Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), наиболее распространенная форма идиопатической интерстициальной пневмонии, вызывает прогрессирующий фиброз легких. Жалобы и симптомы появляются постепенно (от нескольких месяцев до нескольких лет) и включают одышку при физической нагрузке, кашель и мелкопузырчатые хрипы. Диагноз устанавливается при анализе данных анамнеза, объективного обследования, а КТ высокого разрешения и/или биопсии легкого. Лечение может включать противофиброзные лекарственные средства и кислородную терапию. У большинства пациентов состояние ухудшается; средняя выживаемость с момента постановки диагноза составляет около 3 лет.
Идиопатический легочный фиброз (обычная интерстициальная пневмония по гистологической классификации) составляет большинство случаев идиопатической интерстициальной пневмонии. ИЛФ поражает мужчин старше 50 лет в 2 раза чаще чем женщин того же возраста, со значительным повышением заболеваемости для каждой декады. Основным фактором, коррелирующим с заболеванием, является курение (в настоящее время или в прошлом). У некоторых пациентов имеется генетическая предрасположенность: отягощенный семейный анамнез отмечается у 20% заболевших.
Этиология идиопатического легочного фиброза
Сочетание экологических, генетических и прочих неустановленных факторов, вероятно, вносит вклад в дисфункцию альвеолярных эпителиальных клеток или их перепрограммирование, что приводит к аномальной фибропролиферации в легком. Продолжаются исследование вкладов генетики, экологических стимулов, воспалительных клеток, альвеолярного эпителия, мезенхимы и матрикса.
Патогистологические изменения при идиопатическом легочном фиброзе
При гистологическом исследовании идиопатического легочного фиброза наблюдается субплевральный фиброз с очагами пролиферации фибробластов и участками выраженного фиброза, чередующимися с нормальной тканью легкого (гетерогенность). Распространенное интерстициальное воспаление сопровождается лимфоцитарной, плазмоцитарной и гистиоцитарной инфильтрацией. Кистозная аномалия («сотовое легкое») обнаруживается у всех пациентов и нарастает по мере прогрессирования заболевания. Подобная гистологическая картина нечасто встречается в случаях с интерстициальными заболеваниями легких известной этиологии (см. таблицу Особенности идиопатических интерстициальных пневмоний).
Симптомы и признаки идиопатического легочного фиброза
Жалобы и симптомы идиопатического легочного фиброза появляются постепенно (от 6 месяцев до нескольких лет) и включают одышку при физической нагрузке и непродуктивный кашель. Системные проявления (субфебрильная температура, миалгия) встречаются редко. Классическими признаками ИЛФ являются хорошо различимые сухие потрескивания на вдохе (напоминающие треск целлофана) в обоих основаниях. Изменение концевых фаланг пальцев по типу «барабанных палочек» встречается в 50% случаев. Остальные параметры остаются в пределах нормы до развития терминальной стадии заболевания, когда появляется легочная гипертензия и систолической дисфункции правого желудочка.
Диагностика идиопатического легочного фиброза
КТ высокого разрешения (КТВР)
Иногда хирургическая биопсия легки
Идиопатический легочный фиброз следует заподозрить при наличии подострой одышки, непродуктивного кашля, хрипов по типу «треск целлофана». Однако ИФЛ часто пропускают, поскольку его клинические проявления сходным с другими распространенными заболеваниями: с бронхитом, бронхиальной астмой или сердечной недостаточностью.
Для диагностики требуется КТВР, а в некоторых случаях и биопсия легких.
При рентгенографии органов грудной клетки обычно выявляется диффузное усиление легочного рисунка в нижних и периферических зонах легкого. Также наблюдаются небольшие кистозные поражения («сотовое легкое») и дилатация дыхательных путей за счет тракционных бронхоэктазов.
КТВР позволяет выявить диффузное или очаговое субплевральное усиление легочного рисунка с асимметрично утолщенными междольковыми перегородками и интралобулярные утолщения; субплевральные изменения по типу «сотового легкоого» и тракционные бронхоэктазы. Это типичные изменения при интерстициальной пневмонии (ИП). Изменения по типу «матового стекла», захватывающие >30% легкого, указывают на иной диагноз.
Image courtesy of Harold R. Collard, MD.
Лабораторные исследования не играют большой роли в диагностике, кроме необходимости исключить возможные системные ревматические заболевания.
Лечение идиопатического легочного фиброза
Пирфенидон или нинтеданиб
Кислородная и легочная реабилитация
В некоторых случаях – трансплатация легких
Пирфенидон и нинтеданиб – антифибротические лекарственные средства, замедляющие прогрессирование идиопатического легочного фиброза (1, 2, 3). Поддерживающие меры включают кислород и легочную реабилитацию. Пациенты могут узнать, что участие в группах поддержки помогает снизить стресс, вызываемый заболеванием.
Много новых методов лечения ИЛФ находятся на стадии разработки или исследуются в качестве лекарственных средств при ИЛФ, и при наличии показаний, пациентов следует поощрять к участию в клинических исследованиях.
Пересадка легкого эффективна у пациентов с ИЛФ без других заболеваний преимущественно в возрасте < 65 лет. Решать вопрос о трансплантации этим пациентам следует уже на этапе постановки диагноза.
Справочные материалы по лечению
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Прогноз при идиопатическом легочном фиброзе
Большинство пациентов имеют умеренно выраженные и выраженные клинические проявления на момент постановки диагноза; заболевание прогрессирует, несмотря на лечение. Смертность в течение 5 лет по разным оценкам составляет 50-70%. Было предложено несколько прогностических моделей. Среди факторов, предвещающих худший прогноз, можно назвать пожилой возраст, мужской пол, более низкую форсированную жизненную емкость легких и более низкую диффузионную способность по монооксиду углерода (DLCO).
К причинам острого ухудшения относятся инфекции, тромбоэмболия легочной артерии, пневмоторакс и сердечная недостаточность. Также могут случатся острые приступы без видимых причин. Все острые приступы имеют высокие показатели заболеваемости и смертности.
У пациентов с ИЛФ рак легкого встречается чаще, чем в общей популяции, но причиной смерти обычно является дыхательная недостаточность. Учитывая неблагоприятный прогноз ИЛФ, необходимо обсудить с пациентом и его родственниками мероприятия при прогрессировании заболевания; важен соответствующий уход за пациентами на терминальной стадии.
Основные положения
Идиопатический легочный фиброз является причиной большинства идиопатических интерстициальных пневмоний и имеет тенденцию развиваться у людей старшего возраста.
Симптомы и признаки (например, подострая одышка, непродуктивный кашель, и хрипы, напоминающие треск целлофана) являются неспецифичными и обычно вызваны другими, более распространенными расстройствами.
КТ высокого разрешения может способствовать постановке диагноза, поскольку позволяет увидеть такие детали, как диффузное или очаговое субплевральное усиление легочного рисунка с асимметрично утолщенными междольковыми перегородками и интралобулярные утолщения; субплевральные изменения по типу «сотового легкоого» и тракционные бронхоэктазы.
Необходимо провести поддерживающее лечение и при необходимости использовать пирфенидон или нинтеданиб.
Поощряйте участие в клинических исследованиях и, если возраст пациентов < 65 лет и в других отношениях они являются здоровыми, при диагнозе следует рассмотреть возможность трансплантации легкого.
Дополнительная информация
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Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med 2022;205(9):e18-e47. doi:10.1164/rccm.202202-0399ST