточно-фиброзных узлов, которые могут иметь звездчатую конфигурацию. Иммуногистохимическое окрашивание положительно в отношении клеток CD1a, белка S-100 и антигенов HLA-DR.

Лечение ЛГКЛ

  • Отказ от курения

  • Возможно – кортикостероиды и цитотоксические препараты или трансплантация легких

Главным компонентом лечения лангергансоклеточного гистиоцитоза является отказ от курения, приводящее к разрешению симптомов заболевания примерно у трети пациентов.

Эмпирическое применение кортикостероидов и цитотоксических препаратов является распространенной практикой, хотя их эффективность не доказана.

Возможным лечением для здоровых во всех других отношениях пациентов с прогрессирующей дыхательной недостаточностью является трансплантация легких, однако заболевание может рецидивировать в пересаженном легком, если пациент продолжает или снова начал курить.

Прогноз при ЛГКЛ

Спонтанное исчезновение симптомов встречается у некоторых пациентов с минимальными проявлениями лангергансоклеточного гистиоцитоза. В целом, 10-летняя выживаемость составляет > 90% (1). К клиническим маркерам прогрессирования заболевания относятся:

  • Продолжение курения

  • Очень юный и очень пожилой возрасты

  • Полиорганное поражение

  • Постоянные конституциональные симптомы

  • При рентгенографии органов грудной клетки выявляются многочисленные кисты

  • Сниженная DLCO

  • Отношение низкого объема форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1) к уровню форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) (< 66%)

  • Соотношение высокого остаточного объема (RV) к общей емкости легких (TLC) (> 33%)

  • Необходимость длительного применения кортикостероидов

Причина смерти – дыхательная недостаточность или рак. Риск развития рака легких увеличивается при курении.

Справочные материалы по прогнозу

  1. 1. Benattia A, Bugnet E, Walter-Petrich A, et al. Long-term outcomes of adult pulmonary Langerhans cell histiocytosis: a prospective cohort. Eur Respir J 2022;59(5):2101017. Published 2022 May 26. doi:10.1183/13993003.01017-2021

Основные положения

  • При легочном гистиоцитозе из клеток Лангерганса (ЛГКЛ) моноклональные клетки Лангерганса размножаются в альвеолярном интерстиции и бронхиолах.

  • ЛКГЛ предполагают у пациентов в возрасте от 20 до 40 лет, которые курят и у которых рентген грудной клетки показывает двухсторонне симметричные узелковые затемнения в средних и верхних легочных полях с цистозными изменениями.

  • Подтвердить диагноз при помощи КТ высокого разрешения или, если результаты не являются окончательными, биопсии легкого.

  • Рекомендуется отказ от курения.

  • Следует рассмотретьприменение кортикостероидов ицитотоксических препаратов и, если курение прекращено,трансплантацию легких.

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