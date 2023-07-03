КТ высокого разрешения (КТВР)

Иногда хирургическая биопсия легки

Идиопатический легочный фиброз следует заподозрить при наличии подострой одышки, непродуктивного кашля, хрипов по типу «треск целлофана». Однако ИФЛ часто пропускают, поскольку его клинические проявления сходным с другими распространенными заболеваниями: с бронхитом, бронхиальной астмой или сердечной недостаточностью.

Для диагностики требуется КТВР, а в некоторых случаях и биопсия легких.

При рентгенографии органов грудной клетки обычно выявляется диффузное усиление легочного рисунка в нижних и периферических зонах легкого. Также наблюдаются небольшие кистозные поражения («сотовое легкое») и дилатация дыхательных путей за счет тракционных бронхоэктазов.

КТВР позволяет выявить диффузное или очаговое субплевральное усиление легочного рисунка с асимметрично утолщенными междольковыми перегородками и интралобулярные утолщения; субплевральные изменения по типу «сотового легкоого» и тракционные бронхоэктазы. Это типичные изменения при интерстициальной пневмонии (ИП). Изменения по типу «матового стекла», захватывающие >30% легкого, указывают на иной диагноз.

Идиопатический легочный фиброз Изображение Image courtesy of Harold R. Collard, MD.

Лабораторные исследования не играют большой роли в диагностике, кроме необходимости исключить возможные системные ревматические заболевания.